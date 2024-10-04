https://crimea.ria.ru/20241004/poluchil-dyrku-v-tele-general-vsu-rasskazal-o-ranenii-zaluzhnogo-1140856872.html

"Получил дырку в теле": генерал ВСУ рассказал о ранении Залужного

"Получил дырку в теле": генерал ВСУ рассказал о ранении Залужного - РИА Новости Крым, 04.10.2024

"Получил дырку в теле": генерал ВСУ рассказал о ранении Залужного

Экс-главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, еще будучи в должности главкома, в прошлом году получил осколочное ранение. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T20:34

2024-10-04T20:34

2024-10-04T20:34

валерий залужный

всу (вооруженные силы украины)

владимир зеленский

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Экс-главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, еще будучи в должности главкома, в прошлом году получил осколочное ранение. Об этом сообщил генерал-майор ВСУ, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос."Помните, ходили такие слухи, что Залужный ранен был?.. Это таки произошло. Просто ситуация случилась такая, что Залужный был ранен после звонка из офиса президента. Залужный, сняв трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу, и через полторы минуты туда прилетел управляемый российский артиллерийский снаряд", - рассказал Кривонос в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы.По словам Кривоноса, главком ВСУ "реально получил дырку в своем теле", однако официальные лица киевского режима об этом умалчивали.Генерал добавил, что помещение, в котором в тот момент находился главком ВСУ, было "мощное", и благодаря этому Залужного лишь посекло осколками.В мае прошлого года агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Залужный получил серьезную травму головы и множественные осколочные ранения при российском ракетном ударе, который был нанесен по командному пункту возле села Посад-Покровское под Херсоном.По данным источника, после удара раненного Залужного доставили сначала в Николаев, после чего на вертолете в военный госпиталь в Киеве. Там ему провели трепанацию черепа.В начале февраля этого года Владимир Зеленский отправил Залужного в отставку.Впоследствии бывший главком стал послом Украины в Великобритании.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский, украина, новости