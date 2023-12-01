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Ждать ли новой мобилизации – указ Путина об увеличении призыва

Ждать ли новой мобилизации – указ Путина об увеличении призыва - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Ждать ли новой мобилизации – указ Путина об увеличении призыва

Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил. Указ размещен на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T22:00

2023-12-01T22:00

2023-12-01T22:19

вооруженные силы россии

владимир путин (политик)

армия и флот

министерство обороны рф

россия

новости

служба в вс рф по контракту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил. Указ размещен на сайте Кремля.Согласно указу от 25 августа 2022 года в штате ВС РФ было предусмотрено 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Документ утратил свою силу с подписанием нового.По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту.В оборонном ведомстве подчеркнули, что дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных сил РФ – адекватная реакция на агрессивную деятельность блока НАТО.Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования вооруженных сил контрактниками заявил, что с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизацииПриписное свидетельство в военкомате Крыма: кто обязан его получитьПризывной возраст повышен – подписан закон

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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вооруженные силы россии, владимир путин (политик), армия и флот, министерство обороны рф, россия, новости, служба в вс рф по контракту