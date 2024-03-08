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Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу - СМИ
Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу - СМИ - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу - СМИ
Владимир Зеленский рассматривает вопрос увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T18:51
2024-03-08T18:51
2024-03-08T18:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский рассматривает вопрос увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в офисе главы государства.По данным издания, на место Кулебы рассматривается "наиболее вероятный кандидат" - замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква, курирующий внешнеполитическое направление. Отмечается, что изначально Кулебу планировали отправить послом в Лондон, но затем переиграли, и на эту позицию определили экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.Между тем, Олег Николенко в пятницу сообщил, что покидает должность пресс-секретаря МИД Украины. Причины ухода он не назвал, однако намекнул, что "начинает свой новый дипломатический раздел"."Это была моя последняя неделя в должности спикера министерства иностранных дел Украины… Окончание одной главы, означает начало новой. Начиная свой новый дипломатический раздел, и дальше будем максимально плодотворно работать вместе во благо интересов нашего государства", - написал Николенко в социальной сети Facebook*.* запрещена в РФ как экстремистская
https://crimea.ria.ru/20240225/kuleba-predlozhil-pereimenovat-odessu-1135196653.html
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владимир зеленский (президент украины), дмитрий кулеба, мид украины, новости, украина, сми, в мире, политика, валерий залужный, олег николенко
Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу - СМИ
Владимир Зеленский рассматривает вопрос увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский рассматривает вопрос увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в офисе главы государства.
"К Кулебе очень много вопросов. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом много претензий. Офис Зеленского в целом недоволен дипломатической службой. Все, конечно, понимают, что с теми ресурсами, что у него есть, невозможно всего достичь, но информация о неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет из разных сторон - даже от политиков, побывавших в той или иной стране, и легендированных сотрудников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, на место Кулебы рассматривается "наиболее вероятный кандидат" - замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква, курирующий внешнеполитическое направление. Отмечается, что изначально Кулебу планировали отправить послом в Лондон, но затем переиграли, и на эту позицию определили экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
Между тем, Олег Николенко в пятницу сообщил, что покидает должность пресс-секретаря МИД Украины. Причины ухода он не назвал, однако намекнул, что "начинает свой новый дипломатический раздел".
"Это была моя последняя неделя в должности спикера министерства иностранных дел Украины… Окончание одной главы, означает начало новой. Начиная свой новый дипломатический раздел, и дальше будем максимально плодотворно работать вместе во благо интересов нашего государства", - написал Николенко в социальной сети Facebook*.
* запрещена в РФ как экстремистская