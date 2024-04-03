Рейтинг@Mail.ru
Что принесет холодный атмосферный фронт в Крым после апрельской жары - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240403/chto-prineset-kholodnyy-atmosfernyy-front-v-krym-posle-aprelskoy-zhary-1136214741.html
Что принесет холодный атмосферный фронт в Крым после апрельской жары
Что принесет холодный атмосферный фронт в Крым после апрельской жары - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Что принесет холодный атмосферный фронт в Крым после апрельской жары
В среду погоду Крыма определит холодный атмосферный фронт. На смену жаркому тропическому воздуху западный ветер принесет более прохладный воздух умеренных... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T00:01
2024-04-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421782_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_23b04261c1b7e6c709f141063737e622.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В среду погоду Крыма определит холодный атмосферный фронт. На смену жаркому тропическому воздуху западный ветер принесет более прохладный воздух умеренных широт. Местами пройдет небольшой дождь, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +16...+18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +14…+16.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью от +11 до +14, днем от +16 до +20 градусов.В Евпатории переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +14...+16 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240401/temperaturnye-rekordy-ustanovleny-v-14-oblastnykh-tsentrakh-rossii-1136179781.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421782_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_47a8748aba52a9dcb018e7646544b9d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Что принесет холодный атмосферный фронт в Крым после апрельской жары

В Крыму в среду холодный атмосферный фронт принесет прохладный воздух и грозы

00:01 03.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В среду погоду Крыма определит холодный атмосферный фронт. На смену жаркому тропическому воздуху западный ветер принесет более прохладный воздух умеренных широт. Местами пройдет небольшой дождь, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах усилится до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +16…+21, в горах +9…+14", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +16...+18 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +14…+16.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью от +11 до +14, днем от +16 до +20 градусов.
В Евпатории переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +14...+16 градусов.
Весна в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
1 апреля, 07:59
Температурные рекорды установлены в 14 областных центрах России
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Что принесет холодный атмосферный фронт в Крым после апрельской жары
00:00Какой сегодня праздник: 3 апреля
23:17В Следкоме рассказали подробности жуткого ДТП с детьми на Кубани
23:15Главное за день: 2 апреля
22:54В ДТЭК Украины заявили о потере 80% генерации электроэнергии
22:43Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 пошла на спад в России
22:25В центре Севастополя будет слышна стрельба
22:16Главные новости Крыма: 2 апреля
21:58Украина призналась в разжигании межнациональной розни в России
21:43Виктор Бут рассказал об отношении американцев к России
21:39На ЧВК могут распространить присвоение статуса инвалида боевых действий
21:21Глава фонда "Защитники Отечества" доложила Путину об итогах работы за год
20:45Карты "Мир" перестанут принимать в Киргизии с 5 апреля
20:33На сколько хватит запасов воды в Крыму
20:07"Миссия для Украины": Столтенберг хочет собрать 100 миллиардов долларов
19:45В Крыму ветеринары спасли новорожденных обезьянок весом по 20 граммов
19:31Не нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курорт
19:05В Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута
18:55Путин и Кустурица в Кремле поделились оценками событий на Украине
18:43В суд Симферополя передано дело группы мошенников: 277 пострадавших
Лента новостейМолния