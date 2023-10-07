https://crimea.ria.ru/20231007/kak-shtrafuyut-uklonistov-ot-armii-1131874818.html

Как штрафуют уклонистов от армии

Как штрафуют уклонистов от армии - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Как штрафуют уклонистов от армии

За неявку в военкомат по повестке предусмотрены крупные штрафы. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым напомнил начальник отдела подготовки и призыва... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T08:31

2023-10-07T08:31

2023-10-07T08:31

крым

осенний призыв

призыв в вс россии

сергей давиденко

штрафы

военкомат

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. За неявку в военкомат по повестке предусмотрены крупные штрафы. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым напомнил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Крым подполковник Сергей Давиденко.Ранее закон об увеличении суммы штрафа за неявку в военкомат подписал президент России Владимир Путин.Также он напомнил, что гражданам, подлежащим призыву, запрещено покидать территорию Российской Федерации, выезд за пределы страны на срок более шести месяцев карается штрафом до 15 тысяч рублей. При выезде из страны в период проведения призывной кампании на период более трех месяцев, если человек не подтверждает регистрацию по месту своего пребывания, размер штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей.По его словам, работать с уклонистами военкоматам помогают органы МВД, а также власти муниципальных образований.Не призываются на военную службу гражданине, которые проходили службу в органах, граждане, имеющие непогашенную судимость, либо граждане, имеющие отсрочку от призыва, выданную раньше по состоянию здоровья, подытожил он.Ранее в комментарии РИА Новости Крым подполковник Сергей Давиденко заявил, что призывники из Крыма будут проходить военную службу на территории Российской Федерации, их не отправят в зону проведения спецоперации, а в также новые регионы страны.Этой осенью из Крыма на военную службу будут призваны около двух тысяч человек.Осенний призыв стартовал в России 1 октября. В целом в войска планируется набрать 130 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".Читайте также на РИА Новости Крым:Пойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ ШойгуБудет ли дополнительная мобилизация для участия в СВОВ Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, осенний призыв, призыв в вс россии, сергей давиденко, штрафы, военкомат, новости крыма