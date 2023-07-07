https://crimea.ria.ru/20230707/deti-iz-dnr-prokhodyat-mediko-psikhologicheskuyu-reabilitatsiyu-v-krymu-1129876718.html

Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в Крыму

Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в Крыму

Дети из Донецкой народной Республики пройдут медико-психологическую реабилитацию в Евпатории, сообщила в пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T11:51

2023-07-07T11:51

2023-07-07T11:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Дети из Донецкой народной Республики пройдут медико-психологическую реабилитацию в Евпатории, сообщила в пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем Telegram-канале.По ее словам, курсы реабилитации на базе Клинического санаторий "Здравница" составлены по индивидуальным планам и продлятся две недели. Параллельно из Крыма обратно в ДНР возвращается группа детей, которые уже прошли аналогичную реабилитацию.Раннее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крым на отдых и оздоровление приехали 580 детей из Белгородской области, их разместят в лагерях Евпатории и Бахчисарайского района. Также политик уточнил, что Республика Крым готова оказать помощь Белгородской области и принять на отдых до одной тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо детей пострадали при подрыве на мины "Лепесток" в ДонецкеБывший детский омбудсмен Астахов снял в Донбассе фильм "Чудо на фронте"По заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, донецкая народная республика (днр), евпатория, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, бахчисарайский район, белгородская область