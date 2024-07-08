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В Севастополе отремонтируют 194 дома – из них четыре памятника культуры - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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В Севастополе отремонтируют 194 дома – из них четыре памятника культуры
В Севастополе отремонтируют 194 дома – из них четыре памятника культуры - РИА Новости Крым, 08.07.2024
В Севастополе отремонтируют 194 дома – из них четыре памятника культуры
В Севастополе в 2024 году за счет средств Фонда содействия капитальному ремонту приведут в порядок 194 дома. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T20:33
2024-07-08T20:33
михаил развожаев
новости
севастополь
капремонт многоквартирных домов
благоустройство
городская среда
новости крыма
реставрация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в 2024 году за счет средств Фонда содействия капитальному ремонту приведут в порядок 194 дома. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.На многих объектах ремонтные работы уже стартовали. В их числе – четыре здания в центре города, которые имеют статус объектов культурного наследия."Это дома № 2 и 4 на Большой Морской, дом № 34 на улице Ленина и дом № 8 на улице Гоголя. Ремонт объектов культуррного наследия требует особенно кропотливого труда", – уточнил губернатор.Дома № 2 и 4 на Большой Морской были построены в 1951 году на месте старинных особняков, разрушенных во время второй обороны Севастополя. Здания на улицах Ленина и Гоголя построили тоже после войны, в 1949 году, по проекту архитектора Никиты Никитовича Сдобнякова для работников Сталинской железной дороги.По завершении работ будет приниматься решение относительно размещения на этих объектах вывесок и других декоративных элементов. Это произойдет после того, как начнет действовать одобренный архитектурно-художественным советом дизайн-код Севастополя.Всего с 2015 года в городе отремонтировали 1607 многоквартирных домов, уточнил Михаил Разожаев.Здание по улице Гоголя, 8 известно в Севастополе как "дом с эркерами". В процессе реставрации будет воссоздан его исторический облик, который собирали буквально по частям.Кроме того, в Балаклаве начались работы по восстановлению "Водолечебницы К. С. Гинали", построенной в 1906 году. Объект, физический износ которого достиг 70%, приводят в порядок в рамках строительства яхтенной марины.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму продвигается программа ремонта жилых домовСколько многоэтажек капитально отремонтируют в Крыму до конца года Старый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки
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михаил развожаев, новости, севастополь, капремонт многоквартирных домов, благоустройство, городская среда, новости крыма, реставрация
В Севастополе отремонтируют 194 дома – из них четыре памятника культуры

В Севастополе идет реставрация четырех объектов культурного наследия

20:33 08.07.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт домов в Севастополе
Ремонт домов в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в 2024 году за счет средств Фонда содействия капитальному ремонту приведут в порядок 194 дома. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"В ходе работ специалисты заменят крыши на 95 домах, в 28 домах отремонтируют фасады, в десятках домов пройдут ремонты инженерных систем, подвальных помещений, замена фундаментов", – написал он в своем Telegram-канале.

На многих объектах ремонтные работы уже стартовали. В их числе – четыре здания в центре города, которые имеют статус объектов культурного наследия.
"Это дома № 2 и 4 на Большой Морской, дом № 34 на улице Ленина и дом № 8 на улице Гоголя. Ремонт объектов культуррного наследия требует особенно кропотливого труда", – уточнил губернатор.
Дома № 2 и 4 на Большой Морской были построены в 1951 году на месте старинных особняков, разрушенных во время второй обороны Севастополя. Здания на улицах Ленина и Гоголя построили тоже после войны, в 1949 году, по проекту архитектора Никиты Никитовича Сдобнякова для работников Сталинской железной дороги.

"Поручил коллегам обязательно завершить работы на тепловом контуре ремонтируемых домов до начала отопительного сезона и особое внимание уделить работам на объектах культурного наследия: центр города нужно последовательно приводить в порядок", – подчеркнул Развожаев.

По завершении работ будет приниматься решение относительно размещения на этих объектах вывесок и других декоративных элементов. Это произойдет после того, как начнет действовать одобренный архитектурно-художественным советом дизайн-код Севастополя.
Всего с 2015 года в городе отремонтировали 1607 многоквартирных домов, уточнил Михаил Разожаев.
Здание по улице Гоголя, 8 известно в Севастополе как "дом с эркерами". В процессе реставрации будет воссоздан его исторический облик, который собирали буквально по частям.
Кроме того, в Балаклаве начались работы по восстановлению "Водолечебницы К. С. Гинали", построенной в 1906 году. Объект, физический износ которого достиг 70%, приводят в порядок в рамках строительства яхтенной марины.
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Михаил РазвожаевНовостиСевастопольКапремонт многоквартирных домовБлагоустройствоГородская средаНовости КрымаРеставрация
 
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