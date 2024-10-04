https://crimea.ria.ru/20241004/na-ukraine-raskryli-skhemu-ukloneniya-ot-mobilizatsii-zaderzhany-chinovniki-1140850902.html

На Украине раскрыли схему уклонения от мобилизации: задержаны чиновники

На Украине раскрыли схему уклонения от мобилизации: задержаны чиновники - РИА Новости Крым, 04.10.2024

На Украине раскрыли схему уклонения от мобилизации: задержаны чиновники

Медицинские чиновники на Украине подозреваются в разработке схемы уклонения от мобилизации, благодаря которой в ВСУ не попали сотни человек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T17:55

2024-10-04T17:55

2024-10-04T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Медицинские чиновники на Украине подозреваются в разработке схемы уклонения от мобилизации, благодаря которой в ВСУ не попали сотни человек. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.Следствие предполагает, что схему уклонения от мобилизации разработал председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Харькова вместе с 12-ю сообщниками, среди которых его подчиненные, руководители различных медучреждений Харькова и области, а также другие гражданские люди.В прокуратуре уточняют, что один из фигурантов, занимающий должность директора Центра первичной медико-санитарной помощи, является депутатом городского совета на Харьковщине.За деньги дельцы помогали уклонистам избежать призыва на основании фейковых справок об инвалидности.Получив справки, мужчины призывного возраста из разных областей Украины смогли списаться с воинского учета и уехать за границу.Подозреваемые в организации преступной схемы задержаны и находятся под стражей. Правоохранители провели 89 обысков по местам работы и проживания участников преступной группы и в их автомобилях. Во время следственных действий изъято большое количество дел призывников, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерная техника с доказательствами незаконной деятельности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизация на Украине по-новому: что меняетсяБез глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, харьков, харьковская область, украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия, тцк на украине (территориальный центр комплектования)