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В минприроды Херсонщины назвали главную проблему Азовского моря - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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В минприроды Херсонщины назвали главную проблему Азовского моря
В минприроды Херсонщины назвали главную проблему Азовского моря - РИА Новости Крым, 02.06.2024
В минприроды Херсонщины назвали главную проблему Азовского моря
Главной проблемой Азовского моря является не его осолонение, а загрязнение и увеличение температуры воды, что может привести к исчезновению некоторых видов рыб... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-03T06:02
2024-06-02T21:24
херсонская область
эксклюзивы риа новости крым
новые регионы россии
азовское море
новости
николай быстрянцев
рыба
рыболовство
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ГЕНИЧЕСК, 3июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Главной проблемой Азовского моря является не его осолонение, а загрязнение и увеличение температуры воды, что может привести к исчезновению некоторых видов рыб в ближайшее десятилетие. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области Николай Быстрянцев.В свою очередь осолонение Азовского моря и других водоемов, по его словам – это "цикличный и ожидаемый процесс", связанный с увеличением отбора пресной воды человеком и увеличением аридности климата, то есть сухости приводящей к недостатку влаги для жизни организмов.Он подчеркнул, что решение экологических проблем требует глобального подхода, в первую очередь пересмотра использования водных ресурсов и стратегии сельского хозяйства.Замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос ранее отмечал, что проблема осолонения Азовского моря связана с заурегулированностью речных стоков в Азовское море. По его словам, "постепенно эта проблема нарастает, а решения пока не предвидится".В свою очередь директор института Сергей Коновалов констатировал, что соленость воды в Азовском море увеличилась более чем в два раза за счет уменьшения пресного стока реки Дон. По словам ученого, в результате следует ждать существенного изменения в биологических сообществах.
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херсонская область, новые регионы россии, азовское море, новости, николай быстрянцев, рыба, рыболовство
В минприроды Херсонщины назвали главную проблему Азовского моря

Загрязнение и увеличение температуры воды в Азовском море грозит массовой гибелью рыбы

06:02 03.06.2024
 
© Наталья ДремоваЗакат на Азовском море
Закат на Азовском море
© Наталья Дремова
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ГЕНИЧЕСК, 3июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Главной проблемой Азовского моря является не его осолонение, а загрязнение и увеличение температуры воды, что может привести к исчезновению некоторых видов рыб в ближайшее десятилетие. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области Николай Быстрянцев.
"Главной проблемой Азовского моря, по мнению ученых, является загрязнение и увеличение температуры воды, что ведет к нарушению кислородного баланса и последующей массовой гибели рыб. Возможно, что через 10 лет из Азовского моря могут исчезнуть лещ, тарань и судак", – сказал руководитель ведомства.
В свою очередь осолонение Азовского моря и других водоемов, по его словам – это "цикличный и ожидаемый процесс", связанный с увеличением отбора пресной воды человеком и увеличением аридности климата, то есть сухости приводящей к недостатку влаги для жизни организмов.
"Безусловно, фиксируемое учеными повышение уровня солености Азовского моря – это серьезная проблема, которая может привести к локальным изменениям, в частности, в устьях рек, и уменьшению ареала распространения некоторых пресноводных", – добавил Быстрянцев.
Он подчеркнул, что решение экологических проблем требует глобального подхода, в первую очередь пересмотра использования водных ресурсов и стратегии сельского хозяйства.
Замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос ранее отмечал, что проблема осолонения Азовского моря связана с заурегулированностью речных стоков в Азовское море. По его словам, "постепенно эта проблема нарастает, а решения пока не предвидится".
В свою очередь директор института Сергей Коновалов констатировал, что соленость воды в Азовском море увеличилась более чем в два раза за счет уменьшения пресного стока реки Дон. По словам ученого, в результате следует ждать существенного изменения в биологических сообществах.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьНовые регионы РоссииАзовское мореНовостиНиколай БыстрянцевРыбаРыболовство
 
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