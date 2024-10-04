https://crimea.ria.ru/20241004/putin-provodit-operativnoe-soveschanie-s-postoyannymi-chlenami-sovbeza-rf-1140848347.html

Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ о мерах по формированию системы международных... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T15:13

2024-10-04T15:13

2024-10-04T15:17

владимир путин (политик)

совет безопасности россии

россия

экономика

внешняя торговля

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/04/1140848427_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_3ae4e268d11ae98138131988fa88e41f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ о мерах по формированию системы международных расчетов, сообщает пресс-служба Кремля. По словам Путина, работа в этом направлении "в целом идет нормально", но "лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны".В начале сентября Владимир Путин в рамках пленарного заседания Всероссийского экономического форума заявил, что расчеты в национальных валютах между странами-участницами БРИКС достигли примерно 65%. Он отметил, что отказ от доллара является вынужденной мерой из-за санкционной политики Запада. По словам президента РФ, Запад уже понимает, что совершил ошибку, своими глупыми действиями подталкивая страны отказываться от доллара в международных расчетах. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную задачу БРИКСПутин: вклад БРИКС в мировую экономику превышает долю "Большой семерки"Пленарное заседание ВЭФ: главные заявления Путина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), совет безопасности россии , россия, экономика, внешняя торговля, новости