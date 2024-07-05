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Введут ли в Крыму туристический налог – власти

Введут ли в Крыму туристический налог – власти - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Введут ли в Крыму туристический налог – власти

В Крыму не планируют вводить туристический налог до окончания специальной военной операции и возобновления авиасообщения с полуостровом. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T16:51

2024-07-05T16:51

2024-07-05T17:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму не планируют вводить туристический налог до окончания специальной военной операции и возобновления авиасообщения с полуостровом. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий."Субъекты самостоятельно будут принимать решения по введению туристического налога, и на наш взгляд, вводить его в Крыму преждевременно. Мы учитываем геополитическую ситуацию, отмену авиасообщения с Крымом, а также меры поддержки субъектов курортно-туристической отрасли в регионе, которые оказывались на протяжении двух лет подряд", – сказал руководитель ведомства.Министр добавил, что туристический налог не будут вводить в Крыму, пока не будет налажено авиационное сообщение с Крымом и туристический поток не вернется к уровню до начала проведения СВО.Ганзий напомнил, что в 2021 году Крым принял 9,4 миллиона отдыхающих, тогда как в 2022 году этот показатель составил 6,5 миллионов.Замена туристического сбора турналогомВ 2024 году завершается эксперимент по взиманию курортного сбора, проводившийся в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Санкт-Петербурге и в том числе и на федеральной территории "Сириус", Минэкономразвития России в конце июня сообщил о намерении предоставить регионам право регионам вводить с 2025 года туристический сбор.Минфин РФ в свою очередь в рамках поправок к законопроекту о налоговых изменениях предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог. Его ставка составит 1% и будет постепенно расти до 5% в течение пяти лет. Это будет местный налог, регионы будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.Как пояснил Сергей Ганзий, объектом налогообложения будет гостиничный номер, с которого будет взиматься налог, в отличие от туристического сбора, который оплачивал непосредственно гость.Подробнее о ходе курортного сезона в Крыму и перспективах туристической отрасли региона читайте в эксклюзивном интервью Сергея Ганзия сайту РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" в воскресенье.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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