https://crimea.ria.ru/20240705/vvedut-li-v-krymu-turisticheskiy-nalog--vlasti-1138631396.html
Введут ли в Крыму туристический налог – власти
Введут ли в Крыму туристический налог – власти - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Введут ли в Крыму туристический налог – власти
В Крыму не планируют вводить туристический налог до окончания специальной военной операции и возобновления авиасообщения с полуостровом. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T16:51
2024-07-05T16:51
2024-07-05T17:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму не планируют вводить туристический налог до окончания специальной военной операции и возобновления авиасообщения с полуостровом. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий."Субъекты самостоятельно будут принимать решения по введению туристического налога, и на наш взгляд, вводить его в Крыму преждевременно. Мы учитываем геополитическую ситуацию, отмену авиасообщения с Крымом, а также меры поддержки субъектов курортно-туристической отрасли в регионе, которые оказывались на протяжении двух лет подряд", – сказал руководитель ведомства.Министр добавил, что туристический налог не будут вводить в Крыму, пока не будет налажено авиационное сообщение с Крымом и туристический поток не вернется к уровню до начала проведения СВО.Ганзий напомнил, что в 2021 году Крым принял 9,4 миллиона отдыхающих, тогда как в 2022 году этот показатель составил 6,5 миллионов.Замена туристического сбора турналогомВ 2024 году завершается эксперимент по взиманию курортного сбора, проводившийся в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Санкт-Петербурге и в том числе и на федеральной территории "Сириус", Минэкономразвития России в конце июня сообщил о намерении предоставить регионам право регионам вводить с 2025 года туристический сбор.Минфин РФ в свою очередь в рамках поправок к законопроекту о налоговых изменениях предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог. Его ставка составит 1% и будет постепенно расти до 5% в течение пяти лет. Это будет местный налог, регионы будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.Как пояснил Сергей Ганзий, объектом налогообложения будет гостиничный номер, с которого будет взиматься налог, в отличие от туристического сбора, который оплачивал непосредственно гость.Подробнее о ходе курортного сезона в Крыму и перспективах туристической отрасли региона читайте в эксклюзивном интервью Сергея Ганзия сайту РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" в воскресенье.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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минкурортов крыма, сергей ганзий, курорты крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, налоги, крым, новости крыма, видео
Введут ли в Крыму туристический налог – власти
В Крыму не планируют вводить туристический налог до окончания СВО – Минкурортов РК
16:51 05.07.2024 (обновлено: 17:29 05.07.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В Крыму не планируют вводить туристический налог до окончания специальной военной операции и возобновления авиасообщения с полуостровом. Об этом РИА Новости Крым
сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"Субъекты самостоятельно будут принимать решения по введению туристического налога, и на наш взгляд, вводить его в Крыму преждевременно. Мы учитываем геополитическую ситуацию, отмену авиасообщения с Крымом, а также меры поддержки субъектов курортно-туристической отрасли в регионе, которые оказывались на протяжении двух лет подряд", – сказал руководитель ведомства.
Министр добавил, что туристический налог не будут вводить в Крыму, пока не будет налажено авиационное сообщение с Крымом и туристический поток не вернется к уровню до начала проведения СВО.
Ганзий напомнил, что в 2021 году Крым принял 9,4 миллиона отдыхающих, тогда как в 2022 году этот показатель составил 6,5 миллионов.
Замена туристического сбора турналогом
В 2024 году завершается эксперимент по взиманию курортного сбора, проводившийся в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Санкт-Петербурге и в том числе и на федеральной территории "Сириус", Минэкономразвития России в конце июня сообщил о намерении предоставить регионам право регионам вводить с 2025 года туристический сбор.
Минфин РФ в свою очередь в рамках поправок к законопроекту о налоговых изменениях предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог. Его ставка составит 1% и будет постепенно расти до 5% в течение пяти лет. Это будет местный налог, регионы будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.
Как пояснил Сергей Ганзий, объектом налогообложения будет гостиничный номер, с которого будет взиматься налог, в отличие от туристического сбора, который оплачивал непосредственно гость.
"Сейчас механизм администрирования налога существенно упрощается. Выплата этого налога перекладывается на плечи отельеров, в то же время это, скорее всего, приведет к определенному повышению стоимости проживания. Однако, повторюсь, для Крыма такое нововведение преждевременно", - подчеркнул глава минкурортов республики.
Подробнее о ходе курортного сезона в Крыму и перспективах туристической отрасли региона читайте в эксклюзивном интервью Сергея Ганзия сайту РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" в воскресенье.