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Температура воды в Черном море - данные по городам Крыма

Температура воды в Черном море - данные по городам Крыма - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Температура воды в Черном море - данные по городам Крыма

Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +24 градусов, прошедшие на выходных дожди не повлияли на ее температуру. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T11:55

2024-06-18T11:55

2024-06-18T11:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +24 градусов, прошедшие на выходных дожди не повлияли на ее температуру. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам Татьяны Любецкой, обильные ливни не оказали влияния на температуру воды в море, потому что не было юго-западного и северо-восточного градиентного ветра, который относит теплую воду вглубь моря. Лишь в Алуште вода стала на один градус ниже.До конца недели в Крыму без осадков. Ночь в среду, 19 июня, +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса. 20 июня, в четверг, ночная температура аналогичная +17...+22, днем значительно теплее - до +34.Также без осадков в воскресенье, днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. На следующей неделей сухо и еще жарче: возможен подъем температуры до +35 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаПри какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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