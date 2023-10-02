В Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку
В Крыму стартовал осенний призыв: повестку стоит ждать военнообязанным от 18 до 27 лет
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесенний призыв
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В рамках стартовавшего в России осеннего призыва повестки будут направлены военнообязанным от 18 до 27 лет – изменение верхней границы призывного возраста до 30 лет начнет действовать с 1 января 2024 года. Об этом напомнили в оперштабе Крыма.
Ранее в Минобороны сообщили, что в войска планируется набрать 130 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".
"С 1 октября начался осенний призыв на срочную службу в ВС РФ, который продлится до 31 декабря 2023 года. Срок службы составит 1 год, отправлять призывников со сборных пунктов в части и учебные соединения начнут с 16 октября", - говорится в сообщении оперштаба.
Также уточняется, что в рамках этого осеннего призыва повестку стоит ждать военнообязанным от 18 до 27 лет – изменение верхней границы призывного возраста до 30 лет начнет действовать с 1 января 2024 года.
Призывники не будут отправлены в зону проведения спецоперации, а также пункты дислокации в новых регионах Российской Федерации.
Получить отсрочку от прохождения срочной службы в армии могут студенты, специалисты ИТ-компаний, те, кто временно не пригоден к службе из-за болезней, а также отцы двух и более детей.
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, на воинскую службу отправятся 130 тысяч россиян.
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