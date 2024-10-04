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Множество нарушений выявили на территории хвостохранилищ в Керчи - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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Множество нарушений выявили на территории хвостохранилищ в Керчи
Множество нарушений выявили на территории хвостохранилищ в Керчи - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Множество нарушений выявили на территории хвостохранилищ в Керчи
На территории хвостохранилищ в Керчи выявлены множественные нарушения требований законодательства об охране окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. На территории хвостохранилищ в Керчи выявлены множественные нарушения требований законодательства об охране окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Керченская межрайонная природоохранная прокуратура проверила субъекты, которые осуществляют добычу на Верхне-Чурбашском и Нижне-Чурбашском месторождениях в Керчи.В адрес субъектов хозяйствования внесены представления, виновные должные лица будут привлечены к административной ответственности.Прокуратура проконтролирует ход и результаты рассмотрения актов реагирования.Хвостохранилище - это комплекс специальных сооружений, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых.В середине июля зампредседателя общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов сообшил, что в Керчи ведется разработка одного из двух хранилищ отходов Камыш-Бурунского железорудного комбината, что вызывает обеспокоенность местных жителей и экологов. По его данным, добываемый в хранилище шлам может содержать опасные для здоровья людей химические вещества.В Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что лицензия на разведку и добычу отходов Нижне-Чурбашского хвостохранилища площадью 203 гектара была выдана в июне 2018 года. Балансовые запасы полезных ископаемых месторождения утверждены Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых в 2017 году. И добываемый материал соответствует требованиям для использования при производстве цемента.Однако позже Керченская природоохранная прокуратура совместно с Минприроды Крыма и Росприроднадзором начала проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды при разработке хранилища отходов Камыш-Бурунского железорудного комбината.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на полигоне ТБО в Евпатории – прокуратура начала проверкуКрым отказывается от раздельного сбора мусора – причиныАсфальтобетонный завод в Севастополе скрывал данные о выбросах
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крым, керчь, прокуратура республики крым, экология, новости крыма
Множество нарушений выявили на территории хвостохранилищ в Керчи

Нарушения в сфере охраны окружающей среды выявлены на хвостохранилищах в Керчи

12:29 04.10.2024 (обновлено: 13:14 04.10.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымМножество нарушений выявлено на территории хвтостохранилищ в Керчи
Множество нарушений выявлено на территории хвтостохранилищ в Керчи
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости Крым. На территории хвостохранилищ в Керчи выявлены множественные нарушения требований законодательства об охране окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Керченская межрайонная природоохранная прокуратура проверила субъекты, которые осуществляют добычу на Верхне-Чурбашском и Нижне-Чурбашском месторождениях в Керчи.
"Выявлены нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха, отходов производства и потребления, охраны недр, а также при передвижении грузовых транспортных средств от карьеров к объектам строительства не по утвержденным схемам", - говорится в сообщении.
В адрес субъектов хозяйствования внесены представления, виновные должные лица будут привлечены к административной ответственности.
Прокуратура проконтролирует ход и результаты рассмотрения актов реагирования.
Хвостохранилище - это комплекс специальных сооружений, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых.
В середине июля зампредседателя общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов сообшил, что в Керчи ведется разработка одного из двух хранилищ отходов Камыш-Бурунского железорудного комбината, что вызывает обеспокоенность местных жителей и экологов. По его данным, добываемый в хранилище шлам может содержать опасные для здоровья людей химические вещества.
В Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что лицензия на разведку и добычу отходов Нижне-Чурбашского хвостохранилища площадью 203 гектара была выдана в июне 2018 года. Балансовые запасы полезных ископаемых месторождения утверждены Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых в 2017 году. И добываемый материал соответствует требованиям для использования при производстве цемента.
Однако позже Керченская природоохранная прокуратура совместно с Минприроды Крыма и Росприроднадзором начала проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды при разработке хранилища отходов Камыш-Бурунского железорудного комбината.
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