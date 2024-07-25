Добычи шлама на хранилище отходов в Керчи - прокуратура начала проверку
В Крыму прокуратура проверяет соблюдение закона при разработке шламохранилища в Керчи
10:29 25.07.2024 (обновлено: 10:32 25.07.2024)
© РИА Новости Крым, Анна Петроваэкскаватор
© РИА Новости Крым, Анна Петрова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Керченская природоохранная прокуратура совместно с Минприроды Крыма и Росприроднадзором проводит проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды при разработке хранилища отходов Камыш-Бурунского железорудного комбината. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе прокуратуры.
О разработке Нижне-Чурбашского хранилища отходов обогащения железной руды Камыш-Бурунского комбината в Керчи ранее сообщили экологи. По их словам, на хранилище добывают шлам, который в дальнейшем используют при изготовлении цемента для строительства автодорог. Местные жители выразили обеспокоенность по этому вопросу. Сайт РИА Новости Крым направил информационный запрос в прокуратуру с просьбой прояснить ситуацию.
"Керченской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Министерства экологии и природных ресурсов республики, Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора организована проверка исполнения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды при осуществлении пользования недрами", – говорится в документе.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
Как сообщалось, в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма в ответ на запрос радио "Спутник в Крыму" сообщили, что лицензия на разведку и добычу отходов Нижне-Чурбашского хвостохранилища площадью 203 гектара была выдана в июне 2018 года. Качество полезного ископаемого соответствует требованиям техусловий, указали в ведомстве.