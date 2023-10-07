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Как штрафуют уклонистов от армии
Как штрафуют уклонистов от армии - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Как штрафуют уклонистов от армии
За неявку в военкомат по повестке предусмотрены крупные штрафы. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым напомнил начальник отдела подготовки и призыва... РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T08:31
2023-10-07T08:31
2023-10-07T08:31
крым
осенний призыв
призыв в вс россии
сергей давиденко
штрафы
военкомат
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. За неявку в военкомат по повестке предусмотрены крупные штрафы. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым напомнил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Крым подполковник Сергей Давиденко.Ранее закон об увеличении суммы штрафа за неявку в военкомат подписал президент России Владимир Путин.Также он напомнил, что гражданам, подлежащим призыву, запрещено покидать территорию Российской Федерации, выезд за пределы страны на срок более шести месяцев карается штрафом до 15 тысяч рублей. При выезде из страны в период проведения призывной кампании на период более трех месяцев, если человек не подтверждает регистрацию по месту своего пребывания, размер штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей.По его словам, работать с уклонистами военкоматам помогают органы МВД, а также власти муниципальных образований.Не призываются на военную службу гражданине, которые проходили службу в органах, граждане, имеющие непогашенную судимость, либо граждане, имеющие отсрочку от призыва, выданную раньше по состоянию здоровья, подытожил он.Ранее в комментарии РИА Новости Крым подполковник Сергей Давиденко заявил, что призывники из Крыма будут проходить военную службу на территории Российской Федерации, их не отправят в зону проведения спецоперации, а в также новые регионы страны.Этой осенью из Крыма на военную службу будут призваны около двух тысяч человек.Осенний призыв стартовал в России 1 октября. В целом в войска планируется набрать 130 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".Читайте также на РИА Новости Крым:Пойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ ШойгуБудет ли дополнительная мобилизация для участия в СВОВ Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, осенний призыв, призыв в вс россии, сергей давиденко, штрафы, военкомат, новости крыма
Как штрафуют уклонистов от армии
Штраф за уклонение от военного призыва может составить 200 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. За неявку в военкомат по повестке предусмотрены крупные штрафы. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым напомнил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Крым подполковник Сергей Давиденко.
Ранее закон об увеличении суммы штрафа за неявку в военкомат подписал
президент России Владимир Путин.
"С 1 октября повысились административные штрафы. Неявка по повестке – штраф до 30 тысяч рублей, если гражданин не сообщил в военный комиссариат об изменении своего семейного положения или об изменении места учебы – штраф до 5 тысяч рублей", – сказал Давиденко.
Также он напомнил, что гражданам, подлежащим призыву, запрещено покидать территорию Российской Федерации, выезд за пределы страны на срок более шести месяцев карается штрафом до 15 тысяч рублей. При выезде из страны в период проведения призывной кампании на период более трех месяцев, если человек не подтверждает регистрацию по месту своего пребывания, размер штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей.
"Если гражданин признается уклоняющимся от призыва, не имея на то законных оснований, то предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет", – уточнил Давиденко.
По его словам, работать с уклонистами военкоматам помогают органы МВД, а также власти муниципальных образований.
"Если мы не можем найти человека, то делается обращение военного комиссариата в органы МВД об установлении местоположения гражданина", – отметил подполковник.
Не призываются на военную службу гражданине, которые проходили службу в органах, граждане, имеющие непогашенную судимость, либо граждане, имеющие отсрочку от призыва, выданную раньше по состоянию здоровья, подытожил он.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым подполковник Сергей Давиденко заявил, что призывники из Крыма будут проходить военную службу
на территории Российской Федерации, их не отправят в зону проведения спецоперации, а в также новые регионы страны.
Этой осенью из Крыма на военную службу будут призваны около двух тысяч человек.
Осенний призыв стартовал
в России 1 октября. В целом в войска планируется набрать 130 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".
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