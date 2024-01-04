https://crimea.ria.ru/20240104/zhivshie-do-2014-goda-v-krymu-ukraintsy-mogut-poluchit-grazhdanstvo-rossii-1133982348.html
Жившие до 2014 года в Крыму украинцы могут получить гражданство России
Жившие до 2014 года в Крыму украинцы могут получить гражданство России - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Жившие до 2014 года в Крыму украинцы могут получить гражданство России
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев и лиц без гражданства, которые проживали на территории Крымского полуострова до РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T15:12
2024-01-04T15:12
2024-01-04T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев и лиц без гражданства, которые проживали на территории Крымского полуострова до 18 марта 2014 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Право получить российское гражданство теперь имеют украинцы без гражданства какой-либо другой страны, которые родились и жили в Крыму и Севастополе, однако уехали отсюда до 18 марта 2014 года. Это же актуально для крымчан без гражданства, граждан Украины и лиц без гражданства, у которых на руках имеется справка, подтверждающая их право находиться на территории Российской Федерации или участника госпрограммы по содействию в добровольном переселении в РФ.Кроме того, обратиться за российским паспортом теперь смогут депортированные с территории Крымской АССР лица или их родственники.Также оформить заявление о приеме в российское гражданство смогут граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и когда-то имели гражданство этой страны, а также их родители, супруги и дети.Ранее президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации иностранцев, которые в период спецоперации подписали контракт на службу в Вооруженных силах нашей страны. Гражданство смогут получить и родственники таких бойцов.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты обязаны с 7 января уведомлять МВД о начале работы в РоссииЭксперт назвал главное достижение России и просчет Запада в 2023 годуПраво на маткапитал в России получат только дети-граждане РФ по рождению
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россия, владимир путин (политик), закон и право, российское гражданство, крым, новости, общество
Жившие до 2014 года в Крыму украинцы могут получить гражданство России
Проживавшие в Крыму до марта 2014 года украинцы могут получить гражданство РФ - указ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев и лиц без гражданства, которые проживали на территории Крымского полуострова до 18 марта 2014 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Предоставить право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации <...> следующим иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе ранее имевшим гражданство Российской Федерации и оформившим выход из гражданства Российской Федерации в установленном порядке", - сказано в тексте указа.
Право получить российское гражданство теперь имеют украинцы без гражданства какой-либо другой страны, которые родились и жили в Крыму и Севастополе, однако уехали отсюда до 18 марта 2014 года. Это же актуально для крымчан без гражданства, граждан Украины и лиц без гражданства, у которых на руках имеется справка, подтверждающая их право находиться на территории Российской Федерации или участника госпрограммы по содействию в добровольном переселении в РФ.
Кроме того, обратиться за российским паспортом теперь смогут депортированные с территории Крымской АССР лица или их родственники.
Также оформить заявление о приеме в российское гражданство смогут граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и когда-то имели гражданство этой страны, а также их родители, супруги и дети.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ
о приеме в гражданство Российской Федерации иностранцев, которые в период спецоперации подписали контракт на службу в Вооруженных силах нашей страны. Гражданство смогут получить и родственники таких бойцов.
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