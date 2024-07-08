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Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
В Крыму аварии на энергосетях вызваны возросшей нагрузкой на энергосистему. Сейчас самая сложная ситуация в Алуште, где после аварии на газопроводе сильно... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T18:22
2024-07-08T18:31
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Крыму аварии на энергосетях вызваны возросшей нагрузкой на энергосистему. Сейчас самая сложная ситуация в Алуште, где после аварии на газопроводе сильно возросла нагрузка на электрические сети. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его информации, наиболее сложная ситуация сейчас в Алуште и прилегающих районах, поскольку здесь после аварии на газопроводе сильно увеличилась нагрузка на электрические сети.Количество аварийных бригад "Крымэнерго" увеличено. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения там, где оно было нарушено, заверил Аксенов.Глава региона обратился к жителям и гостям региона не включать одновременно мощные электроприборы, экономно использовать электроэнергию – это поможет снизить нагрузку на сети.Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что Ялта, Алушта, Евпатория и населенные пункты Бахчисарайского района в понедельник частично остаются без света из-за аварий на сетях.Как сообщалось, в Алуште в 14 поселках из-за ЧП на газопроводе приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив. По информации врио министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, газа не будет в течение 7-10 дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляЗадолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октябряВ Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, новости крыма, крым, электроэнергия, электросети крыма, электричество, отключение электроэнергии
Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

Аварии на энергосетях в Крыму связаны с аномальной жарой и нагрузкой на энергосистему

18:22 08.07.2024 (обновлено: 18:31 08.07.2024)
 
© РИА Новости КрымЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Крыму аварии на энергосетях вызваны возросшей нагрузкой на энергосистему. Сейчас самая сложная ситуация в Алуште, где после аварии на газопроводе сильно возросла нагрузка на электрические сети. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Аварии связаны, прежде всего, с увеличением нагрузок на энергосистему из-за использования систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его информации, наиболее сложная ситуация сейчас в Алуште и прилегающих районах, поскольку здесь после аварии на газопроводе сильно увеличилась нагрузка на электрические сети.
Количество аварийных бригад "Крымэнерго" увеличено. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения там, где оно было нарушено, заверил Аксенов.

"На сегодня пиковая мощность потребления в регионе составила 1194 МВт, этот показатель был зафиксирован около 15 часов. Однако несмотря на увеличение потребления, собственных мощностей у нас достаточно, и энергодефицит Крыму не грозит", написал он.

Глава региона обратился к жителям и гостям региона не включать одновременно мощные электроприборы, экономно использовать электроэнергию – это поможет снизить нагрузку на сети.
Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что Ялта, Алушта, Евпатория и населенные пункты Бахчисарайского района в понедельник частично остаются без света из-за аварий на сетях.
Как сообщалось, в Алуште в 14 поселках из-за ЧП на газопроводе приостановили газоснабжение. По данным МЧС России, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, произошло факельное горение с переходом огня на лесной массив. По информации врио министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, газа не будет в течение 7-10 дней.
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Сергей АксеновНовости КрымаКрымЭлектроэнергияЭлектросети КрымаЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
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Заголовок открываемого материала
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