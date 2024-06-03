https://crimea.ria.ru/20240603/v-minprirody-khersonschiny-nazvali-glavnuyu-problemu-azovskogo-morya-1137798900.html

В минприроды Херсонщины назвали главную проблему Азовского моря

В минприроды Херсонщины назвали главную проблему Азовского моря - РИА Новости Крым, 02.06.2024

В минприроды Херсонщины назвали главную проблему Азовского моря

Главной проблемой Азовского моря является не его осолонение, а загрязнение и увеличение температуры воды, что может привести к исчезновению некоторых видов рыб... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-03T06:02

2024-06-03T06:02

2024-06-02T21:24

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николай быстрянцев

рыба

рыболовство

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ГЕНИЧЕСК, 3июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Главной проблемой Азовского моря является не его осолонение, а загрязнение и увеличение температуры воды, что может привести к исчезновению некоторых видов рыб в ближайшее десятилетие. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области Николай Быстрянцев.В свою очередь осолонение Азовского моря и других водоемов, по его словам – это "цикличный и ожидаемый процесс", связанный с увеличением отбора пресной воды человеком и увеличением аридности климата, то есть сухости приводящей к недостатку влаги для жизни организмов.Он подчеркнул, что решение экологических проблем требует глобального подхода, в первую очередь пересмотра использования водных ресурсов и стратегии сельского хозяйства.Замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос ранее отмечал, что проблема осолонения Азовского моря связана с заурегулированностью речных стоков в Азовское море. По его словам, "постепенно эта проблема нарастает, а решения пока не предвидится".В свою очередь директор института Сергей Коновалов констатировал, что соленость воды в Азовском море увеличилась более чем в два раза за счет уменьшения пресного стока реки Дон. По словам ученого, в результате следует ждать существенного изменения в биологических сообществах.

херсонская область

новые регионы россии

азовское море

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херсонская область, новые регионы россии, азовское море, новости, николай быстрянцев, рыба, рыболовство