Рейтинг@Mail.ru
Температура воды в Черном море - данные по городам Крыма - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240618/temperatura-vody-v-chernom-more---dannye-po-gorodam-kryma-1138186778.html
Температура воды в Черном море - данные по городам Крыма
Температура воды в Черном море - данные по городам Крыма - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Температура воды в Черном море - данные по городам Крыма
Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +24 градусов, прошедшие на выходных дожди не повлияли на ее температуру. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T11:55
2024-06-18T11:56
крым
новости крыма
эксклюзивы риа новости крым
татьяна любецкая
погода
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138027231_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1cd9494455bec00145070bdca8fec713.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +24 градусов, прошедшие на выходных дожди не повлияли на ее температуру. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам Татьяны Любецкой, обильные ливни не оказали влияния на температуру воды в море, потому что не было юго-западного и северо-восточного градиентного ветра, который относит теплую воду вглубь моря. Лишь в Алуште вода стала на один градус ниже.До конца недели в Крыму без осадков. Ночь в среду, 19 июня, +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса. 20 июня, в четверг, ночная температура аналогичная +17...+22, днем значительно теплее - до +34.Также без осадков в воскресенье, днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. На следующей неделей сухо и еще жарче: возможен подъем температуры до +35 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаПри какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138027231_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5ff77d7aa05a5028f2b79aa9a3b90236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, эксклюзивы риа новости крым, татьяна любецкая, погода, погода в крыму, крымская погода
Температура воды в Черном море - данные по городам Крыма

Температура воды в Черном море у берегов Крыма поднялась до +24 градусов – Гидрометцентр

11:55 18.06.2024 (обновлено: 11:56 18.06.2024)
 
© РИА Новости КрымЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до +24 градусов, прошедшие на выходных дожди не повлияли на ее температуру. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Температура воды в море сегодня, 18 июня: Феодосия +22 градуса, Азовское море +24, Евпатория +22, Алушта +20, Ялта +21. Керченский пролив +24, Севастополь +21 (в городе), Херсонесский маяк +24", - сообщают в Гидрометцентре.

По словам Татьяны Любецкой, обильные ливни не оказали влияния на температуру воды в море, потому что не было юго-западного и северо-восточного градиентного ветра, который относит теплую воду вглубь моря. Лишь в Алуште вода стала на один градус ниже.

"Циклон с непогодой ушел на центральную Россию, поэтому в Крыму устанавливается преимущественно сухая погода. Только в среду днем есть вероятность кратковременных дождей в южных, центральных и восточных районах", - проинформировала она.

До конца недели в Крыму без осадков. Ночь в среду, 19 июня, +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса. 20 июня, в четверг, ночная температура аналогичная +17...+22, днем значительно теплее - до +34.

"В пятницу холодный фронтальный раздел проскользнет через полуостров: осадков не даст, но даст ослабление жары. Днем в пятницу и субботу будет +24…+29 градусов. Ночные температуры высокие: +15…+20 градусов", - сказала Татьяна Любецкая.

Также без осадков в воскресенье, днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. На следующей неделей сухо и еще жарче: возможен подъем температуры до +35 градусов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога
"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года
При какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму
 
КрымНовости КрымаЭксклюзивы РИА Новости КрымТатьяна ЛюбецкаяПогодаПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:13У пенсионера в Керчи нашли взрывчатые вещества
12:04Хотела снять тарзанку: в Гаспре сотрудники МЧС спасли ребенка с дерева
11:55Температура воды в Черном море - данные по городам Крыма
11:20Стрельба в Феодосии – что происходит в городе
11:11Стратегическое партнерство России с КНДР – Путин подписал договор
10:58Жуткая авария на трассе М5 "Урал" - восемь погибших и 13 пострадавших
10:37Три человека задержаны по делу о ботулизме в Москве
10:28Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство федеральных проектов
10:16Массовое отравление: 149 человек заболели ботулизмом после заказной еды
09:52Атаковали аэродромы России: в сеть попали данные операторов дронов ВСУ
09:40В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел
09:18Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое
09:10Форсаж по-русски: в Пензе задержали автомобильных воров-каскадеров
08:50В России запретят продавать энергетики детям
08:46Жара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причины
08:33Сколько пляжей открыты в Севастополе
08:03"Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние учения
07:47Почти 100 пожаров ликвидированы в Крыму и Севастополе за неделю
07:22ВСУ ночью сбросили взрывчатку на дом под Белгородом – ранена женщина
07:08У Крымского моста выросла очередь
Лента новостейМолния