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Указ об осеннем призыве – в армию отправятся 130 тысяч россиян - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Указ об осеннем призыве – в армию отправятся 130 тысяч россиян
Указ об осеннем призыве – в армию отправятся 130 тысяч россиян - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Указ об осеннем призыве – в армию отправятся 130 тысяч россиян
Путин подписал указ об осеннем призыве, на воинскую службу отправятся 130 тысяч россиян. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T17:04
2023-09-29T17:09
новости
россия
призыв в вс россии
вооруженные силы россии
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Путин подписал указ об осеннем призыве, на воинскую службу отправятся 130 тысяч россиян. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Настоящий указ вступает в силу со дня опубликования – 29 сентября 2023 года.Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что осенний призыв начнется 1 октября во всех субъектах РФ, за исключением отдельных районов Крайнего Севера – там он начнется с 1 ноября из-за климата. Начать отправку призывников со сборных пунктов планируется с 16 октября. Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая мобилизация - ответ ПутинаПризывной возраст повышен – подписан законСколько уклонистов от армии в Крыму
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новости, россия, призыв в вс россии, вооруженные силы россии, владимир путин (политик)
Указ об осеннем призыве – в армию отправятся 130 тысяч россиян

Путин подписал указ об осеннем призыве

17:04 29.09.2023 (обновлено: 17:09 29.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПризыв
Призыв - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Путин подписал указ об осеннем призыве, на воинскую службу отправятся 130 тысяч россиян. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу в количестве 130 тысяч человек", – сказано в документе.

Настоящий указ вступает в силу со дня опубликования – 29 сентября 2023 года.
Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что осенний призыв начнется 1 октября во всех субъектах РФ, за исключением отдельных районов Крайнего Севера – там он начнется с 1 ноября из-за климата. Начать отправку призывников со сборных пунктов планируется с 16 октября.
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