https://crimea.ria.ru/20231002/v-krymu-startoval-osenniy-prizyv-komu-zhdat-povestku-1131801794.html

В Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку

В Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку - РИА Новости Крым, 02.10.2023

В Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку

повестки будут направлены военнообязанным от 18 до 27 лет – изменение верхней границы призывного возраста до 30 лет начнет действовать с 1 января 2024 года. Об... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T16:01

2023-10-02T16:01

2023-10-02T16:01

призыв в вс россии

армия и флот

призывной возраст в россии

призывной возраст

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/19/1128359272_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4814e3476285c2f7e18dc5b0de4d570a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В рамках стартовавшего в России осеннего призыва повестки будут направлены военнообязанным от 18 до 27 лет – изменение верхней границы призывного возраста до 30 лет начнет действовать с 1 января 2024 года. Об этом напомнили в оперштабе Крыма.Ранее в Минобороны сообщили, что в войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".Также уточняется, что в рамках этого осеннего призыва повестку стоит ждать военнообязанным от 18 до 27 лет – изменение верхней границы призывного возраста до 30 лет начнет действовать с 1 января 2024 года.Призывники не будут отправлены в зону проведения спецоперации, а также пункты дислокации в новых регионах Российской Федерации.Получить отсрочку от прохождения срочной службы в армии могут студенты, специалисты ИТ-компаний, те, кто временно не пригоден к службе из-за болезней, а также отцы двух и более детей.Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, на воинскую службу отправятся 130 тысяч россиян.Читайте также на РИА Новости Крым:Плюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии РоссииЗакон о фейках об участниках СВО необходимо ужесточить – мнениеКогда уравняют денежное довольствие участников СВО

https://crimea.ria.ru/20230929/v-genshtabe-rasskazali-ob-osennem-prizyve-i-dopolnitelnoy-mobilizatsii-1131738670.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

призыв в вс россии, армия и флот, призывной возраст в россии, призывной возраст, крым, новости крыма