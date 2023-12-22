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Новогоднее чудо: детей из Украины удалось вернуть родителям в Белгороде
Новогоднее чудо: детей из Украины удалось вернуть родителям в Белгороде - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Новогоднее чудо: детей из Украины удалось вернуть родителям в Белгороде
Троих детей, которых в 2021 году родители отвезли в бабушке в Харьковскую область, удалось вернуть домой. После двухлетней разлуки два брата и сестра... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T21:11
2023-12-22T21:11
2023-12-22T21:11
белгородская область
общество
вячеслав гладков
мария львова-белова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Троих детей, которых в 2021 году родители отвезли в бабушке в Харьковскую область, удалось вернуть домой. После двухлетней разлуки два брата и сестра встретились с мамой и папой. Историю воссоединившейся семьи рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Проблему решали с помощью всех профильных ведомств, переговоры с украинской стороной вели при посредничестве государства Катар, пишет Гладков."Дети в сопровождении бабушки сегодня вернулись домой. В ближайшее время ребят определят в школу. Мы организуем для них педагогическое сопровождение в адаптационный период", - отметил губернатор.Как уточнила в своем Telegram уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, родители пытались забрать ребят домой, привлекая также волонтеров."Но все попытки были тщетны – у детей не было необходимых документов. В июле 2023 года отец обратился к детскому омбудсмену в Белгородской области Галине Пятых. Мы взяли эту историю в работу. Действовали в диалоге с украинской стороной при посредничестве государства Катар. В итоге договоренность о возвращении детей в Россию в сопровождении бабушки была достигнута", - уточнила она.Старший сын успел закончить на Украине 11 классов, в конце года он сможет сдать ЕГЭ для поступления в вуз. Гладков обещал оказать семье всевозможную поддержку.6 декабря крымская уполномоченная по правам ребенка Ирина Клюева сообщила, что семерых детей из Крыма удалось также вернуть родителям на Украины и на территорию новых регионов РФ. Малыши были вывезены из опасных районов в условиях проведения специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в КрымуТысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и РоссииКрымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей
белгородская область
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белгородская область, общество, вячеслав гладков, мария львова-белова, харьковская область, белгород, украина, новости, семья
Новогоднее чудо: детей из Украины удалось вернуть родителям в Белгороде
После 2 лет разлуки детей удалось вернуть из Украины родителям в Белгородскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Троих детей, которых в 2021 году родители отвезли в бабушке в Харьковскую область, удалось вернуть домой. После двухлетней разлуки два брата и сестра встретились с мамой и папой. Историю воссоединившейся семьи рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Так сложились обстоятельства, что в декабре 2021 года родители привезли детей – двух братьев семи и 15 лет и их 10-летнюю сестру – погостить к бабушке в Харьковскую область, а сами вернулись домой, в Белгород. Забрать детей обратно у родителей уже не получалось. С начала специальной военной операции было предпринято несколько попыток с помощью волонтеров", - написал он.
Проблему решали с помощью всех профильных ведомств, переговоры с украинской стороной вели при посредничестве государства Катар, пишет Гладков.
"Дети в сопровождении бабушки сегодня вернулись домой. В ближайшее время ребят определят в школу. Мы организуем для них педагогическое сопровождение в адаптационный период", - отметил губернатор.
Как уточнила в своем Telegram уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, родители пытались забрать ребят домой, привлекая также волонтеров.
"Но все попытки были тщетны – у детей не было необходимых документов. В июле 2023 года отец обратился к детскому омбудсмену в Белгородской области Галине Пятых. Мы взяли эту историю в работу. Действовали в диалоге с украинской стороной при посредничестве государства Катар. В итоге договоренность о возвращении детей в Россию в сопровождении бабушки была достигнута", - уточнила она.
Старший сын успел закончить на Украине 11 классов, в конце года он сможет сдать ЕГЭ для поступления в вуз. Гладков обещал оказать семье всевозможную поддержку.
"Самое главное, что семья наконец-то воссоединилась и случилось это под Новый год — самый домашний и теплый праздник! Пусть у них все будет хорошо!" - резюмировал в своем сообщении Вячеслав Гладков.
6 декабря крымская уполномоченная по правам ребенка Ирина Клюева сообщила
, что семерых детей из Крыма удалось также вернуть родителям на Украины и на территорию новых регионов РФ. Малыши были вывезены из опасных районов в условиях проведения специальной военной операции.
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