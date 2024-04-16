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Как в Севастополе реставрируют объекты культурного наследия - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Как в Севастополе реставрируют объекты культурного наследия
Как в Севастополе реставрируют объекты культурного наследия - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Как в Севастополе реставрируют объекты культурного наследия
Во время капитального ремонта фасада знаменитого дома с эркерами по улице Гоголя в Севастополе реставраторам приходилось собирать как пазл и воссоздавать... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T21:14
2024-04-16T21:14
севастополь
михаил развожаев
архитектура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Во время капитального ремонта фасада знаменитого дома с эркерами по улице Гоголя в Севастополе реставраторам приходилось собирать как пазл и воссоздавать элементы декора. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил сложность и объем работ при капитальном ремонте фасада дома №8 по улице Гоголя. Строителям предстоит кропотливо восстановить множество архитектурных элементов – уровень сложности и масштаб работ большой, подчеркнул Развожаев. К работам привлечена севастопольская компания, которая обладает необходимой лицензией на реставрационные работы и уже успела зарекомендовать себя на других объектах в городе.Кроме того, внутреннее армирование было решено заменить на более надежное и нержавеющее. Это необходимо, чтобы элементы лучше крепились и могли дольше прослужить."Входные двери дома на лицевых фасадах давно уже были демонтированы, но в соседнем здании сохранились "исторические" двери – с них сняли чертежи, по которым воссоздают все элементы", – продолжил губернатор.В настоящее время в доме с эркерами уже восстановлены: венчающий карниз, подоконники окон, сандрики, капители колонн, пилястры балконов и эркеров, декоративные венки на фронтоне, потолочные розетки, модульоны, балясины, балюстрады. К концу года строители заменят кровлю.Капитальный ремонт домов №8 по улице Гоголя и дом №34 по улице Ленина из числа объектов культурного наследия должен завершиться летом. На следующий год запланировано завершить ремонт еще двух таких домов – № 2 и 4 по улице Большая Морская.Кроме того, в Балаклаве начались работы по восстановлению "Водолечебницы К. С. Гинали", построенной в 1906 году. Объект, физический износ которого достиг 70%, приводят в порядок в рамках строительства яхтенной марины.Всего до конца года в Севастополе планируется капитально отремонтировать 195 многоквартирных домов, в 29 из них будут полностью обновлены фасады.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие учреждения культуры в Крыму откроют после реставрации в 2024 году"Надобно будет — займем": как Ахтияр превращался в СевастопольЖивые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музей
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севастополь, михаил развожаев, архитектура, культура, городская среда, благоустройство, новости, новости крыма
Как в Севастополе реставрируют объекты культурного наследия

В Севастополе воссоздают исторический облик с дома эркерами на Гоголя

21:14 16.04.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе реставрируют объекты культурного наследия
В Севастополе реставрируют объекты культурного наследия
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Во время капитального ремонта фасада знаменитого дома с эркерами по улице Гоголя в Севастополе реставраторам приходилось собирать как пазл и воссоздавать элементы декора. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Он отметил сложность и объем работ при капитальном ремонте фасада дома №8 по улице Гоголя. Строителям предстоит кропотливо восстановить множество архитектурных элементов – уровень сложности и масштаб работ большой, подчеркнул Развожаев. К работам привлечена севастопольская компания, которая обладает необходимой лицензией на реставрационные работы и уже успела зарекомендовать себя на других объектах в городе.

"Здание было возведено в 1949 году. За это время некоторые элементы фасада при начале работ рассыпались буквально в руках. Реставраторы их демонтировали, собирали по частям, как пазл, создавали по мастер-модели силиконовые формы, и уже в них отливали аналогичные элементы", – поделился Развожаев.

Кроме того, внутреннее армирование было решено заменить на более надежное и нержавеющее. Это необходимо, чтобы элементы лучше крепились и могли дольше прослужить.
"Входные двери дома на лицевых фасадах давно уже были демонтированы, но в соседнем здании сохранились "исторические" двери – с них сняли чертежи, по которым воссоздают все элементы", – продолжил губернатор.
В настоящее время в доме с эркерами уже восстановлены: венчающий карниз, подоконники окон, сандрики, капители колонн, пилястры балконов и эркеров, декоративные венки на фронтоне, потолочные розетки, модульоны, балясины, балюстрады. К концу года строители заменят кровлю.
Капитальный ремонт домов №8 по улице Гоголя и дом №34 по улице Ленина из числа объектов культурного наследия должен завершиться летом. На следующий год запланировано завершить ремонт еще двух таких домов – № 2 и 4 по улице Большая Морская.
Кроме того, в Балаклаве начались работы по восстановлению "Водолечебницы К. С. Гинали", построенной в 1906 году. Объект, физический износ которого достиг 70%, приводят в порядок в рамках строительства яхтенной марины.
Всего до конца года в Севастополе планируется капитально отремонтировать 195 многоквартирных домов, в 29 из них будут полностью обновлены фасады.
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СевастопольМихаил РазвожаевАрхитектураКультураГородская средаБлагоустройствоНовостиНовости Крыма
 
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