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Главные новости Крыма: 4 октября - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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Главные новости Крыма: 4 октября
Главные новости Крыма: 4 октября - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Главные новости Крыма: 4 октября
Над Азовским море сбили пять украинских беспилотников. В Севастополе проводится комплексная тренировка по противодействию диверсиям. На территории... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T22:23
2024-10-04T22:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Над Азовским море сбили пять украинских беспилотников. В Севастополе проводится комплексная тренировка по противодействию диверсиям. На территории хвостохранилищ в Керчи выявили множество нарушений природоохранного законодательства. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил организовать выезды мобильных аптек в отдаленные села. Севастополец получил 14 лет колонии за госизмену. Объем производства сельхозпродукции в Крыму вырастет на 25% к 2030 году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на юг РоссииВ ночь на пятницу российские средства противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на приграничье и южные регионы России. В течение ночи были сбиты и подавлены 18 вражеских дронов, из них пять – над акваторией Азовского моря.Кроме того, над территорией Белгородской области уничтожено 6 беспилотников, над Воронежской областью уничтожено и перехвачено 6 дронов, один сбит над Ростовской областью.Противодиверсионная тренировка в СевастополеВ Севастополе проводится комплексная тренировка по противодействию диверсионным действиям. По словам губернатора Михаила Развожаева, проводится отработка действий по мгновенном взятии под контроль территории Севастополя, основных дорожных развязок и слаженности действий всех подразделений.В учениях задействованы все силы правоохранительного блока Севастополя – "Отряд Севастополь", "БАРС-Севастополь", объединенные силы казачества, добровольцы и участники территориальной обороны города.Нарушения на хвостохранилищах в КерчиПрокуратура Крыма выявила многочисленные нарушения природоохранного законодательства при добыче шлама на Верхне-Чурбашском и Нижне-Чурбашском хвостохранилищах в Керчи.В частности, выявлены нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха, отходов производства и потребления, охраны недр, а также при передвижении грузовых транспортных средств от карьеров к объектам строительства не по утвержденным схемам.В адрес субъектов хозяйствования внесены представления, виновные должные лица будут привлечены к административной ответственности.Мобильные аптекиГлава Крыма Сергей Аксенов поручил запустить мобильные аптеки в населенные пункты, где нет возможности организовать обеспечение людей лекарствами на базе врачебной амбулатории или ФАПа.По его словам, задача по обеспечению доступа крымчан к лекарствам выполнена на сегодняшний день "не в полном объеме" – не хватает аптечных пунктов. Особые трудности испытывают жители отдаленных сел.Срок за госизменуВ Севастополе 47-летний местный житель осужден на 14 лет колонии строгого режима за государственную измену.По данным прокуратуры города, мужчина больше года передавал украинской разведке данные о российских военных и фортификациях в городе-герое. С января по апрель 2023 года злоумышленник производил видеосъемку и передавал ему сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации.Осужденный – бывший гражданский сотрудник Военно-морских сил Украины. За сотрудничество украинские кураторы обещали севастопольцу лечение в Европе, однако обещанную медпомощь он так и не получил.Рост аграрного производства в КрымуК 2030 году объем производства сельхозпродукции в Крыму увеличится на 25% по сравнению с 2021 годом, заявил председатель правительства региона Юрий Гоцанюк.В частности, производство зерновых к 2030 году должно вырасти на 42,5%, масличных культур – на 54,5%, плодов и ягод – на 110 тысяч тонн или 67%.По словам Гоцанюка, Крым благодаря господдержке аграриев уже вышел на самообеспеченность по производству пшеницы, свинины, фруктов и ряда овощей, в том числе помидоров, огурцов, моркови и лука.Кроме того, в Крыму поэтапно вводят в оборот 125 тысяч га неиспользуемых сельхозугодий.
https://crimea.ria.ru/20241004/v-krymu-otremontirovali-63-km-dorog-na-granitse-s-khersonskoy-oblastyu-1140853661.html
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https://crimea.ria.ru/20241004/v-krymu-podskochili-tseny-na-sladkie-podarki-ko-dnyu-uchitelya-1140850697.html
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главное за день, новости, крым, новости крыма, общество
Главные новости Крыма: 4 октября

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 4 октября

22:23 04.10.2024
 
© Пресс-служба губернатора СевастополяКомплексная тренировка силовых структур в Севастополе. 3 октября 2024 года
Комплексная тренировка силовых структур в Севастополе. 3 октября 2024 года
© Пресс-служба губернатора Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Над Азовским море сбили пять украинских беспилотников. В Севастополе проводится комплексная тренировка по противодействию диверсиям. На территории хвостохранилищ в Керчи выявили множество нарушений природоохранного законодательства. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил организовать выезды мобильных аптек в отдаленные села. Севастополец получил 14 лет колонии за госизмену. Объем производства сельхозпродукции в Крыму вырастет на 25% к 2030 году.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака ВСУ на юг России

В ночь на пятницу российские средства противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на приграничье и южные регионы России. В течение ночи были сбиты и подавлены 18 вражеских дронов, из них пять – над акваторией Азовского моря.
Кроме того, над территорией Белгородской области уничтожено 6 беспилотников, над Воронежской областью уничтожено и перехвачено 6 дронов, один сбит над Ростовской областью.
Ремонт и строительство дорог в Крыму
20:21
В Крыму отремонтировали 63 км дорог на границе с Херсонской областью

Противодиверсионная тренировка в Севастополе

В Севастополе проводится комплексная тренировка по противодействию диверсионным действиям. По словам губернатора Михаила Развожаева, проводится отработка действий по мгновенном взятии под контроль территории Севастополя, основных дорожных развязок и слаженности действий всех подразделений.
В учениях задействованы все силы правоохранительного блока Севастополя – "Отряд Севастополь", "БАРС-Севастополь", объединенные силы казачества, добровольцы и участники территориальной обороны города.
Погода на море - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
19:45Радио "Спутник в Крыму"
Купальники можно не убирать: прогноз погоды для Крыма на выходные

Нарушения на хвостохранилищах в Керчи

Прокуратура Крыма выявила многочисленные нарушения природоохранного законодательства при добыче шлама на Верхне-Чурбашском и Нижне-Чурбашском хвостохранилищах в Керчи.
В частности, выявлены нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха, отходов производства и потребления, охраны недр, а также при передвижении грузовых транспортных средств от карьеров к объектам строительства не по утвержденным схемам.
В адрес субъектов хозяйствования внесены представления, виновные должные лица будут привлечены к административной ответственности.
Празднование Дня учителя - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
17:05Инфографика
В Крыму подскочили цены на сладкие подарки ко Дню учителя

Мобильные аптеки

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил запустить мобильные аптеки в населенные пункты, где нет возможности организовать обеспечение людей лекарствами на базе врачебной амбулатории или ФАПа.
По его словам, задача по обеспечению доступа крымчан к лекарствам выполнена на сегодняшний день "не в полном объеме" – не хватает аптечных пунктов. Особые трудности испытывают жители отдаленных сел.
Поезд Таврия
16:48
За лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров

Срок за госизмену

В Севастополе 47-летний местный житель осужден на 14 лет колонии строгого режима за государственную измену.
По данным прокуратуры города, мужчина больше года передавал украинской разведке данные о российских военных и фортификациях в городе-герое. С января по апрель 2023 года злоумышленник производил видеосъемку и передавал ему сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации.
Осужденный – бывший гражданский сотрудник Военно-морских сил Украины. За сотрудничество украинские кураторы обещали севастопольцу лечение в Европе, однако обещанную медпомощь он так и не получил.
МЧС - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
11:22
Из горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека

Рост аграрного производства в Крыму

К 2030 году объем производства сельхозпродукции в Крыму увеличится на 25% по сравнению с 2021 годом, заявил председатель правительства региона Юрий Гоцанюк.
В частности, производство зерновых к 2030 году должно вырасти на 42,5%, масличных культур – на 54,5%, плодов и ягод – на 110 тысяч тонн или 67%.
По словам Гоцанюка, Крым благодаря господдержке аграриев уже вышел на самообеспеченность по производству пшеницы, свинины, фруктов и ряда овощей, в том числе помидоров, огурцов, моркови и лука.
Кроме того, в Крыму поэтапно вводят в оборот 125 тысяч га неиспользуемых сельхозугодий.
Главное за деньНовостиКрымНовости КрымаОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
23:05Дроны ВСУ атаковали Белогородскую область: ранены семь человек
22:57Рейд в Севастополе перекрыт во второй раз за вечер
22:51Главное за день: 4 октября
22:23Главные новости Крыма: 4 октября
21:26В Севастополе закрыли рейд
20:34"Получил дырку в теле": генерал ВСУ рассказал о ранении Залужного
20:21В Крыму отремонтировали 63 км дорог на границе с Херсонской областью
19:45Купальники можно не убирать: прогноз погоды для Крыма на выходные
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