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Когда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условие - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Когда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условие
Когда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условие - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Когда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условие
Любой крымчанин, окончивший школу и достигший 18-летия, может поступить на военную службу по контракту, однако без подготовки и получения военно-учетной... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T15:11
2023-11-01T15:28
крым
призыв в вс россии
призывной возраст
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сергей каштанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Любой крымчанин, окончивший школу и достигший 18-летия, может поступить на военную службу по контракту, однако без подготовки и получения военно-учетной специальности ни один из них не будет направлен в зону специальной военной операции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту подполковник Сергей Каштанов.Он отметил, что молодые люди, получившие среднее образование и достигшие 18 лет, могут выбрать: служить по призыву или подписывать контракт. Если результаты медосмотра и профессионально-психологического отбора подтвердят годность для военной службы – их примут. Но в зону проведения специальной военной операции вчерашних школьников не направят.Он отметил, что контрактник – это не призывник и поедет туда, куда будет направлен, в том числе это может быть и зона СВО.Проходить там службу, по словам Каштанова, могут и женщины, которые идут по собственному желанию служить в армию по контракту. Но есть нюансы. Поскольку принцип комплектования Вооруженных Сил РФ мужской, в приоритетном порядке рассматриваются представители сильного пола, а женщин берут "только по востребованным, узконаправленным специальностям". Сейчас такая одна."Это медработник. Всех профессий, любого уровня образования. То есть мы готовы рассмотреть всех кандидатов-женщин и призвать их на военную службу по контракту, в том числе для участия в специальной военной операции. Исходя из профессии, понятно, чем они будут заниматься", – сказал подполковник.По его словам, в Крыму женщины подписывают контракт, "и их очень много".Что касается мужчин, то "какая бы ни была специальность – востребованы все", уточнил он. И отметил, что право подписать контракт имеют "все в возрасте до 60 лет включительно", если их здоровье позволяет служить."В исключительных случаях, если человек имеет редкую востребованную специальность, то по ходатайству командира части его могут призвать до 65 лет. Потом он может продолжать проходить военную службу, если необходимость в нем будет и его здоровье будет позволять", – добавил он.Начальник пункта отбора подчеркнул, что, согласно действующему российскому законодательству, если предельный возраст для прохождения военной службы не достигнут и состояние здоровья не является препятствием, то контракт может быть разорван только по решению суда.И добавил, что "в настоящий момент все контракты длятся до окончания специальной военной операции".По информации военного комиссара Республики Крым полковника Евгения Машукова, за 2023 год на военную службу поступило более 2,5 тысяч крымчан. Ежемесячно российская армия пополняется более чем 250 контрактниками-новобранцами из Крыма.Ранее начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Крыма подполковник Сергей Давиденко рассказал, где будут служить срочники осеннего призыва из Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:Из журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошелВ России создадут новый армейский корпус, флотилию и дивизииВ Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу
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крым, призыв в вс россии, призывной возраст, служба по контракту, вооруженные силы россии, служба в вс рф по контракту, новости крыма, новости сво, общество, сергей каштанов
Когда контрактников из Крыма направляют в зону СВО – названо условие

Подполковник Каштанов: контрактники-новобранцы могут участвовать в СВО после подготовки

15:11 01.11.2023 (обновлено: 15:28 01.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец РФ в зоне СВО
Боец РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Любой крымчанин, окончивший школу и достигший 18-летия, может поступить на военную службу по контракту, однако без подготовки и получения военно-учетной специальности ни один из них не будет направлен в зону специальной военной операции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту подполковник Сергей Каштанов.
Он отметил, что молодые люди, получившие среднее образование и достигшие 18 лет, могут выбрать: служить по призыву или подписывать контракт. Если результаты медосмотра и профессионально-психологического отбора подтвердят годность для военной службы – их примут. Но в зону проведения специальной военной операции вчерашних школьников не направят.
"Если гражданин нигде не служил и не имеет специальной подготовки, естественно, его никуда не направят, даже если он будет желать, потому как это бессмысленно абсолютно. Подготовка будет проходить в специализированных частях по специальности, которой должен быть обучен военнослужащий. Такие курсы будут составлять 2-3 месяца. Потом уже будет ставиться вопрос, куда его направят для дальнейшего прохождения службы", – пояснил Каштанов.
Он отметил, что контрактник – это не призывник и поедет туда, куда будет направлен, в том числе это может быть и зона СВО.
Проходить там службу, по словам Каштанова, могут и женщины, которые идут по собственному желанию служить в армию по контракту. Но есть нюансы. Поскольку принцип комплектования Вооруженных Сил РФ мужской, в приоритетном порядке рассматриваются представители сильного пола, а женщин берут "только по востребованным, узконаправленным специальностям". Сейчас такая одна.
"Это медработник. Всех профессий, любого уровня образования. То есть мы готовы рассмотреть всех кандидатов-женщин и призвать их на военную службу по контракту, в том числе для участия в специальной военной операции. Исходя из профессии, понятно, чем они будут заниматься", – сказал подполковник.
По его словам, в Крыму женщины подписывают контракт, "и их очень много".
Что касается мужчин, то "какая бы ни была специальность – востребованы все", уточнил он. И отметил, что право подписать контракт имеют "все в возрасте до 60 лет включительно", если их здоровье позволяет служить.
"В исключительных случаях, если человек имеет редкую востребованную специальность, то по ходатайству командира части его могут призвать до 65 лет. Потом он может продолжать проходить военную службу, если необходимость в нем будет и его здоровье будет позволять", – добавил он.
Начальник пункта отбора подчеркнул, что, согласно действующему российскому законодательству, если предельный возраст для прохождения военной службы не достигнут и состояние здоровья не является препятствием, то контракт может быть разорван только по решению суда.
И добавил, что "в настоящий момент все контракты длятся до окончания специальной военной операции".
По информации военного комиссара Республики Крым полковника Евгения Машукова, за 2023 год на военную службу поступило более 2,5 тысяч крымчан. Ежемесячно российская армия пополняется более чем 250 контрактниками-новобранцами из Крыма.
Ранее начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Крыма подполковник Сергей Давиденко рассказал, где будут служить срочники осеннего призыва из Крыма.
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КрымПризыв в ВС РоссииПризывной возрастСлужба по контрактуВооруженные силы РоссииСлужба в ВС РФ по контрактуНовости КрымаНовости СВООбществоСергей Каштанов
 
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