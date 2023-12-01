https://crimea.ria.ru/20231201/bolee-450-tysyach-chelovek-prinyaty-na-voennuyu-sluzhbu-v-vs-rf--medevedev-1133251866.html

Более 450 тысяч человек приняты на военную службу в ВС РФ – Медеведев

Более 450 тысяч человек приняты на военную службу в ВС РФ – Медеведев - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Более 450 тысяч человек приняты на военную службу в ВС РФ – Медеведев

Вооруженные силы Российской Федерации были дополнительно укомплектованы к 1 декабря в интересах специальной военной операции. Об этом сообщил первый заместитель РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T19:26

2023-12-01T19:26

2023-12-01T19:26

дмитрий медведев

совет безопасности россии

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации были дополнительно укомплектованы к 1 декабря в интересах специальной военной операции. Об этом сообщил первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования вооруженных сил РФ контрактниками.Зампредседателя Совбеза РФ отметил системный подход руководства ряда субъектов РФ, в частности, Москвы, Севастополя, Чеченской республики по доукомплектованию контрактниками объединенной группировки войск.Из Чечни на передовую направлены более 30 тысяч граждан. В республике большая работа ведется по подготовке кандидатов к выполнению боевых задач. Свыше 15 тысяч добровольцев прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом министерства заявлял, что в России не планируют проводить дополнительную мобилизацию для участия в военной операции на Украине. В Вооруженных силах есть достаточное количество военнослужащих для выполнения задач.Читайте также на РИА Новости Крым:В Генштабе рассказали об осеннем призыве и дополнительной мобилизацииПриписное свидетельство в военкомате Крыма: кто обязан его получитьНовобранцы из Крыма отправились к месту службы - фотолента

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, совет безопасности россии , новости, вооруженные силы россии, новости сво, армия и флот, севастополь