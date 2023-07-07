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Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в Крыму
Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в Крыму
Дети из Донецкой народной Республики пройдут медико-психологическую реабилитацию в Евпатории, сообщила в пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T11:51
2023-07-07T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Дети из Донецкой народной Республики пройдут медико-психологическую реабилитацию в Евпатории, сообщила в пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем Telegram-канале.По ее словам, курсы реабилитации на базе Клинического санаторий "Здравница" составлены по индивидуальным планам и продлятся две недели. Параллельно из Крыма обратно в ДНР возвращается группа детей, которые уже прошли аналогичную реабилитацию.Раннее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крым на отдых и оздоровление приехали 580 детей из Белгородской области, их разместят в лагерях Евпатории и Бахчисарайского района. Также политик уточнил, что Республика Крым готова оказать помощь Белгородской области и принять на отдых до одной тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо детей пострадали при подрыве на мины "Лепесток" в ДонецкеБывший детский омбудсмен Астахов снял в Донбассе фильм "Чудо на фронте"По заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионов
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новости, донецкая народная республика (днр), евпатория, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, бахчисарайский район, белгородская область
Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в Крыму

Омбудсмен Морозова: дети из ДНР пройдут реабилитацию в Крыму

11:51 07.07.2023
 
© Telegram-канал Дарьи МорозовойДети из Донецкой народной Республики пройдут медико-психологическую реабилитацию в Евпатории
Дети из Донецкой народной Республики пройдут медико-психологическую реабилитацию в Евпатории
© Telegram-канал Дарьи Морозовой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Дети из Донецкой народной Республики пройдут медико-психологическую реабилитацию в Евпатории, сообщила в пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем Telegram-канале.
"Сегодня отправили на медико-психолого-педагогическую реабилитацию в Крым вторую группу детей из ДНР, пострадавших в результате боевых действий. 27 ребят из Донецка, Горловки и Макеевки в сопровождении 13 взрослых выехали в Евпаторию", - сообщила Морозова.
По ее словам, курсы реабилитации на базе Клинического санаторий "Здравница" составлены по индивидуальным планам и продлятся две недели. Параллельно из Крыма обратно в ДНР возвращается группа детей, которые уже прошли аналогичную реабилитацию.
Раннее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крым на отдых и оздоровление приехали 580 детей из Белгородской области, их разместят в лагерях Евпатории и Бахчисарайского района. Также политик уточнил, что Республика Крым готова оказать помощь Белгородской области и принять на отдых до одной тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов.
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НовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)ЕвпаторияНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеБахчисарайский районБелгородская область
 
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