https://crimea.ria.ru/20240725/dobychi-shlama-na-khranilische-otkhodov-v-kerchi---prokuratura-nachala-proverku-1139115239.html

Добычи шлама на хранилище отходов в Керчи - прокуратура начала проверку

Добычи шлама на хранилище отходов в Керчи - прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Добычи шлама на хранилище отходов в Керчи - прокуратура начала проверку

Керченская природоохранная прокуратура совместно с Минприроды Крыма и Росприроднадзором проводит проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T10:29

2024-07-25T10:29

2024-07-25T10:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Керченская природоохранная прокуратура совместно с Минприроды Крыма и Росприроднадзором проводит проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды при разработке хранилища отходов Камыш-Бурунского железорудного комбината. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе прокуратуры.О разработке Нижне-Чурбашского хранилища отходов обогащения железной руды Камыш-Бурунского комбината в Керчи ранее сообщили экологи. По их словам, на хранилище добывают шлам, который в дальнейшем используют при изготовлении цемента для строительства автодорог. Местные жители выразили обеспокоенность по этому вопросу. Сайт РИА Новости Крым направил информационный запрос в прокуратуру с просьбой прояснить ситуацию. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.Как сообщалось, в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма в ответ на запрос радио "Спутник в Крыму" сообщили, что лицензия на разведку и добычу отходов Нижне-Чурбашского хвостохранилища площадью 203 гектара была выдана в июне 2018 года. Качество полезного ископаемого соответствует требованиям техусловий, указали в ведомстве.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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