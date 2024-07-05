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Ливни с градом и шквалистым ветром: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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Ливни с градом и шквалистым ветром: погода в Крыму в пятницу
Ливни с градом и шквалистым ветром: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Ливни с градом и шквалистым ветром: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем ожидаются местами сильные ливни, грозы, град,... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T00:01
2024-07-05T00:01
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. В западных, центральных, восточных, южных районах полуострова и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27...+29.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +27…+29 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +21...+23, днем +27...+29 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+23, днем +30...+32 градуса.
https://crimea.ria.ru/20240704/na-krym-dvizhutsya-dozhdi-s-grozami-1138593393.html
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ливни с градом и шквалистым ветром: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу ливни с градом и шквалистым ветром

00:01 05.07.2024
 
© Фото из группы "Мы из Джанкоя" в ВКонтактеГрад
Град
© Фото из группы "Мы из Джанкоя" в ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. В западных, центральных, восточных, южных районах полуострова и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, в горах +14…+17, днем +28…+33, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +27...+29.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +27…+29 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +21...+23, днем +27...+29 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+23, днем +30...+32 градуса.
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Вчера, 12:49Эксклюзивы РИА Новости Крым
На Крым движутся дожди с грозами
 
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Заголовок открываемого материала
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