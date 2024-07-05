https://crimea.ria.ru/20240705/livni-s-gradom-i-shkvalistym-vetrom-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1138421775.html
Ливни с градом и шквалистым ветром: погода в Крыму в пятницу
Ливни с градом и шквалистым ветром: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Ливни с градом и шквалистым ветром: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем ожидаются местами сильные ливни, грозы, град,... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T00:01
2024-07-05T00:01
2024-07-05T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111473/75/1114737599_0:29:1215:712_1920x0_80_0_0_a9aa39e91a441710966c448f93f29c3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. В западных, центральных, восточных, южных районах полуострова и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27...+29.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +27…+29 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +21...+23, днем +27...+29 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+23, днем +30...+32 градуса.
https://crimea.ria.ru/20240704/na-krym-dvizhutsya-dozhdi-s-grozami-1138593393.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111473/75/1114737599_116:0:1101:739_1920x0_80_0_0_a416737a8c726a22b1a3e077b0b599cb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ливни с градом и шквалистым ветром: погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу ливни с градом и шквалистым ветром
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. В западных, центральных, восточных, южных районах полуострова и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, в горах +14…+17, днем +28…+33, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27...+29.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +27…+29 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +21...+23, днем +27...+29 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+23, днем +30...+32 градуса.