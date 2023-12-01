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Более 450 тысяч человек приняты на военную службу в ВС РФ – Медеведев
Более 450 тысяч человек приняты на военную службу в ВС РФ – Медеведев - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Более 450 тысяч человек приняты на военную службу в ВС РФ – Медеведев
Вооруженные силы Российской Федерации были дополнительно укомплектованы к 1 декабря в интересах специальной военной операции. Об этом сообщил первый заместитель РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T19:26
2023-12-01T19:26
2023-12-01T19:26
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации были дополнительно укомплектованы к 1 декабря в интересах специальной военной операции. Об этом сообщил первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования вооруженных сил РФ контрактниками.Зампредседателя Совбеза РФ отметил системный подход руководства ряда субъектов РФ, в частности, Москвы, Севастополя, Чеченской республики по доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск.Из Чечни на передовую направлены более 30 тысяч граждан. В республике большая работа ведется по подготовке кандидатов к выполнению боевых задач. Свыше 15 тысяч добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом министерства заявлял, что в России не планируют проводить дополнительную мобилизацию для участия в военной операции на Украине. В Вооруженных силах есть достаточное количество военнослужащих для выполнения задач.Читайте также на РИА Новости Крым:В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизацииПриписное свидетельство в военкомате Крыма: кто обязан его получитьНовобранцы из Крыма отправились к месту службы - фотолента
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РИА Новости Крым
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дмитрий медведев, совет безопасности россии , новости, вооруженные силы россии, новости сво, армия и флот, севастополь
Более 450 тысяч человек приняты на военную службу в ВС РФ – Медеведев
До 1 декабря на военную службу в России принято более 452 тысяч человек – Медеведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации были дополнительно укомплектованы к 1 декабря в интересах специальной военной операции. Об этом сообщил первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования вооруженных сил РФ контрактниками.
"С 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек", – сообщил Медведев.
Зампредседателя Совбеза РФ отметил системный подход руководства ряда субъектов РФ, в частности, Москвы, Севастополя, Чеченской республики по доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск.
"Что касается Севастополя, хочу особо подчеркнуть, что это город, который находится на линии фронта. В то же время активно там эта работа ведется в весьма непростых условиях. И большое количество военнослужащих заключили контракты, понимая, что из себя представляет такая служба, не понаслышке зная, что и как происходит", – подчеркнул Медведев.
Из Чечни на передовую направлены более 30 тысяч граждан. В республике большая работа ведется по подготовке кандидатов к выполнению боевых задач. Свыше 15 тысяч добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.
Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом министерства заявлял
, что в России не планируют проводить дополнительную мобилизацию для участия в военной операции на Украине. В Вооруженных силах есть достаточное количество военнослужащих для выполнения задач.
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