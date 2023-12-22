https://crimea.ria.ru/20231222/novogodnee-chudo-detey-iz-ukrainy-udalos-vernut-roditelyam-v-belgorode-1133744546.html

Новогоднее чудо: детей из Украины удалось вернуть родителям в Белгороде

Новогоднее чудо: детей из Украины удалось вернуть родителям в Белгороде - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Новогоднее чудо: детей из Украины удалось вернуть родителям в Белгороде

Троих детей, которых в 2021 году родители отвезли в бабушке в Харьковскую область, удалось вернуть домой. После двухлетней разлуки два брата и сестра... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T21:11

2023-12-22T21:11

2023-12-22T21:11

белгородская область

общество

вячеслав гладков

мария львова-белова

харьковская область

белгород

украина

новости

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133744432_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_52895b9fa50e6e56343a8d7a4936f6bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Троих детей, которых в 2021 году родители отвезли в бабушке в Харьковскую область, удалось вернуть домой. После двухлетней разлуки два брата и сестра встретились с мамой и папой. Историю воссоединившейся семьи рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Проблему решали с помощью всех профильных ведомств, переговоры с украинской стороной вели при посредничестве государства Катар, пишет Гладков."Дети в сопровождении бабушки сегодня вернулись домой. В ближайшее время ребят определят в школу. Мы организуем для них педагогическое сопровождение в адаптационный период", - отметил губернатор.Как уточнила в своем Telegram уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, родители пытались забрать ребят домой, привлекая также волонтеров."Но все попытки были тщетны – у детей не было необходимых документов. В июле 2023 года отец обратился к детскому омбудсмену в Белгородской области Галине Пятых. Мы взяли эту историю в работу. Действовали в диалоге с украинской стороной при посредничестве государства Катар. В итоге договоренность о возвращении детей в Россию в сопровождении бабушки была достигнута", - уточнила она.Старший сын успел закончить на Украине 11 классов, в конце года он сможет сдать ЕГЭ для поступления в вуз. Гладков обещал оказать семье всевозможную поддержку.6 декабря крымская уполномоченная по правам ребенка Ирина Клюева сообщила, что семерых детей из Крыма удалось также вернуть родителям на Украины и на территорию новых регионов РФ. Малыши были вывезены из опасных районов в условиях проведения специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в КрымуТысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и РоссииКрымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей

белгородская область

харьковская область

белгород

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, общество, вячеслав гладков, мария львова-белова, харьковская область, белгород, украина, новости, семья