https://crimea.ria.ru/20240708/goryachee-chernoe-more-naskolko-progrelas-voda-u-beregov-kryma-1138686761.html

Горячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов Крыма

Горячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Горячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов Крыма

Температура воды в Черном и Азовском морях стабильно высокая, и ожидать ее понижения в ближайшее время не стоит. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T17:41

2024-07-08T17:41

2024-07-08T17:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Температура воды в Черном и Азовском морях стабильно высокая, и ожидать ее понижения в ближайшее время не стоит. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, прогнозировать температуру воды на несколько дней вперед научными средствами невозможно. Однако она зависит от природных факторов, которые в ближайшее время кардинально не изменятся: в Крыму будет сохраняться стабильно высокая температура воздуха."Кроме этого, на температуру морской воды влияет направление и скорость ветра. Пока у нас никаких изменений не наблюдается, дует северо-восточный ветер, который не охлаждает морскую воду нигде на побережье Крыма", – констатировала она.В Азовском море высокие температуры воды сохраняются на протяжении уже довольно длительного времени. В связи с этим в акватории объявлен заморный период – из-за резкого снижения кислорода в воде может массово погибнуть рыба. Поэтому в Росрыболовстве объявили внеплановый вылов бычка, добыча которого официально должна была стартовать 15 августа.На этой рабочей неделе антициклон будет усиливать свое влияние на Юг России, и воздух в Крыму прогреется до +39...+40 градусов, побив новые рекорды. Начиная со среды, температура воздуха в Крыму днем составит +35...+40 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе перекрыт абсолютный максимум температурКогда в Крым придет 40-градусная жараТемпература воды в Черном море - данные по городам Крыма

черное море

азовское море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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