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Заморный период объявлен в Азовском море: что это значит - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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Заморный период объявлен в Азовском море: что это значит
Заморный период объявлен в Азовском море: что это значит - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Заморный период объявлен в Азовском море: что это значит
В Азовском море объявлен заморный период, во время которого разрешена внеплановая добыча бычка. Это связано со значительным повышением температуры воды, которое РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T11:45
2024-07-08T11:45
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азовское море
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рыболовство
владимир гайдаенко
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Азовском море объявлен заморный период, во время которого разрешена внеплановая добыча бычка. Это связано со значительным повышением температуры воды, которое может вызвать массовую гибель рыбы. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник департамента по рыбному хозяйству республиканского минсельхоза Владимир Гайдаенко.Под влиянием высоких температур в воде уменьшается количество кислорода, в связи с чем рыба начинает задыхаться. Для того, чтобы не было массовой и бесконтрольной гибели ценных пищевых ресурсов, разрешается внеплановая добыча."Наука отслеживает постоянно уровень кислорода, и когда фиксируется стабильное падение, объявляется заморный период. Это довольно частое явление в Азовском море", - заметил Владимир Гайдаенко.Заморный период объявлен минсельхозом Крыма с 4 июля и завершится, когда ситуация стабилизируется. Об этом будет объявлено дополнительно. На время его действия разрешено пользоваться таким орудием для ловли, как механизированные драги."Драга – это разновидность донного трала, она идет по дну и собирает бычка, потому что это донная рыба", - уточнил руководитель рыбного департамента.Ранее сообщалось, что в Крыму в начале 2024 года вырос общий объем вылова рыбы в Черном и Азовском морях. Это произошло за счет роста промысла хамсы, , которая скопилась у берегов Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Диво дивное: в Крыму прижился промысловый окунь Дальнего ВостокаОсобенности рыбалки в Крыму: что, где и когда ловитьВкусная польза от Крымского моста: как коптят рыбу в Керчи для всей России
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азовское море, крым, рыболовство, владимир гайдаенко, минсельхоз крыма, новости крыма, рыба, заморный период
Заморный период объявлен в Азовском море: что это значит

В Азовском море в связи с повышением температуры воды объявлен внеплановый вылов бычка

11:45 08.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы
Рыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Азовском море объявлен заморный период, во время которого разрешена внеплановая добыча бычка. Это связано со значительным повышением температуры воды, которое может вызвать массовую гибель рыбы. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник департамента по рыбному хозяйству республиканского минсельхоза Владимир Гайдаенко.
"Заморный период - это время, когда повышается температура воды, ну или другие негативные факторы начинают доминировать, и рыба начинает гибнуть. Особенно часто это случается в Азовском море, потому что оно мелкое и прогревается быстро", - пояснил он.
Под влиянием высоких температур в воде уменьшается количество кислорода, в связи с чем рыба начинает задыхаться. Для того, чтобы не было массовой и бесконтрольной гибели ценных пищевых ресурсов, разрешается внеплановая добыча.
"Наука отслеживает постоянно уровень кислорода, и когда фиксируется стабильное падение, объявляется заморный период. Это довольно частое явление в Азовском море", - заметил Владимир Гайдаенко.
Заморный период объявлен минсельхозом Крыма с 4 июля и завершится, когда ситуация стабилизируется. Об этом будет объявлено дополнительно. На время его действия разрешено пользоваться таким орудием для ловли, как механизированные драги.
"Драга – это разновидность донного трала, она идет по дну и собирает бычка, потому что это донная рыба", - уточнил руководитель рыбного департамента.
Официальная кампания по вылову бычка стартует 15 августа, и в это время пользоваться драгами будет запрещено. Вылов бычка будет производиться в местах, разрешенных Росрыболовством, в соответствии с действующими правилами судоходства в акватории Азовского и Черного морей.
Ранее сообщалось, что в Крыму в начале 2024 года вырос общий объем вылова рыбы в Черном и Азовском морях. Это произошло за счет роста промысла хамсы, , которая скопилась у берегов Крыма.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАзовское мореКрымРыболовствоВладимир ГайдаенкоМинсельхоз КрымаНовости КрымаРыбаЗаморный период
 
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