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Призывной возраст для получивших гражданство России повышать не будут - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Призывной возраст для получивших гражданство России повышать не будут
Призывной возраст для получивших гражданство России повышать не будут - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Призывной возраст для получивших гражданство России повышать не будут
Из Государственной Думы России отозван законопроект, который предлагал увеличить призывной возраст для мужчин с приобретенным российским гражданством до 50 лет. РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T21:51
2024-02-02T21:51
россия
призывной возраст в россии
государственная дума рф
вячеслав володин
закон и право
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Из Государственной Думы России отозван законопроект, который предлагал увеличить призывной возраст для мужчин с приобретенным российским гражданством до 50 лет. Соответствующее решение размещено в думской электронной базе.Авторами законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" являются депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет. Они предложили внести поправки в части увеличения призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших гражданство Российской Федерации.В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутатам предложено отозвать указанный проект, поскольку инициатива не проработана и требует всестороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство.В итоге парламентарии отозвали свои подписи с законопроекта. Как отметил Журавлев, его отправят на проработку и включение поправок.Сейчас предельный призывной возраст для получивших российское гражданство составляет 30 лет.Законопроект о повышении призывного возраста был внесен депутатами в Госдуму весной этого года. Изначально предлагали повысить нижнюю планку до 21 года и делать это поэтапно. Сам закон, который регулирует призывной возраст в стране, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным летом 2023 года. Согласно документу, призывать на военную службу в России будут, как и раньше, с 18 лет. Но вероятность получить повестку в военкомат теперь сохранится до 30 лет, а не до 27, как раньше.Срок службы не изменился – один год. При этом по новому закону устанавливается возможность заключить контракт с призывниками на службу в рядах вооруженных сил от года, но не менее, чем за месяц до истечения срока службы по призыву.Кроме того, официальный документ предписывает, что в период мобилизации или военного положения к охране порядка будут привлекать специализированные государственные унитарные предприятия, которым разрешено передать оружие.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли новой мобилизации – указ Путина об увеличении призываПриписное свидетельство в военкомате Крыма: кто обязан его получитьКогда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условие
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РИА Новости Крым
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96
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россия, призывной возраст в россии, государственная дума рф, вячеслав володин, закон и право, общество, новости
Призывной возраст для получивших гражданство России повышать не будут

Проект о повышении призывного возраста для получивших гражданство РФ отозвали из Госдумы

21:51 02.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Из Государственной Думы России отозван законопроект, который предлагал увеличить призывной возраст для мужчин с приобретенным российским гражданством до 50 лет. Соответствующее решение размещено в думской электронной базе.
Авторами законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" являются депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет. Они предложили внести поправки в части увеличения призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших гражданство Российской Федерации.
"В соответствии с пунктом "б" части 6 статьи 112 регламента Государственной Думы Федерального Собрания отзываю проект федерального закона № 541853-8 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", — говорится в тексте.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутатам предложено отозвать указанный проект, поскольку инициатива не проработана и требует всестороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство.
В итоге парламентарии отозвали свои подписи с законопроекта. Как отметил Журавлев, его отправят на проработку и включение поправок.
Сейчас предельный призывной возраст для получивших российское гражданство составляет 30 лет.
Законопроект о повышении призывного возраста был внесен депутатами в Госдуму весной этого года. Изначально предлагали повысить нижнюю планку до 21 года и делать это поэтапно. Сам закон, который регулирует призывной возраст в стране, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным летом 2023 года. Согласно документу, призывать на военную службу в России будут, как и раньше, с 18 лет. Но вероятность получить повестку в военкомат теперь сохранится до 30 лет, а не до 27, как раньше.
Срок службы не изменился – один год. При этом по новому закону устанавливается возможность заключить контракт с призывниками на службу в рядах вооруженных сил от года, но не менее, чем за месяц до истечения срока службы по призыву.
Кроме того, официальный документ предписывает, что в период мобилизации или военного положения к охране порядка будут привлекать специализированные государственные унитарные предприятия, которым разрешено передать оружие.
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РоссияПризывной возраст в РоссииГосударственная Дума РФВячеслав ВолодинЗакон и правоОбществоНовости
 
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