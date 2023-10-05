https://crimea.ria.ru/20231005/skolko-prizyvnikov-iz-kryma-otpravyatsya-sluzhit-etoy-osenyu-1131874159.html

Сколько призывников из Крыма отправятся служить этой осенью

Сколько призывников из Крыма отправятся служить этой осенью - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Сколько призывников из Крыма отправятся служить этой осенью

Этой осенью из Крыма на военную службу будут призваны около двух тысяч человек, в регионе создано 25 призывных комиссий. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T13:19

2023-10-05T13:19

2023-10-05T13:15

крым

армия и флот

призыв в вс россии

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сергей давиденко

новости крыма

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СМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Этой осенью из Крыма на военную службу будут призваны около двух тысяч человек, в регионе создано 25 призывных комиссий. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу республиканского военного комиссариата подполковник Сергей Давиденко.По его словам, в республике с 1 октября создано 25 призывных комиссий, их работа продлится до 31 декабря. Повестку призывнику вручают лично под роспись, либо передают через организации, предприятия и учебные заведения, либо по почте через заказные письма с уведомлением. Если человек получил заказное письмо с уведомлением, то повестка считается врученной."Если человек не получил повестку по каким-либо причинам – либо под личную роспись, либо по почте не получил, то он обязан в течение двухнедельного срока явиться на очередной призыв самостоятельно", - отметил Давиденко.Ранее в комментарии РИА Новости Крым подполковник Сергей Давиденко заявил, что призывники из Крыма будут проходить военную службу на территории Российской Федерации, их не отправят в зону проведения спецоперации, а в также новые регионы страны.Осенний призыв стартовал в России 1 октября. В целом в войска планируется набрать 130 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".Читайте также на РИА Новости Крым:Пойдут ли призывники в зону боевых действий - ответ ШойгуБудет ли дополнительная мобилизация для участия в СВОВ Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку

https://crimea.ria.ru/20231001/knigi-po-pasportu-i-shtrafy-uklonistam-chto-zhdet-rossiyan-v-oktyabre-1131748949.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, армия и флот, призыв в вс россии, общество, осенний призыв, призывной возраст в россии, сергей давиденко, новости крыма