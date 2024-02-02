https://crimea.ria.ru/20240202/prizyvnoy-vozrast-dlya-poluchivshikh-grazhdanstvo-rossii-povyshat-ne-budut-1134658266.html
Призывной возраст для получивших гражданство России повышать не будут
Призывной возраст для получивших гражданство России повышать не будут - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Призывной возраст для получивших гражданство России повышать не будут
Из Государственной Думы России отозван законопроект, который предлагал увеличить призывной возраст для мужчин с приобретенным российским гражданством до 50 лет. РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T21:51
2024-02-02T21:51
2024-02-02T21:51
россия
призывной возраст в россии
государственная дума рф
вячеслав володин
закон и право
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132303421_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ceffd3898ba2d39c14f49e8087a0e556.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Из Государственной Думы России отозван законопроект, который предлагал увеличить призывной возраст для мужчин с приобретенным российским гражданством до 50 лет. Соответствующее решение размещено в думской электронной базе.Авторами законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" являются депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет. Они предложили внести поправки в части увеличения призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших гражданство Российской Федерации.В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутатам предложено отозвать указанный проект, поскольку инициатива не проработана и требует всестороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство.В итоге парламентарии отозвали свои подписи с законопроекта. Как отметил Журавлев, его отправят на проработку и включение поправок.Сейчас предельный призывной возраст для получивших российское гражданство составляет 30 лет.Законопроект о повышении призывного возраста был внесен депутатами в Госдуму весной этого года. Изначально предлагали повысить нижнюю планку до 21 года и делать это поэтапно. Сам закон, который регулирует призывной возраст в стране, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным летом 2023 года. Согласно документу, призывать на военную службу в России будут, как и раньше, с 18 лет. Но вероятность получить повестку в военкомат теперь сохранится до 30 лет, а не до 27, как раньше.Срок службы не изменился – один год. При этом по новому закону устанавливается возможность заключить контракт с призывниками на службу в рядах вооруженных сил от года, но не менее, чем за месяц до истечения срока службы по призыву.Кроме того, официальный документ предписывает, что в период мобилизации или военного положения к охране порядка будут привлекать специализированные государственные унитарные предприятия, которым разрешено передать оружие.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли новой мобилизации – указ Путина об увеличении призываПриписное свидетельство в военкомате Крыма: кто обязан его получитьКогда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условие
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132303421_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_650076ed2df11f79a63673c8d35c2be6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, призывной возраст в россии, государственная дума рф, вячеслав володин, закон и право, общество, новости
Призывной возраст для получивших гражданство России повышать не будут
Проект о повышении призывного возраста для получивших гражданство РФ отозвали из Госдумы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Из Государственной Думы России отозван законопроект, который предлагал увеличить призывной возраст для мужчин с приобретенным российским гражданством до 50 лет. Соответствующее решение размещено в думской электронной базе.
Авторами законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" являются депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет. Они предложили внести поправки в части увеличения призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших гражданство Российской Федерации.
"В соответствии с пунктом "б" части 6 статьи 112 регламента Государственной Думы Федерального Собрания отзываю проект федерального закона № 541853-8 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", — говорится в тексте.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутатам предложено отозвать указанный проект, поскольку инициатива не проработана и требует всестороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство.
В итоге парламентарии отозвали свои подписи с законопроекта. Как отметил Журавлев, его отправят на проработку и включение поправок.
Сейчас предельный призывной возраст для получивших российское гражданство составляет 30 лет.
Законопроект о повышении призывного возраста был внесен депутатами
в Госдуму весной этого года. Изначально предлагали повысить нижнюю планку до 21 года и делать это поэтапно. Сам закон, который регулирует призывной возраст в стране, был подписан
президентом РФ Владимиром Путиным летом 2023 года. Согласно документу, призывать на военную службу в России будут, как и раньше, с 18 лет. Но вероятность получить повестку в военкомат теперь сохранится до 30 лет, а не до 27, как раньше.
Срок службы не изменился – один год. При этом по новому закону устанавливается возможность заключить контракт с призывниками на службу в рядах вооруженных сил от года, но не менее, чем за месяц до истечения срока службы по призыву.
Кроме того, официальный документ предписывает, что в период мобилизации или военного положения к охране порядка будут привлекать специализированные государственные унитарные предприятия, которым разрешено передать оружие.
Читайте также на РИА Новости Крым: