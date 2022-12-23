https://crimea.ria.ru/20221223/sotrudnikov-ria-novosti-krym-nagradili-medalyami-za-rabotu-na-svo-1126101349.html

Сотрудников РИА Новости Крым наградили медалями за работу на СВО

Сотрудников РИА Новости Крым наградили медалями за работу на СВО - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Сотрудников РИА Новости Крым наградили медалями за работу на СВО

Старший выпускающий редактор сайта РИА Новости Крым Сергей Георгиев и фотокорреспондент Дмитрий Макеев награждены медалями "За доблестный труд" за работу в зоне РИА Новости Крым, 23.12.2022

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2022-12-23T17:21

2022-12-23T18:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Старший выпускающий редактор сайта РИА Новости Крым Сергей Георгиев и фотокорреспондент Дмитрий Макеев награждены медалями "За доблестный труд" за работу в зоне специальной военной операции и заботу о мирных жителях и бойцах. По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, "сегодня мы участники событий, которые войдут в мировую историю"."Запад консолидировался против нас, увидев возможность уничтожить нашу страну, лишив нас идентичности. Но мы все преодолеем. Уходящий год показал, что мы монолитны в поддержке нашей армии, президента. Серьезный вклад в приближение нашей победы делают наши журналисты. Рискуя своей жизнью на передовой, они стремятся донести до людей правду. Она важна для семей участников СВО, простых крымчан, которые переживают за тех, кто находится на фронте. Благодарю за активную работу. Не сомневаюсь, что победа будет за нами, в том числе благодаря нашим журналистам" — сказал Владимир Константинов.

https://crimea.ria.ru/20221216/sotsseti-i-fotograf-ria-novosti-krym-pobedili-v-konkurse-zhurnalist-goda-1125937810.html

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