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Крымский мост открыт для проезда - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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Крымский мост открыт для проезда
Крымский мост открыт для проезда - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Крымский мост открыт для проезда
Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T00:45
2024-07-06T00:46
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
крым
транспорт
керченский пролив
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тамань
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Нередко в это же время в Крыму объявляют воздушную тревогу, в Севастополе в таких ситуациях звучит сигнал по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт в Севастополе также приостанавливает движение.В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут
крымский мост
крым
керченский пролив
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, крым, транспорт, керченский пролив, керчь, тамань, логистика, новости крыма
Крымский мост открыт для проезда

Движение по Крымскому мосту возобновлено

00:45 06.07.2024 (обновлено: 00:46 06.07.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымском мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Нередко в это же время в Крыму объявляют воздушную тревогу, в Севастополе в таких ситуациях звучит сигнал по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт в Севастополе также приостанавливает движение.
В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.
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