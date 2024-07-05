https://crimea.ria.ru/20240705/obstoyatelstva-smertelnoy-avarii-s-avtobusom-v-sevastopole-proverit-sk-1138617123.html

Обстоятельства смертельной аварии с автобусом в Севастополе проверит СК

Обстоятельства смертельной аварии с автобусом в Севастополе проверит СК - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Обстоятельства смертельной аварии с автобусом в Севастополе проверит СК

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства ДТП в Севастополе, в результате которого погиб водитель пассажирского автобуса и пострадали четыре... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T09:51

2024-07-05T09:51

2024-07-05T09:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 июл - РИА Новости Крым. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства ДТП в Севастополе, в результате которого погиб водитель пассажирского автобуса и пострадали четыре пассажира. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.Будет дана оценка действиям водителей, состоянию транспортных средств и качеству оказания услуг.Предварительно установлено, что сегодня ранним утром на улице Карантинная водитель Mitsubishi не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате происшествия 52-летний водитель автобуса скончался на месте, еще несколько пассажиров получили различные травмы.Прокуратура Севастополя также взяла на контроль обстоятельства произошедшего."По факту дорожной аварии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратурой будет дана оценка принятому следственными органами процессуальному решению", - сообщил в ведомстве.Дорожное происшествие с участием автобуса и автомобиля Mitsubishi произошло на Стрелецком спуске около 6 часов утра. Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рейсовый автобус с пассажирами сбил подростков на мопедеРебенок пострадал в лобовом столкновении легковушки и фургона на КубаниИз-за чего пассажиры падают и травмируются в общественном транспорте

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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