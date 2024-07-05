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Жара и освежающий ветер: погода в Крыму на выходные
Жара и освежающий ветер: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Жара и освежающий ветер: погода в Крыму на выходные
В выходные в Крыму ожидается жаркая ясная погода без осадков и освежающий ветер до 14 м/с. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T18:36
2024-07-05T18:36
2024-07-05T18:39
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В выходные в Крыму ожидается жаркая ясная погода без осадков и освежающий ветер до 14 м/с. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Погода на выходных в Крыму будет определяться антициклоном скандинавского происхождения, который теперь "сваливается" на Восточную Европу и "своим юго-восточным крылом будет оказывать благотворное влияние и на погоду Крымского полуострова", сказал Тишковец.По словам Тишковца, температура воздуха ночью в Крыму составит +15...20, южнее +16...21 градусов. "А в дневные часы можно смело рассчитывать на +29...34 градуса", – заметил синоптик.В субботу будет чуть попрохладнее: 27...33 градусов тепла. А воскресенье чуть жарче: до 30 – 35 градусов, уточнил Тишковец.При этом температура воды на пляжах Крымского полуострова уже достаточно высокая и достигает 25 градусов, добавил эксперт."Что называется, "парное молоко" - все условия для нормального курортного сезона и отдыха для крымчан и наших туристов", - заключил он.2 июля в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум температур, впервые за 86 лет 2 июля столбики термометров поднялись до отметки 35,3 градуса. Позже характер погоды стал неустойчивым и оставался таким до пятницы: жару и ясное небо сменяла переменная облачность и осадки. В республиканском гидрометцентре предупредили, что местами на полуострове пройдут ливни с грозами, возможен град и шквалистое усиление ветра до 22 м/с. Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланировано В минприроды Херсонщины назвали главную проблему Азовского моря
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма
Жара и освежающий ветер: погода в Крыму на выходные
В Крыму на выходных ожидается много солнца и освежающий ветер - ФОБОС
18:36 05.07.2024 (обновлено: 18:39 05.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В выходные в Крыму ожидается жаркая ясная погода без осадков и освежающий ветер до 14 м/с. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Погода на выходных в Крыму будет определяться антициклоном скандинавского происхождения, который теперь "сваливается" на Восточную Европу и "своим юго-восточным крылом будет оказывать благотворное влияние и на погоду Крымского полуострова", сказал Тишковец.
"Поэтому станет много солнца, никаких осадков. Ветер северный и северо-восточный, несколько плотный, но он будет придавать освежающий эффект. Это 4-9 м/с, в порывах будет достигать 13-14 м/ с, но не более", – прогнозирует эксперт.
По словам Тишковца, температура воздуха ночью в Крыму составит +15...20, южнее +16...21 градусов.
"А в дневные часы можно смело рассчитывать на +29...34 градуса", – заметил синоптик.
В субботу будет чуть попрохладнее: 27...33 градусов тепла. А воскресенье чуть жарче: до 30 – 35 градусов, уточнил Тишковец.
При этом температура воды на пляжах Крымского полуострова уже достаточно высокая и достигает 25 градусов, добавил эксперт.
"Что называется, "парное молоко" - все условия для нормального курортного сезона и отдыха для крымчан и наших туристов", - заключил он.
2 июля в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум температур
, впервые за 86 лет 2 июля столбики термометров поднялись до отметки 35,3 градуса. Позже характер погоды стал неустойчивым и оставался таким до пятницы: жару и ясное небо сменяла переменная облачность и осадки. В республиканском гидрометцентре предупредили, что местами на полуострове пройдут ливни с грозами
, возможен град и шквалистое усиление ветра до 22 м/с.
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