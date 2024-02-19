https://crimea.ria.ru/20240219/11-detey-vernulis-v-svoi-semi-na-ukraine--lvova-belova-1135061017.html
11 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова
11 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова - РИА Новости Крым, 19.02.2024
11 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова
11 детей, по стечению обстоятельств оказавшихся вдали от родных в разных регионах России, в том числе в Крыму, встретились со своими близкими с Украины или... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T21:43
2024-02-19T21:43
2024-02-19T22:00
мария львова-белова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. 11 детей, по стечению обстоятельств оказавшихся вдали от родных в разных регионах России, в том числе в Крыму, встретились со своими близкими с Украины или будут переданы родным в ближайшее время. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. По ее словам, возвращение детей стало возможным благодаря посредничеству Катара."Сегодня вместе с послом Катара в России Ахмедом бен Насером Аль Тани пообщались с детьми, их родственниками, а также сопровождающими и доверенными лицами. Спасибо представителям Катара за участие в переговорах, сопровождение, транспортные и другие расходы", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.Весомую помощь оказал Международный Комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены и представители профильных ведомств, добавила Львова-Белова.С учетом этой группы число детей, возвращенных в украинские семьи, вырастет до 59. Удалось помочь уже 43 семьям. В это число не входят дети, которых родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий осенью 2022 года отправили по своему решению отдыхать в здравницы юга России и не смогли своевременно забрать. Кроме того, пятеро детей удалось воссоединить с тремя семьями в России.Накануне Нового года удалось вернуть родителям в Белгородской области троих детей, которые перед началом спецоперации были отправлены на отдых к бабушке в Харьковскую область Украины. 6 декабря уполномоченный по правам ребенка в РК Ирина Клюева сообщила, что семерых детей из Крыма удалось также вернуть родителям с Украины и на территорию новых регионов РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в КрымуТысячи детей из Херсонской области отдохнули на курортах Крыма и РоссииКрымчане передали в Скадовск медицинские товары для детей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мария львова-белова, россия, украина, дети, новости, семья, катар, общество
11 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова
11 детей удалось вернуть в семьи на Украину при посредничестве Катара
21:43 19.02.2024 (обновлено: 22:00 19.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. 11 детей, по стечению обстоятельств оказавшихся вдали от родных в разных регионах России, в том числе в Крыму, встретились со своими близкими с Украины или будут переданы родным в ближайшее время. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
По ее словам, возвращение детей стало возможным благодаря посредничеству Катара.
"Сегодня вместе с послом Катара в России Ахмедом бен Насером Аль Тани пообщались с детьми, их родственниками, а также сопровождающими и доверенными лицами. Спасибо представителям Катара за участие в переговорах, сопровождение, транспортные и другие расходы", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Весомую помощь оказал Международный Комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены и представители профильных ведомств, добавила Львова-Белова.
"У детей разные истории. Одна малышка жила у бабушки с дедушкой и ждет встречи с мамой в Киеве. За братом и сестрой, проживавшими в доме ребенка, приехала мама, у девочки паллиативный статус – они едут на карете скорой помощи, - рассказала омбудсмен. – Дети немного переживают. Впереди еще дорога на Украину, переход двух границ. Но все должно пройти хорошо – спасибо Погранслужбе РФ и Пограничному комитету Беларуси".
С учетом этой группы число детей, возвращенных в украинские семьи, вырастет до 59. Удалось помочь уже 43 семьям. В это число не входят дети, которых родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий осенью 2022 года отправили по своему решению отдыхать в здравницы юга России и не смогли своевременно забрать. Кроме того, пятеро детей удалось воссоединить с тремя семьями в России.
Накануне Нового года удалось вернуть родителям в Белгородской области троих детей
, которые перед началом спецоперации были отправлены на отдых к бабушке в Харьковскую область Украины. 6 декабря уполномоченный по правам ребенка в РК Ирина Клюева сообщила
, что семерых детей из Крыма удалось также вернуть родителям с Украины и на территорию новых регионов РФ.
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