https://crimea.ria.ru/20240708/aksenov-prokommentiroval-prichiny-avariy-na-energosetyakh-v-krymu-1138689412.html

Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

В Крыму аварии на энергосетях вызваны возросшей нагрузкой на энергосистему. Сейчас самая сложная ситуация в Алуште, где после аварии на газопроводе сильно... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T18:22

2024-07-08T18:22

2024-07-08T18:31

сергей аксенов

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крым

электроэнергия

электросети крыма

электричество

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Крыму аварии на энергосетях вызваны возросшей нагрузкой на энергосистему. Сейчас самая сложная ситуация в Алуште, где после аварии на газопроводе сильно возросла нагрузка на электрические сети. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его информации, наиболее сложная ситуация сейчас в Алуште и прилегающих районах, поскольку здесь после аварии на газопроводе сильно увеличилась нагрузка на электрические сети.Количество аварийных бригад "Крымэнерго" увеличено. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения там, где оно было нарушено, заверил Аксенов.Глава региона обратился к жителям и гостям региона не включать одновременно мощные электроприборы, экономно использовать электроэнергию – это поможет снизить нагрузку на сети.Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что Ялта, Алушта, Евпатория и населенные пункты Бахчисарайского района в понедельник частично остаются без света из-за аварий на сетях.Как сообщалось, в Алуште в 14 поселках из-за ЧП на газопроводе приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив. По информации врио министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, газа не будет в течение 7-10 дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляЗадолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октябряВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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