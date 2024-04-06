https://crimea.ria.ru/20240406/v-krymu-letom-budet-anomalnaya-zhara-prognoz-klimatologa-1136292291.html

В Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога

В Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога - РИА Новости Крым, 06.04.2024

В Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога

Крым этим летом могут ждать аномальные явления в виде волн жары, обусловленных глобальным потеплением. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T07:06

2024-04-06T07:06

2024-04-06T07:06

погода в крыму

крымская погода

игорь вахрушев

кфу (крымский федеральный университет)

погода

климат

глобальное потепление

лето в крыму

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Крым этим летом могут ждать аномальные явления в виде волн жары, обусловленных глобальным потеплением. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.В первые дни апреля на территории Восточно-Европейской равнины было зарегистрировано 66 температурных рекордов, из них 45 – в России, в том числе в Крыму. Самую высокую температуру фиксировали в Джанкое: +31. В Симферополе в этот день было +28,4 градусов, что стало повторением рекорда 77-летней давности. По словам Вахрушева, подобные температурные аномалии связаны с глобальным изменением климата, и число их будет только расти, в том числе в Крыму. "Уже интересны не сами аномалии, а частота их повторяемости", – заметил ученый.При этом предсказать, как именно они будут проявляться в погодной системе, где все взаимосвязано, сказать сложно. Это могут быть и температурные скачки, и концентрация осадков с резким увеличением их в конкретный период, "когда мы получаем месячную норму за несколько дней", и близкие к ураганным ветра, и многое другое, "при этом каждый случай уникален", сказал Вахрушев.Тем не менее определенные температурные пороги все равно остаются, что обусловлено рельефом местности, подчеркнул ученый.Показательным в этом смысле стало то, что температурная аномалия в минувший вторник была зафиксирована именно в Джанкое, то есть в степном Крыму.В то же время ждать того, что столбики термометров в Крыму на фоне глобального потепления вдруг подскочат до 50 градусов, не приходится, "это практически невозможно", говорит ученый. "Теплые воздушные массы приходят на место, где уже существовала какая-то устоявшаяся погода, и они начинают взаимодействовать. Поэтому катастрофических изменений температуры нам в ближайшее время не грозит", – считает Вахрушев.Тем не менее возникновение так называемых волн жары в Крыму, по его словам, не стоит исключать уже этим летом.По его словам, в катастрофических явлениях это проявляться не будет."Устойчивой длительной жары, которая приведет к серьезным проблемам в хозяйственной структуре и жизни населения, не приходится опасаться", – уточнил климатолог.Также, несмотря на то, что в целом прогнозы изменения климата на планете нестабильны, "смена сезонов года в ближайшее время будет сохраняться как чисто географическое и астрономическое следствие", добавил Вахрушев. Причем Крым от глобального потепления получит некоторые преимущества, считает он.Ранее сообщалось, что число опасных погодных явлений в России в 2023 году выросло на 22%. Да, увеличение фиксируется, а их катастрофичность и опасность увеличивается за счет того, что мы стали занимать большие пространства и строить более сложные системы, которые подвергаются воздействию природных явлений. То есть здесь есть и природная составляющая, и антропогенная, заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубань обрушатся ливни с градом и сильным ветром Что принесет холодный атмосферный фронт в Крым после апрельской жары

https://crimea.ria.ru/20230824/kholod-v-krymu-i-palmy-v-sibiri---kuda-privedet-globalnoe-poteplenie-1130894427.html

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