https://crimea.ria.ru/20240708/v-sevastopole-otremontiruyut-194-doma--iz-nikh-chetyre-pamyatnika-kultury-1138687868.html

В Севастополе отремонтируют 194 дома – из них четыре памятника культуры

В Севастополе отремонтируют 194 дома – из них четыре памятника культуры - РИА Новости Крым, 08.07.2024

В Севастополе отремонтируют 194 дома – из них четыре памятника культуры

В Севастополе в 2024 году за счет средств Фонда содействия капитальному ремонту приведут в порядок 194 дома. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T20:33

2024-07-08T20:33

2024-07-08T20:33

михаил развожаев

новости

севастополь

капремонт многоквартирных домов

благоустройство

городская среда

новости крыма

реставрация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138690077_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_3aacf99148f6ea7a64cb8a8ea58c97ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в 2024 году за счет средств Фонда содействия капитальному ремонту приведут в порядок 194 дома. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.На многих объектах ремонтные работы уже стартовали. В их числе – четыре здания в центре города, которые имеют статус объектов культурного наследия."Это дома № 2 и 4 на Большой Морской, дом № 34 на улице Ленина и дом № 8 на улице Гоголя. Ремонт объектов культуррного наследия требует особенно кропотливого труда", – уточнил губернатор.Дома № 2 и 4 на Большой Морской были построены в 1951 году на месте старинных особняков, разрушенных во время второй обороны Севастополя. Здания на улицах Ленина и Гоголя построили тоже после войны, в 1949 году, по проекту архитектора Никиты Никитовича Сдобнякова для работников Сталинской железной дороги.По завершении работ будет приниматься решение относительно размещения на этих объектах вывесок и других декоративных элементов. Это произойдет после того, как начнет действовать одобренный архитектурно-художественным советом дизайн-код Севастополя.Всего с 2015 года в городе отремонтировали 1607 многоквартирных домов, уточнил Михаил Разожаев.Здание по улице Гоголя, 8 известно в Севастополе как "дом с эркерами". В процессе реставрации будет воссоздан его исторический облик, который собирали буквально по частям.Кроме того, в Балаклаве начались работы по восстановлению "Водолечебницы К. С. Гинали", построенной в 1906 году. Объект, физический износ которого достиг 70%, приводят в порядок в рамках строительства яхтенной марины.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму продвигается программа ремонта жилых домовСколько многоэтажек капитально отремонтируют в Крыму до конца года Старый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости, севастополь, капремонт многоквартирных домов, благоустройство, городская среда, новости крыма, реставрация