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Обстоятельства смертельной аварии с автобусом в Севастополе проверит СК - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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Обстоятельства смертельной аварии с автобусом в Севастополе проверит СК
Обстоятельства смертельной аварии с автобусом в Севастополе проверит СК - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Обстоятельства смертельной аварии с автобусом в Севастополе проверит СК
Следственный комитет устанавливает все обстоятельства ДТП в Севастополе, в результате которого погиб водитель пассажирского автобуса и пострадали четыре... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T09:51
2024-07-05T09:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 июл - РИА Новости Крым. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства ДТП в Севастополе, в результате которого погиб водитель пассажирского автобуса и пострадали четыре пассажира. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.Будет дана оценка действиям водителей, состоянию транспортных средств и качеству оказания услуг.Предварительно установлено, что сегодня ранним утром на улице Карантинная водитель Mitsubishi не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате происшествия 52-летний водитель автобуса скончался на месте, еще несколько пассажиров получили различные травмы.Прокуратура Севастополя также взяла на контроль обстоятельства произошедшего."По факту дорожной аварии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратурой будет дана оценка принятому следственными органами процессуальному решению", - сообщил в ведомстве.Дорожное происшествие с участием автобуса и автомобиля Mitsubishi произошло на Стрелецком спуске около 6 часов утра. Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рейсовый автобус с пассажирами сбил подростков на мопедеРебенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на КубаниИз-за чего пассажиры падают и травмируются в общественном транспорте
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РИА Новости Крым
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Обстоятельства смертельной аварии с автобусом в Севастополе проверит СК

Следком и прокуратура проверят обстоятельства смертельного ДТП с автобусом в Севастополе

09:51 05.07.2024
 
© Полиция СевастополяСмертельное ДТП с автобусом в Севастополе
Смертельное ДТП с автобусом в Севастополе
© Полиция Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 05 июл - РИА Новости Крым. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства ДТП в Севастополе, в результате которого погиб водитель пассажирского автобуса и пострадали четыре пассажира. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
Будет дана оценка действиям водителей, состоянию транспортных средств и качеству оказания услуг.
"Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в городе Севастополе поручил организовать процессуальную проверку (ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что сегодня ранним утром на улице Карантинная водитель Mitsubishi не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате происшествия 52-летний водитель автобуса скончался на месте, еще несколько пассажиров получили различные травмы.
Прокуратура Севастополя также взяла на контроль обстоятельства произошедшего.
"По факту дорожной аварии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратурой будет дана оценка принятому следственными органами процессуальному решению", - сообщил в ведомстве.
Дорожное происшествие с участием автобуса и автомобиля Mitsubishi произошло на Стрелецком спуске около 6 часов утра. Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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