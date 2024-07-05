https://crimea.ria.ru/20240705/livni-s-gradom-i-shkvalistym-vetrom-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1138421775.html

Ливни с градом и шквалистым ветром: погода в Крыму в пятницу

Ливни с градом и шквалистым ветром: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Ливни с градом и шквалистым ветром: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем ожидаются местами сильные ливни, грозы, град,... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T00:01

2024-07-05T00:01

2024-07-05T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. В западных, центральных, восточных, южных районах полуострова и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27...+29.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +27…+29 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +21...+23, днем +27...+29 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+23, днем +30...+32 градуса.

https://crimea.ria.ru/20240704/na-krym-dvizhutsya-dozhdi-s-grozami-1138593393.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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