https://crimea.ria.ru/20240403/chto-prineset-kholodnyy-atmosfernyy-front-v-krym-posle-aprelskoy-zhary-1136214741.html

Что принесет холодный атмосферный фронт в Крым после апрельской жары

Что принесет холодный атмосферный фронт в Крым после апрельской жары - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Что принесет холодный атмосферный фронт в Крым после апрельской жары

В среду погоду Крыма определит холодный атмосферный фронт. На смену жаркому тропическому воздуху западный ветер принесет более прохладный воздух умеренных... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T00:01

2024-04-03T00:01

2024-04-03T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

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феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В среду погоду Крыма определит холодный атмосферный фронт. На смену жаркому тропическому воздуху западный ветер принесет более прохладный воздух умеренных широт. Местами пройдет небольшой дождь, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +16...+18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +14…+16.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью от +11 до +14, днем от +16 до +20 градусов.В Евпатории переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +14...+16 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240401/temperaturnye-rekordy-ustanovleny-v-14-oblastnykh-tsentrakh-rossii-1136179781.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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