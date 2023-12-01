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Ждать ли новой мобилизации – указ Путина об увеличении призыва - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Ждать ли новой мобилизации – указ Путина об увеличении призыва
Ждать ли новой мобилизации – указ Путина об увеличении призыва - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Ждать ли новой мобилизации – указ Путина об увеличении призыва
Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил. Указ размещен на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T22:00
2023-12-01T22:19
вооруженные силы россии
владимир путин (политик)
армия и флот
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служба в вс рф по контракту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил. Указ размещен на сайте Кремля.Согласно указу от 25 августа 2022 года в штате ВС РФ было предусмотрено 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Документ утратил свою силу с подписанием нового.По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту.В оборонном ведомстве подчеркнули, что дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных сил РФ – адекватная реакция на агрессивную деятельность блока НАТО.Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования вооруженных сил контрактниками заявил, что с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизацииПриписное свидетельство в военкомате Крыма: кто обязан его получитьПризывной возраст повышен – подписан закон
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Новости
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вооруженные силы россии, владимир путин (политик), армия и флот, министерство обороны рф, россия, новости, служба в вс рф по контракту
Ждать ли новой мобилизации – указ Путина об увеличении призыва

Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России

22:00 01.12.2023 (обновлено: 22:19 01.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГруппа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО.
Группа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО. - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил. Указ размещен на сайте Кремля.

"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 132 000 военнослужащих", говорится в тексте документа.

Согласно указу от 25 августа 2022 года в штате ВС РФ было предусмотрено 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Документ утратил свою силу с подписанием нового.
По информации Минобороны, увеличение численности военнослужащих реализуется поэтапно за счет граждан, которые проходят военную службу по контракту.

"В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено", подчеркнули в ведомстве.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных сил РФ – адекватная реакция на агрессивную деятельность блока НАТО.

"Осуществляется наращивание объединенных вооруженных сил альянса вблизи границ России, развертывание дополнительных средств ПВО и ударных вооружений. Наращивается потенциал тактических ядерных сил НАТО. США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию", подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования вооруженных сил контрактниками заявил, что с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек.
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