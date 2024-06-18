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Температура воды в Черном море - данные по городам Крыма
Температура воды в Черном море - данные по городам Крыма - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Температура воды в Черном море - данные по городам Крыма
Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +24 градусов, прошедшие на выходных дожди не повлияли на ее температуру. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T11:55
2024-06-18T11:55
2024-06-18T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +24 градусов, прошедшие на выходных дожди не повлияли на ее температуру. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам Татьяны Любецкой, обильные ливни не оказали влияния на температуру воды в море, потому что не было юго-западного и северо-восточного градиентного ветра, который относит теплую воду вглубь моря. Лишь в Алуште вода стала на один градус ниже.До конца недели в Крыму без осадков. Ночь в среду, 19 июня, +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса. 20 июня, в четверг, ночная температура аналогичная +17...+22, днем значительно теплее - до +34.Также без осадков в воскресенье, днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. На следующей неделей сухо и еще жарче: возможен подъем температуры до +35 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаПри какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму
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Температура воды в Черном море - данные по городам Крыма
Температура воды в Черном море у берегов Крыма поднялась до +24 градусов – Гидрометцентр
11:55 18.06.2024 (обновлено: 11:56 18.06.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +24 градусов, прошедшие на выходных дожди не повлияли на ее температуру. Об этом РИА Новости Крым
рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Температура воды в море сегодня, 18 июня: Феодосия +22 градуса, Азовское море +24, Евпатория +22, Алушта +20, Ялта +21. Керченский пролив +24, Севастополь +21 (в городе), Херсонесский маяк +24", - сообщают в Гидрометцентре.
По словам Татьяны Любецкой, обильные ливни не оказали влияния на температуру воды в море, потому что не было юго-западного и северо-восточного градиентного ветра, который относит теплую воду вглубь моря. Лишь в Алуште вода стала на один градус ниже.
"Циклон с непогодой ушел на центральную Россию, поэтому в Крыму устанавливается преимущественно сухая погода. Только в среду днем есть вероятность кратковременных дождей в южных, центральных и восточных районах", - проинформировала она.
До конца недели в Крыму без осадков. Ночь в среду, 19 июня, +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса. 20 июня, в четверг, ночная температура аналогичная +17...+22, днем значительно теплее - до +34.
"В пятницу холодный фронтальный раздел проскользнет через полуостров: осадков не даст, но даст ослабление жары. Днем в пятницу и субботу будет +24…+29 градусов. Ночные температуры высокие: +15…+20 градусов", - сказала Татьяна Любецкая.
Также без осадков в воскресенье, днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. На следующей неделей сухо и еще жарче: возможен подъем температуры до +35 градусов.
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