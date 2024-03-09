https://crimea.ria.ru/20240309/zaluzhnogo-priznali-neprigodnym-k-voennoy-sluzhbe--smi-1135516361.html

Залужного признали непригодным к военной службе – СМИ

Залужного признали непригодным к военной службе – СМИ - РИА Новости Крым, 09.03.2024

Залужного признали непригодным к военной службе – СМИ

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признан непригодным к военной службе. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T11:57

2024-03-09T11:57

2024-03-09T11:57

валерий залужный

украина

в мире

новости

сми

всу (вооруженные силы украины)

великобритания

владимир зеленский (президент украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/01/1130468114_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_26c39f63277b4fbdb8ee2ac5690f3dd8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признан непригодным к военной службе. Об этом сообщают украинские СМИ.Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров дал оценку Залужному как военачальнику и оценил его перспективы как политической фигуры после увольнения с должности.7 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу - СМИСтанет ли Сырский "вторым Залужным"Переворот возглавить не способен: эксперт о перспективах Залужного

украина

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий залужный, украина, в мире, новости, сми, всу (вооруженные силы украины), великобритания, владимир зеленский (президент украины)