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В Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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В Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку
В Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку - РИА Новости Крым, 02.10.2023
В Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку
повестки будут направлены военнообязанным от 18 до 27 лет – изменение верхней границы призывного возраста до 30 лет начнет действовать с 1 января 2024 года. Об... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T16:01
2023-10-02T16:01
призыв в вс россии
армия и флот
призывной возраст в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В рамках стартовавшего в России осеннего призыва повестки будут направлены военнообязанным от 18 до 27 лет – изменение верхней границы призывного возраста до 30 лет начнет действовать с 1 января 2024 года. Об этом напомнили в оперштабе Крыма.Ранее в Минобороны сообщили, что в войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".Также уточняется, что в рамках этого осеннего призыва повестку стоит ждать военнообязанным от 18 до 27 лет – изменение верхней границы призывного возраста до 30 лет начнет действовать с 1 января 2024 года.Призывники не будут отправлены в зону проведения спецоперации, а также пункты дислокации в новых регионах Российской Федерации.Получить отсрочку от прохождения срочной службы в армии могут студенты, специалисты ИТ-компаний, те, кто временно не пригоден к службе из-за болезней, а также отцы двух и более детей.Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, на воинскую службу отправятся 130 тысяч россиян.Читайте также на РИА Новости Крым:Плюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии РоссииЗакон о фейках об участниках СВО необходимо ужесточить – мнениеКогда уравняют денежное довольствие участников СВО
https://crimea.ria.ru/20230929/v-genshtabe-rasskazali-ob-osennem-prizyve-i-dopolnitelnoy-mobilizatsii-1131738670.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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призыв в вс россии, армия и флот, призывной возраст в россии, призывной возраст, крым, новости крыма
В Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку

В Крыму стартовал осенний призыв: повестку стоит ждать военнообязанным от 18 до 27 лет

16:01 02.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесенний призыв
Весенний призыв - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В рамках стартовавшего в России осеннего призыва повестки будут направлены военнообязанным от 18 до 27 лет – изменение верхней границы призывного возраста до 30 лет начнет действовать с 1 января 2024 года. Об этом напомнили в оперштабе Крыма.
Ранее в Минобороны сообщили, что в войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".
"С 1 октября начался осенний призыв на срочную службу в ВС РФ, который продлится до 31 декабря 2023 года. Срок службы составит 1 год, отправлять призывников со сборных пунктов в части и учебные соединения начнут с 16 октября", - говорится в сообщении оперштаба.
Также уточняется, что в рамках этого осеннего призыва повестку стоит ждать военнообязанным от 18 до 27 лет – изменение верхней границы призывного возраста до 30 лет начнет действовать с 1 января 2024 года.
Призывники не будут отправлены в зону проведения спецоперации, а также пункты дислокации в новых регионах Российской Федерации.
Получить отсрочку от прохождения срочной службы в армии могут студенты, специалисты ИТ-компаний, те, кто временно не пригоден к службе из-за болезней, а также отцы двух и более детей.
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, на воинскую службу отправятся 130 тысяч россиян.
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29 сентября, 08:44
В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизации
 
Призыв в ВС РоссииАрмия и флотПризывной возраст в РоссииПризывной возрастКрымНовости Крыма
 
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