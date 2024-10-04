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На Украине раскрыли схему уклонения от мобилизации: задержаны чиновники - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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На Украине раскрыли схему уклонения от мобилизации: задержаны чиновники
На Украине раскрыли схему уклонения от мобилизации: задержаны чиновники - РИА Новости Крым, 04.10.2024
На Украине раскрыли схему уклонения от мобилизации: задержаны чиновники
Медицинские чиновники на Украине подозреваются в разработке схемы уклонения от мобилизации, благодаря которой в ВСУ не попали сотни человек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T17:55
2024-10-04T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Медицинские чиновники на Украине подозреваются в разработке схемы уклонения от мобилизации, благодаря которой в ВСУ не попали сотни человек. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.Следствие предполагает, что схему уклонения от мобилизации разработал председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Харькова вместе с 12-ю сообщниками, среди которых его подчиненные, руководители различных медучреждений Харькова и области, а также другие гражданские люди.В прокуратуре уточняют, что один из фигурантов, занимающий должность директора Центра первичной медико-санитарной помощи, является депутатом городского совета на Харьковщине.За деньги дельцы помогали уклонистам избежать призыва на основании фейковых справок об инвалидности.Получив справки, мужчины призывного возраста из разных областей Украины смогли списаться с воинского учета и уехать за границу.Подозреваемые в организации преступной схемы задержаны и находятся под стражей. Правоохранители провели 89 обысков по местам работы и проживания участников преступной группы и в их автомобилях. Во время следственных действий изъято большое количество дел призывников, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерная техника с доказательствами незаконной деятельности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизация на Украине по-новому: что меняетсяБез глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, харьков, харьковская область, украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия, тцк на украине (территориальный центр комплектования)
На Украине раскрыли схему уклонения от мобилизации: задержаны чиновники

Медицинских чиновников на Украине подозревают в разработке схемы уклонения от мобилизации

17:55 04.10.2024
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Медицинские чиновники на Украине подозреваются в разработке схемы уклонения от мобилизации, благодаря которой в ВСУ не попали сотни человек. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
"Более 400 человек незаконно избежали мобилизации: на Харьковщине задержаны 13 медицинских чиновников и их сообщников, которые за деньги "списывали" мужчин с воинского учета", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Следствие предполагает, что схему уклонения от мобилизации разработал председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Харькова вместе с 12-ю сообщниками, среди которых его подчиненные, руководители различных медучреждений Харькова и области, а также другие гражданские люди.
В прокуратуре уточняют, что один из фигурантов, занимающий должность директора Центра первичной медико-санитарной помощи, является депутатом городского совета на Харьковщине.
За деньги дельцы помогали уклонистам избежать призыва на основании фейковых справок об инвалидности.

"Клиенты" даже не приходили в медицинское учреждение, всю необходимую документацию об "инвалидности" получали по почте или через посредников. Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 5 тысяч долларов США", - поясняют в надзорном ведомстве.

Получив справки, мужчины призывного возраста из разных областей Украины смогли списаться с воинского учета и уехать за границу.
Подозреваемые в организации преступной схемы задержаны и находятся под стражей. Правоохранители провели 89 обысков по местам работы и проживания участников преступной группы и в их автомобилях. Во время следственных действий изъято большое количество дел призывников, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерная техника с доказательствами незаконной деятельности.

"Также изъяты деньги в сумме более полумиллиона долларов США, почти 80 тысяч евро, более 1 миллиона гривен и даже российские рубли", - отмечают в прокуратуре.

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