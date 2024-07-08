https://crimea.ria.ru/20240708/zamornyy-period-obyavlen-v-azovskom-more-chto-eto-znachit-1138678101.html

Заморный период объявлен в Азовском море: что это значит

Заморный период объявлен в Азовском море: что это значит - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Заморный период объявлен в Азовском море: что это значит

В Азовском море объявлен заморный период, во время которого разрешена внеплановая добыча бычка. Это связано со значительным повышением температуры воды, которое РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T11:45

2024-07-08T11:45

2024-07-08T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Азовском море объявлен заморный период, во время которого разрешена внеплановая добыча бычка. Это связано со значительным повышением температуры воды, которое может вызвать массовую гибель рыбы. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник департамента по рыбному хозяйству республиканского минсельхоза Владимир Гайдаенко.Под влиянием высоких температур в воде уменьшается количество кислорода, в связи с чем рыба начинает задыхаться. Для того, чтобы не было массовой и бесконтрольной гибели ценных пищевых ресурсов, разрешается внеплановая добыча."Наука отслеживает постоянно уровень кислорода, и когда фиксируется стабильное падение, объявляется заморный период. Это довольно частое явление в Азовском море", - заметил Владимир Гайдаенко.Заморный период объявлен минсельхозом Крыма с 4 июля и завершится, когда ситуация стабилизируется. Об этом будет объявлено дополнительно. На время его действия разрешено пользоваться таким орудием для ловли, как механизированные драги."Драга – это разновидность донного трала, она идет по дну и собирает бычка, потому что это донная рыба", - уточнил руководитель рыбного департамента.Ранее сообщалось, что в Крыму в начале 2024 года вырос общий объем вылова рыбы в Черном и Азовском морях. Это произошло за счет роста промысла хамсы, , которая скопилась у берегов Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Диво дивное: в Крыму прижился промысловый окунь Дальнего ВостокаОсобенности рыбалки в Крыму: что, где и когда ловитьВкусная польза от Крымского моста: как коптят рыбу в Керчи для всей России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, крым, рыболовство, владимир гайдаенко, минсельхоз крыма, новости крыма, рыба, заморный период