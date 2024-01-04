https://crimea.ria.ru/20240104/zhivshie-do-2014-goda-v-krymu-ukraintsy-mogut-poluchit-grazhdanstvo-rossii-1133982348.html

Жившие до 2014 года в Крыму украинцы могут получить гражданство России

Жившие до 2014 года в Крыму украинцы могут получить гражданство России - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Жившие до 2014 года в Крыму украинцы могут получить гражданство России

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев и лиц без гражданства, которые проживали на территории Крымского полуострова до РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T15:12

2024-01-04T15:12

2024-01-04T15:12

россия

владимир путин (политик)

закон и право

российское гражданство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев и лиц без гражданства, которые проживали на территории Крымского полуострова до 18 марта 2014 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Право получить российское гражданство теперь имеют украинцы без гражданства какой-либо другой страны, которые родились и жили в Крыму и Севастополе, однако уехали отсюда до 18 марта 2014 года. Это же актуально для крымчан без гражданства, граждан Украины и лиц без гражданства, у которых на руках имеется справка, подтверждающая их право находиться на территории Российской Федерации или участника госпрограммы по содействию в добровольном переселении в РФ.Кроме того, обратиться за российским паспортом теперь смогут депортированные с территории Крымской АССР лица или их родственники.Также оформить заявление о приеме в российское гражданство смогут граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и когда-то имели гражданство этой страны, а также их родители, супруги и дети.Ранее президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации иностранцев, которые в период спецоперации подписали контракт на службу в Вооруженных силах нашей страны. Гражданство смогут получить и родственники таких бойцов.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в РоссииЭксперт назвал главное достижение России и просчет Запада в 2023 годуПраво на маткапитал в России получат только дети-граждане РФ по рождению

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), закон и право, российское гражданство, крым, новости, общество