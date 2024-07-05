https://crimea.ria.ru/20240705/kak-vybrat-i-ustanovit-konditsioner--sovety-eksperta-1138633405.html

Как выбрать и установить кондиционер – советы эксперта

Как выбрать и установить кондиционер – советы эксперта - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Как выбрать и установить кондиционер – советы эксперта

Задуматься о покупке кондиционера лучше всего еще перед началом сезона, чтобы не платить больше (из-за спроса цена растет) и не ждать очереди на установку. О... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T20:45

2024-07-05T20:45

2024-07-05T22:24

кондиционер

радио "спутник в крыму"

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павел трухачев

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Техноблогер Павел Трухачев о выборе кондиционера Техноблогер Павел Трухачев о выборе кондиционера audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Задуматься о покупке кондиционера лучше всего еще перед началом сезона, чтобы не платить больше (из-за спроса цена растет) и не ждать очереди на установку. О том, что важно знать при покупке сплит-системы и как рассчитать площадь комнаты для его эффективной работы, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" техноблогер Павел Трухачев.Как выбрать мощность кондиционераПроизводители кондиционеров взяли за стандарт британскую тепловую единицу (БТЕ). Это единица измерения, которая измеряет количество энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус по Фаренгейту.В контексте кондиционирования воздуха БТЕ используются для измерения производительности кондиционера. Чем больше БТЕ, тем лучше кондиционер будет поддерживать прохладу."Эту единицу измерения нужно умножить на коэффициент три, и получится площадь помещения. Например, если "семерка" - умножаем на три и получаем площадь помещения - 21 квадратный метр", - объяснил Трухачев. И добавил: "если в помещении, где планируется установить кондиционер, ожидается большое скопление людей, тогда желательно брать на модель-две выше".Так, для кухни площадью в 21 "квадрат", лучше брать не "семерку", а 12-ю модель, поскольку теплоотдача будет идти не только от обитателей кухни, но и от электроприборов, от плиты, сказал эксперт. Тогда как для спальни площадью 25 "квадратов" вполне подойдет девятая модель кондиционера.Если бюджет позволяет, можно поставить в каждую комнату 12-ю модель, чтобы был небольшой запас для работы сплит-системы, чтобы она не трудилась на износ, сказал собеседник.Как выбрать место для кондиционераВ спальне внутренний блок сплит-системы не желательно ставить напротив кровати, потому что "выдув будет идти на людей и можно простудиться".Кто производит кондиционерыДаже те кондиционеры, которые появляются на рынке под российским брендом, собирают на территории Китайской Народной Республики, где сейчас производится большинство техники, напомнил Трухачев.При выборе сплит-системы стоит обратить внимание на инверторные типы. Они хоть и дороже, но по факту они работают стабильнее: не будет скачков температуры из-за включения-выключения внешнего блока, пояснил эксперт. И добавил, что даже сидя под таким кондиционером можно не простудиться.Минусы мобильных кондиционеровСовременные сплит-системы хороши тем, что работают тихо, потому что внешний блок устанавливается на улице. Тогда как в мобильном кондиционере компрессор находится внутри корпуса, и это будет доставлять дискомфорт, например, во время сна.Кроме того, у мобильного кондиционера есть еще один большой минус: нужно выбрасывать трубу для горячего воздуха либо в окно, либо в вентиляционную шахту, и если ее нет, то окно будет постоянно открыто. А это значит, что КПД будет меньше, объяснил Трухачев.Когда и как чистить кондиционерПеред началом эксплуатации кондиционер обязательно нужно протереть от пыли, чтобы не вдыхать ее. Фильтры во внутреннем блоке сплит-системы можно чистить самостоятельно – вынуть, помыть, просушить и поставить обратно.Если система давно не эксплуатировалась, тогда желательно вызвать специалиста для проверки внутреннего фреона и прочистки блоков.Ранее ГУ МЧС России по Республике Крым сообщили, что на полуострове ожидается аномальная жара со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы, в регионе объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Жара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныВ Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегреваКак законно сделать перепланировку квартиры – главный инспектор Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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