Сотрудников РИА Новости Крым наградили медалями за работу на СВО
Сотрудников РИА Новости Крым наградили медалями за работу на специальной военной операции
17:21 23.12.2022 (обновлено: 18:05 23.12.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаграждение
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Старший выпускающий редактор сайта РИА Новости Крым Сергей Георгиев и фотокорреспондент Дмитрий Макеев награждены медалями "За доблестный труд" за работу в зоне специальной военной операции и заботу о мирных жителях и бойцах.
© Пресс-служба госсовета республики Крым
Награждение журналистов В Совете министров РК
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Награждение журналистов В Совете министров РК
© Пресс-служба госсовета республики Крым
© Пресс-служба госсовета республики Крым
Фотокорр РИА Новости Крым Дмитрий Макеев и вице-премьер СМ РК Игорь Михайличенко
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Фотокорр РИА Новости Крым Дмитрий Макеев и вице-премьер СМ РК Игорь Михайличенко
© Пресс-служба госсовета республики Крым
© Пресс-служба госсовета республики Крым
Спикер парламента РК Владимир Константинов и старший выпускающий редактор сайта РИА Новости Крым Сергей Георгиев
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Спикер парламента РК Владимир Константинов и старший выпускающий редактор сайта РИА Новости Крым Сергей Георгиев
© Пресс-служба госсовета республики Крым
1 из 3
Награждение журналистов В Совете министров РК
© Пресс-служба госсовета республики Крым
2 из 3
Фотокорр РИА Новости Крым Дмитрий Макеев и вице-премьер СМ РК Игорь Михайличенко
© Пресс-служба госсовета республики Крым
3 из 3
Спикер парламента РК Владимир Константинов и старший выпускающий редактор сайта РИА Новости Крым Сергей Георгиев
© Пресс-служба госсовета республики Крым
"Наша главная задача — транслировать правдивую информацию, говорить и показывать правду, — говорит Сергей Георгиев. — Это и репортажи из тыла и с передовой, это и гуманитарные миссии. В ближайшее время мы снова будем там с гуманитарным грузом".
По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, "сегодня мы участники событий, которые войдут в мировую историю".
"Запад консолидировался против нас, увидев возможность уничтожить нашу страну, лишив нас идентичности. Но мы все преодолеем. Уходящий год показал, что мы монолитны в поддержке нашей армии, президента. Серьезный вклад в приближение нашей победы делают наши журналисты. Рискуя своей жизнью на передовой, они стремятся донести до людей правду. Она важна для семей участников СВО, простых крымчан, которые переживают за тех, кто находится на фронте. Благодарю за активную работу. Не сомневаюсь, что победа будет за нами, в том числе благодаря нашим журналистам" — сказал Владимир Константинов.