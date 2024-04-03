https://crimea.ria.ru/20240403/chto-prineset-kholodnyy-atmosfernyy-front-v-krym-posle-aprelskoy-zhary-1136214741.html
Что принесет холодный атмосферный фронт в Крым после апрельской жары
Что принесет холодный атмосферный фронт в Крым после апрельской жары - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Что принесет холодный атмосферный фронт в Крым после апрельской жары
В среду погоду Крыма определит холодный атмосферный фронт. На смену жаркому тропическому воздуху западный ветер принесет более прохладный воздух умеренных... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T00:01
2024-04-03T00:01
2024-04-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
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ялта
алушта
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В среду погоду Крыма определит холодный атмосферный фронт. На смену жаркому тропическому воздуху западный ветер принесет более прохладный воздух умеренных широт. Местами пройдет небольшой дождь, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +16...+18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +14…+16.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью от +11 до +14, днем от +16 до +20 градусов.В Евпатории переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +14...+16 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240401/temperaturnye-rekordy-ustanovleny-v-14-oblastnykh-tsentrakh-rossii-1136179781.html
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Что принесет холодный атмосферный фронт в Крым после апрельской жары
В Крыму в среду холодный атмосферный фронт принесет прохладный воздух и грозы
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В среду погоду Крыма определит холодный атмосферный фронт. На смену жаркому тропическому воздуху западный ветер принесет более прохладный воздух умеренных широт. Местами пройдет небольшой дождь, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах усилится до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +16…+21, в горах +9…+14", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +16...+18 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +14…+16.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью от +11 до +14, днем от +16 до +20 градусов.
В Евпатории переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +14...+16 градусов.