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Как выбрать и установить кондиционер – советы эксперта - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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https://crimea.ria.ru/20240705/kak-vybrat-i-ustanovit-konditsioner--sovety-eksperta-1138633405.html
Как выбрать и установить кондиционер – советы эксперта
Как выбрать и установить кондиционер – советы эксперта - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Как выбрать и установить кондиционер – советы эксперта
Задуматься о покупке кондиционера лучше всего еще перед началом сезона, чтобы не платить больше (из-за спроса цена растет) и не ждать очереди на установку. О... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T20:45
2024-07-05T22:24
кондиционер
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
крым
новости крыма
общество
павел трухачев
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Техноблогер Павел Трухачев о выборе кондиционера
Техноблогер Павел Трухачев о выборе кондиционера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Задуматься о покупке кондиционера лучше всего еще перед началом сезона, чтобы не платить больше (из-за спроса цена растет) и не ждать очереди на установку. О том, что важно знать при покупке сплит-системы и как рассчитать площадь комнаты для его эффективной работы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" техноблогер Павел Трухачев.Как выбрать мощность кондиционераПроизводители кондиционеров взяли за стандарт британскую тепловую единицу (БТЕ). Это единица измерения, которая измеряет количество энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус по Фаренгейту.В контексте кондиционирования воздуха БТЕ используются для измерения производительности кондиционера. Чем больше БТЕ, тем лучше кондиционер будет поддерживать прохладу."Эту единицу измерения нужно умножить на коэффициент три, и получится площадь помещения. Например, если "семерка" - умножаем на три и получаем площадь помещения - 21 квадратный метр", - объяснил Трухачев. И добавил: "если в помещении, где планируется установить кондиционер, ожидается большое скопление людей, тогда желательно брать на модель-две выше".Так, для кухни площадью в 21 "квадрат", лучше брать не "семерку", а 12-ю модель, поскольку теплоотдача будет идти не только от обитателей кухни, но и от электроприборов, от плиты, сказал эксперт. Тогда как для спальни площадью 25 "квадратов" вполне подойдет девятая модель кондиционера.Если бюджет позволяет, можно поставить в каждую комнату 12-ю модель, чтобы был небольшой запас для работы сплит-системы, чтобы она не трудилась на износ, сказал собеседник.Как выбрать место для кондиционераВ спальне внутренний блок сплит-системы не желательно ставить напротив кровати, потому что "выдув будет идти на людей и можно простудиться".Кто производит кондиционерыДаже те кондиционеры, которые появляются на рынке под российским брендом, собирают на территории Китайской Народной Республики, где сейчас производится большинство техники, напомнил Трухачев.При выборе сплит-системы стоит обратить внимание на инверторные типы. Они хоть и дороже, но по факту они работают стабильнее: не будет скачков температуры из-за включения-выключения внешнего блока, пояснил эксперт. И добавил, что даже сидя под таким кондиционером можно не простудиться.Минусы мобильных кондиционеровСовременные сплит-системы хороши тем, что работают тихо, потому что внешний блок устанавливается на улице. Тогда как в мобильном кондиционере компрессор находится внутри корпуса, и это будет доставлять дискомфорт, например, во время сна.Кроме того, у мобильного кондиционера есть еще один большой минус: нужно выбрасывать трубу для горячего воздуха либо в окно, либо в вентиляционную шахту, и если ее нет, то окно будет постоянно открыто. А это значит, что КПД будет меньше, объяснил Трухачев.Когда и как чистить кондиционерПеред началом эксплуатации кондиционер обязательно нужно протереть от пыли, чтобы не вдыхать ее. Фильтры во внутреннем блоке сплит-системы можно чистить самостоятельно – вынуть, помыть, просушить и поставить обратно.Если система давно не эксплуатировалась, тогда желательно вызвать специалиста для проверки внутреннего фреона и прочистки блоков.Ранее ГУ МЧС России по Республике Крым сообщили, что на полуострове ожидается аномальная жара со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы, в регионе объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Жара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныВ Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегреваКак законно сделать перепланировку квартиры – главный инспектор Крыма
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4.7
96
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кондиционер, совет эксперта, крым, новости крыма, общество, павел трухачев
Как выбрать и установить кондиционер – советы эксперта

Советы по подбору и установке кондиционеров для создания оптимального климата

20:45 05.07.2024 (обновлено: 22:24 05.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Надежда СоловьеваКондиционер
Кондиционер - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости Крым . Надежда Соловьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Задуматься о покупке кондиционера лучше всего еще перед началом сезона, чтобы не платить больше (из-за спроса цена растет) и не ждать очереди на установку. О том, что важно знать при покупке сплит-системы и как рассчитать площадь комнаты для его эффективной работы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" техноблогер Павел Трухачев.
© Павел ТрухачевПавел Трухачев
Павел Трухачев
© Павел Трухачев
Павел Трухачев

Как выбрать мощность кондиционера

"Нужно посчитать площадь помещения и продумать, где будет установлен кондиционер, потому что если устанавливать его на кухне, то нужно брать сплит-систему с запасом. Кондиционер для спальни можно рассчитать по площади", - рассказал эксперт.
Производители кондиционеров взяли за стандарт британскую тепловую единицу (БТЕ). Это единица измерения, которая измеряет количество энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус по Фаренгейту.
Техноблогер Павел Трухачев о выборе кондиционера
20:45
В контексте кондиционирования воздуха БТЕ используются для измерения производительности кондиционера. Чем больше БТЕ, тем лучше кондиционер будет поддерживать прохладу.
"Эту единицу измерения нужно умножить на коэффициент три, и получится площадь помещения. Например, если "семерка" - умножаем на три и получаем площадь помещения - 21 квадратный метр", - объяснил Трухачев.
И добавил: "если в помещении, где планируется установить кондиционер, ожидается большое скопление людей, тогда желательно брать на модель-две выше".
Так, для кухни площадью в 21 "квадрат", лучше брать не "семерку", а 12-ю модель, поскольку теплоотдача будет идти не только от обитателей кухни, но и от электроприборов, от плиты, сказал эксперт. Тогда как для спальни площадью 25 "квадратов" вполне подойдет девятая модель кондиционера.
"Также стоит учитывать такой нюанс как высота потолка, если высота потолка больше 2,7 метра, то тогда нужно брать кондиционер с запасом", - посоветовал эксперт.
Если бюджет позволяет, можно поставить в каждую комнату 12-ю модель, чтобы был небольшой запас для работы сплит-системы, чтобы она не трудилась на износ, сказал собеседник.

Как выбрать место для кондиционера

В спальне внутренний блок сплит-системы не желательно ставить напротив кровати, потому что "выдув будет идти на людей и можно простудиться".

Кто производит кондиционеры

Даже те кондиционеры, которые появляются на рынке под российским брендом, собирают на территории Китайской Народной Республики, где сейчас производится большинство техники, напомнил Трухачев.
"Стоит обращать внимание именно на те модели, которые хорошо зарекомендовали себя, а за брендами на данный момент гнаться не стоит", - сказал он.
При выборе сплит-системы стоит обратить внимание на инверторные типы. Они хоть и дороже, но по факту они работают стабильнее: не будет скачков температуры из-за включения-выключения внешнего блока, пояснил эксперт. И добавил, что даже сидя под таким кондиционером можно не простудиться.

Минусы мобильных кондиционеров

Современные сплит-системы хороши тем, что работают тихо, потому что внешний блок устанавливается на улице. Тогда как в мобильном кондиционере компрессор находится внутри корпуса, и это будет доставлять дискомфорт, например, во время сна.
Кроме того, у мобильного кондиционера есть еще один большой минус: нужно выбрасывать трубу для горячего воздуха либо в окно, либо в вентиляционную шахту, и если ее нет, то окно будет постоянно открыто. А это значит, что КПД будет меньше, объяснил Трухачев.

Когда и как чистить кондиционер

Перед началом эксплуатации кондиционер обязательно нужно протереть от пыли, чтобы не вдыхать ее. Фильтры во внутреннем блоке сплит-системы можно чистить самостоятельно – вынуть, помыть, просушить и поставить обратно.

"Внутренний блок обязательно чисть раз в год, перед началом сезона, а также протирать от пыли. Чистку внешнего блока можно производить и раз в два года, если рядом не растут тополя, которые его могут засорять", - уточнил техноблогер.

Если система давно не эксплуатировалась, тогда желательно вызвать специалиста для проверки внутреннего фреона и прочистки блоков.
Ранее ГУ МЧС России по Республике Крым сообщили, что на полуострове ожидается аномальная жара со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы, в регионе объявлено штормовое предупреждение.
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