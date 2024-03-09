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Залужного признали непригодным к военной службе – СМИ
Залужного признали непригодным к военной службе – СМИ - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Залужного признали непригодным к военной службе – СМИ
Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признан непригодным к военной службе. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T11:57
2024-03-09T11:57
2024-03-09T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признан непригодным к военной службе. Об этом сообщают украинские СМИ.Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров дал оценку Залужному как военачальнику и оценил его перспективы как политической фигуры после увольнения с должности.7 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу - СМИСтанет ли Сырский "вторым Залужным"Переворот возглавить не способен: эксперт о перспективах Залужного
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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валерий залужный, украина, в мире, новости, сми, всу (вооруженные силы украины), великобритания, владимир зеленский (президент украины)
Залужного признали непригодным к военной службе – СМИ
До назначения послом Великобритании Залужного признали непригодным к службе – СМИ