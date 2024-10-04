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Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ
Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ о мерах по формированию системы международных... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T15:13
2024-10-04T15:13
2024-10-04T15:17
владимир путин (политик)
совет безопасности россии
россия
экономика
внешняя торговля
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ о мерах по формированию системы международных расчетов, сообщает пресс-служба Кремля. По словам Путина, работа в этом направлении "в целом идет нормально", но "лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны".В начале сентября Владимир Путин в рамках пленарного заседания Всероссийского экономического форума заявил, что расчеты в национальных валютах между странами-участницами БРИКС достигли примерно 65%. Он отметил, что отказ от доллара является вынужденной мерой из-за санкционной политики Запада. По словам президента РФ, Запад уже понимает, что совершил ошибку, своими глупыми действиями подталкивая страны отказываться от доллара в международных расчетах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную задачу БРИКСПутин: вклад БРИКС в мировую экономику превышает долю "Большой семерки"Пленарное заседание ВЭФ: главные заявления Путина
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владимир путин (политик), совет безопасности россии , россия, экономика, внешняя торговля, новости
Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ
Путин проводит совещание с членами Совбеза по формированию системы международных расчетов
15:13 04.10.2024 (обновлено: 15:17 04.10.2024)