Рейтинг@Mail.ru
Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу - СМИ - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240308/zelenskiy-khochet-uvolit-glavu-mid-ukrainy-dmitriya-kulebu---smi-1135509443.html
Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу - СМИ
Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу - СМИ - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу - СМИ
Владимир Зеленский рассматривает вопрос увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T18:51
2024-03-08T18:51
владимир зеленский (президент украины)
дмитрий кулеба
мид украины
новости
украина
сми
в мире
политика
валерий залужный
олег николенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135271637_0:32:1024:608_1920x0_80_0_0_00120d2cb8f4ec776236e9a58a921e08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский рассматривает вопрос увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в офисе главы государства.По данным издания, на место Кулебы рассматривается "наиболее вероятный кандидат" - замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква, курирующий внешнеполитическое направление. Отмечается, что изначально Кулебу планировали отправить послом в Лондон, но затем переиграли, и на эту позицию определили экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.Между тем, Олег Николенко в пятницу сообщил, что покидает должность пресс-секретаря МИД Украины. Причины ухода он не назвал, однако намекнул, что "начинает свой новый дипломатический раздел"."Это была моя последняя неделя в должности спикера министерства иностранных дел Украины… Окончание одной главы, означает начало новой. Начиная свой новый дипломатический раздел, и дальше будем максимально плодотворно работать вместе во благо интересов нашего государства", - написал Николенко в социальной сети Facebook*.* запрещена в РФ как экстремистская
https://crimea.ria.ru/20240225/kuleba-predlozhil-pereimenovat-odessu-1135196653.html
https://crimea.ria.ru/20240217/sigary-lezhali-v-myunkhenskom-pakete-pomoschi-kuleba-zakuril-v-pryamom-efire-1135016350.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135271637_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_af93779749e30bdd997f9469152e6910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский (президент украины), дмитрий кулеба, мид украины, новости, украина, сми, в мире, политика, валерий залужный, олег николенко
Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу - СМИ

Владимир Зеленский рассматривает вопрос увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы

18:51 08.03.2024
 
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский рассматривает вопрос увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в офисе главы государства.
"К Кулебе очень много вопросов. В частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом много претензий. Офис Зеленского в целом недоволен дипломатической службой. Все, конечно, понимают, что с теми ресурсами, что у него есть, невозможно всего достичь, но информация о неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет из разных сторон - даже от политиков, побывавших в той или иной стране, и легендированных сотрудников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, на место Кулебы рассматривается "наиболее вероятный кандидат" - замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква, курирующий внешнеполитическое направление. Отмечается, что изначально Кулебу планировали отправить послом в Лондон, но затем переиграли, и на эту позицию определили экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
Потемкинская лестница в Одессе - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
25 февраля, 10:57
Кулеба предложил переименовать Одессу
Между тем, Олег Николенко в пятницу сообщил, что покидает должность пресс-секретаря МИД Украины. Причины ухода он не назвал, однако намекнул, что "начинает свой новый дипломатический раздел".
"Это была моя последняя неделя в должности спикера министерства иностранных дел Украины… Окончание одной главы, означает начало новой. Начиная свой новый дипломатический раздел, и дальше будем максимально плодотворно работать вместе во благо интересов нашего государства", - написал Николенко в социальной сети Facebook*.
* запрещена в РФ как экстремистская
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки
17 февраля, 19:21
"Сигары лежали в мюнхенском пакете помощи": Кулеба закурил в прямом эфире
 
Владимир Зеленский (президент Украины)Дмитрий КулебаМИД УкраиныНовостиУкраинаСМИВ миреПолитикаВалерий ЗалужныйОлег Николенко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:41"Стало больше членов семьи": как мама в декрете стала волонтером
19:22Актер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной дом
19:07Над Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотника
19:05Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларов
18:51Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу - СМИ
18:45Как строили Крымский мост - видео
18:25Десятки миллиардов: в Крыму оценили объемы господдержки аграриев региона
17:41Народную мистерию "В Россию верим" покажут в четырех городах Крыма
17:15МОК обсудит участие России на открытии Олимпиады в Париже 19 марта
16:52Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей
16:32Замминистра обороны РФ поздравил с 8 марта женщин-военнослужащих в Крыму
16:13ВСУ за неделю боев в зоне спецоперации потеряли 7285 боевиков
15:56Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта
15:49В Сочи произошел завал во время лыжной гонки - пострадали спортсменки
15:40Новая атака ВСУ на Белгородскую область: двое погибли от дронов-камикадзе
15:19Армия России улучшает позиции на всех направлениях спецоперации
15:03Семь авиабомб Hammer и 796 украинских дронов сбиты российскими ПВО
14:5034 групповых удара: поражены базы сборки морских дронов и арсеналы ВСУ
14:42Замминистра обороны проверил ход строительства госпиталя в Севастополе
14:27Праздник в сердце Крыма: как поздравляют женщин с 8 марта в Ялте
Лента новостейМолния