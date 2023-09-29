https://crimea.ria.ru/20230929/ukaz-ob-osennem-prizyve--v-armiyu-otpravyatsya-130-tysyach-rossiyan-1131751748.html

Указ об осеннем призыве – в армию отправятся 130 тысяч россиян

Указ об осеннем призыве – в армию отправятся 130 тысяч россиян - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Указ об осеннем призыве – в армию отправятся 130 тысяч россиян

Путин подписал указ об осеннем призыве, на воинскую службу отправятся 130 тысяч россиян. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T17:04

2023-09-29T17:04

2023-09-29T17:09

новости

россия

призыв в вс россии

вооруженные силы россии

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/19/1128358988_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1564aa01ac0c55de5aefbaed2cd7b2a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Путин подписал указ об осеннем призыве, на воинскую службу отправятся 130 тысяч россиян. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Настоящий указ вступает в силу со дня опубликования – 29 сентября 2023 года.Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что осенний призыв начнется 1 октября во всех субъектах РФ, за исключением отдельных районов Крайнего Севера – там он начнется с 1 ноября из-за климата. Начать отправку призывников со сборных пунктов планируется с 16 октября. Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая мобилизация - ответ ПутинаПризывной возраст повышен – подписан законСколько уклонистов от армии в Крыму

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, призыв в вс россии, вооруженные силы россии, владимир путин (политик)