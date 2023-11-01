https://crimea.ria.ru/20231101/pripisnoe-svidetelstvo-v-voenkomate-kryma-kto-obyazan-ego-poluchit-1132485187.html

Приписное свидетельство в военкомате Крыма: кто обязан его получить

Приписное свидетельство в военкомате Крыма: кто обязан его получить - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Приписное свидетельство в военкомате Крыма: кто обязан его получить

Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, – именно его работодатели требуют от сотрудников призывного возраста – выдается одновременно с... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T16:20

2023-11-01T16:20

2023-11-01T16:37

армия и флот

вооруженные силы россии

призывной возраст в россии

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евгений машуков

крым

военкомат

приписное свидетельство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, – именно его работодатели требуют от сотрудников призывного возраста – выдается одновременно с повесткой на отправку в войска. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил военный комиссар РК Евгений Машуков. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное свидетельство) – один из военно-учетных документов, как и военный билет. В возрасте от 18 до 27 лет каждый гражданин обязан его получить, если не встал на учет в военкомат раньше, отмечает Машуков. Это еще не значит, что заявивший о себе будет призван: необходимо пройти медицинское освидетельствование и мероприятия профессионально-психологического отбора, решение принимается на заседании призывной комиссии, добавил Машуков. "К тому же у гражданина может быть право на отсрочку по основаниям, перечисленным в статье 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", – отметил он. Среди таких оснований – очное обучение в вузах и средних специальных учебных заведениях с государственной аккредитацией, уход за больным родственником и ряд других. Если годность к военной службе признана, комиссия призывает и назначает дату отправки в войска, в этот день и будет выдан другой военно-учетный документ – военный билет. "А через год он (отслуживший срочную службу – ред.) возвращается и работает уже с военным билетом", – добавил военком. По словам Машукова, в рамках работы комиссариатов Крыма в период осеннего призыва в муниципалитетах республики работают 25 призывных комиссий. За две недели в Вооруженные силы РФ и войска Национальной гвардии направлено уже около 600 крымчан. Норма по призыву и отправке на сегодня выполнена на 80%. Соотношение оставшихся на полуострове и направленных на материк – 50 на 50, во втором случае это преимущественно центральная часть России, уточнил военком. С 1 октября в России ужесточено административное наказание для работодателей, сотрудники которых в возрасте от 18 до 27 лет подлежат воинскому учету, но не являются в военкомат за приписным удостоверением. В частности, повышаются штрафы за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Для должностных лиц он составит 40 – 50 тыс. рублей, для юрлиц 350 – 400 тысяч. Аналогичные суммы предусмотрены за неоповещение граждан о вызове или повестке военного комиссариата при поступлении таких вызовов и повесток, в том числе в электронной форме. Нынешней осенью служить в армию по призыву пойдут 2 тысячи крымчан. Читайте также на РИА Новости Крым: Новобранцы из Крыма отправились к месту службы – фотолента Призывной возраст повышен – подписан закон Как штрафуют уклонистов от армии

https://crimea.ria.ru/20230912/budet-li-v-rossii-novaya-mobilizatsiya---otvet-putina-1131338982.html

https://crimea.ria.ru/20231017/iz-zhurnalistov---v-soldaty-kak-veduschiy-sputnika-v-krymu-v-armiyu-poshel-1132137401.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, вооруженные силы россии, призывной возраст в россии, призыв в вс россии, осенний призыв, евгений машуков, крым, военкомат, приписное свидетельство