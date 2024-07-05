https://crimea.ria.ru/20240705/glavnoe-za-den-5-iyulya-1138640006.html

Главное за день: 5 июля

Главное за день: 5 июля - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Главное за день: 5 июля

Путин сделал заявление о прекращении конфликта на Украине. Эрдоган оценил переговоры с Путиным. В Минобороны перечислили успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю. К... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T22:48

2024-07-05T22:48

2024-07-05T22:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Путин сделал заявление о прекращении конфликта на Украине. Эрдоган оценил переговоры с Путиным. В Минобороны перечислили успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю. К власти в Англии пришли лейбористы. В Киргизии предотвратили попытку госпереворота.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин – о прекращении конфликта на УкраинеРоссия выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который прибыл в Москву.В свою очередь Орбан прокомментировал свой визит в столицу России. Эрдоган оценил переговоры с ПутинымНекоторые страны Запада "прокладывают путь к третьей мировой войне", в то время как президент России Владимир Путин говорит о мире. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил по возвращению из Астаны.Также он сообщил, что поинтересовался у Путина, как Россия относится к идее начать новый процесс, отказавшись от поставок зерна на Запад и обсудил возможность нового "зернового коридора" через Турцию. В Минобороны назвали успехи ВС РФ за неделюЗа неделю российские войска освободили 5 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны России. За этот период ВС РФ нанесли 23 групповых удара по объектам энергетики и оборонно-промышленному комплексу Украины. В результате были поражены аэродромы, хранилища топлива, цеха сборки ударных БПЛА и безэкипажных катеров, места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения и прочие объекты. За 7 дней ВСУ потеряли 8 самолетов и вертолет. А численность украинской армии сократилась на 13 тысяч боевиков. К власти в Англии пришли лейбористыРиши Сунак покинул пост премьер-министра Великобритании по итогам парламентских выборов, в которых возглавляемая им Консервативная партия проиграла. Выступая в СМИ, он заявил, что отдал посту премьер-министра "всего себя". В премьерском кресле его сменил сегодня глава Лейборитской партии Кир Стармер, которому предстоит собрать состав нового правительства. В Киргизии предотвратили попытку госпереворотаСпецслужбы Киргизии предотвратили попытку совершить насильственный захват власти в стране. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета нацбезопасности республики. В сообщении говорится о пресечении деятельности деструктивной группы, "которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан".

https://crimea.ria.ru/20240705/bolee-460-mirnykh-zhiteley-pogibli-ot-atak-vsu-za-polgoda-1138621389.html

https://crimea.ria.ru/20240705/muzhchina-podorvalsya-na-subboepripase-ot-kassetnykh-snaryadov-nato-v-gorlovke-1138637099.html

https://crimea.ria.ru/20240705/glavnye-novosti-kryma-5-iyulya-1138639163.html

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в мире, россия, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, виктор орбан, риши сунак, новости, главное за день