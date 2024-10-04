https://crimea.ria.ru/20241004/glavnye-novosti-kryma-4-oktyabrya-1140857185.html

Главные новости Крыма: 4 октября

Главные новости Крыма: 4 октября - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Главные новости Крыма: 4 октября

Над Азовским море сбили пять украинских беспилотников. В Севастополе проводится комплексная тренировка по противодействию диверсиям. На территории... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T22:23

2024-10-04T22:23

2024-10-04T22:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Над Азовским море сбили пять украинских беспилотников. В Севастополе проводится комплексная тренировка по противодействию диверсиям. На территории хвостохранилищ в Керчи выявили множество нарушений природоохранного законодательства. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил организовать выезды мобильных аптек в отдаленные села. Севастополец получил 14 лет колонии за госизмену. Объем производства сельхозпродукции в Крыму вырастет на 25% к 2030 году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на юг РоссииВ ночь на пятницу российские средства противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на приграничье и южные регионы России. В течение ночи были сбиты и подавлены 18 вражеских дронов, из них пять – над акваторией Азовского моря.Кроме того, над территорией Белгородской области уничтожено 6 беспилотников, над Воронежской областью уничтожено и перехвачено 6 дронов, один сбит над Ростовской областью.Противодиверсионная тренировка в СевастополеВ Севастополе проводится комплексная тренировка по противодействию диверсионным действиям. По словам губернатора Михаила Развожаева, проводится отработка действий по мгновенном взятии под контроль территории Севастополя, основных дорожных развязок и слаженности действий всех подразделений.В учениях задействованы все силы правоохранительного блока Севастополя – "Отряд Севастополь", "БАРС-Севастополь", объединенные силы казачества, добровольцы и участники территориальной обороны города.Нарушения на хвостохранилищах в КерчиПрокуратура Крыма выявила многочисленные нарушения природоохранного законодательства при добыче шлама на Верхне-Чурбашском и Нижне-Чурбашском хвостохранилищах в Керчи.В частности, выявлены нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха, отходов производства и потребления, охраны недр, а также при передвижении грузовых транспортных средств от карьеров к объектам строительства не по утвержденным схемам.В адрес субъектов хозяйствования внесены представления, виновные должные лица будут привлечены к административной ответственности.Мобильные аптекиГлава Крыма Сергей Аксенов поручил запустить мобильные аптеки в населенные пункты, где нет возможности организовать обеспечение людей лекарствами на базе врачебной амбулатории или ФАПа.По его словам, задача по обеспечению доступа крымчан к лекарствам выполнена на сегодняшний день "не в полном объеме" – не хватает аптечных пунктов. Особые трудности испытывают жители отдаленных сел.Срок за госизменуВ Севастополе 47-летний местный житель осужден на 14 лет колонии строгого режима за государственную измену.По данным прокуратуры города, мужчина больше года передавал украинской разведке данные о российских военных и фортификациях в городе-герое. С января по апрель 2023 года злоумышленник производил видеосъемку и передавал ему сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации.Осужденный – бывший гражданский сотрудник Военно-морских сил Украины. За сотрудничество украинские кураторы обещали севастопольцу лечение в Европе, однако обещанную медпомощь он так и не получил.Рост аграрного производства в КрымуК 2030 году объем производства сельхозпродукции в Крыму увеличится на 25% по сравнению с 2021 годом, заявил председатель правительства региона Юрий Гоцанюк.В частности, производство зерновых к 2030 году должно вырасти на 42,5%, масличных культур – на 54,5%, плодов и ягод – на 110 тысяч тонн или 67%.По словам Гоцанюка, Крым благодаря господдержке аграриев уже вышел на самообеспеченность по производству пшеницы, свинины, фруктов и ряда овощей, в том числе помидоров, огурцов, моркови и лука.Кроме того, в Крыму поэтапно вводят в оборот 125 тысяч га неиспользуемых сельхозугодий.

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https://crimea.ria.ru/20241004/kupalniki-mozhno-ne-ubirat-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1140845675.html

https://crimea.ria.ru/20241004/v-krymu-podskochili-tseny-na-sladkie-podarki-ko-dnyu-uchitelya-1140850697.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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