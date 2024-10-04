https://crimea.ria.ru/20241004/kakimi-produktami-sebya-obespechivaet-krym-1140841164.html

Какими продуктами себя обеспечивает Крым

Какими продуктами себя обеспечивает Крым - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Какими продуктами себя обеспечивает Крым

Республика Крым вышла на самообеспеченность по производству пшеницы, свинины, фруктов и ряда овощей, в том числе помидоров, огурцов, моркови и лука благодаря... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T10:41

2024-10-04T10:41

2024-10-04T10:41

юрий гоцанюк

сельское хозяйство

новости крыма

крым

экономика крыма

производство в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124952533_0:56:1620:967_1920x0_80_0_0_e4dd343f7fd7279bb81bf141cf2b6562.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Республика Крым вышла на самообеспеченность по производству пшеницы, свинины, фруктов и ряда овощей, в том числе помидоров, огурцов, моркови и лука благодаря господдержке. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Юрий Гоцанюк уточнил, что производство зерновых к 2030 году должно вырасти на 42,5%, масличных культур – на 54,5%, плодов и ягод – на 110 тысяч тонн или 67%.Кроме того, по его словам, в Крыму поэтапно вводят в оборот 125 тысяч га неиспользуемых сельхозугодий, что позитивно сказывается на увеличении посевных площадей и развития отрасли. А за счет повышения продуктивности поголовья планируется нарастить объемы продукции животноводства.На данный момент в республике продолжается уборка плодово-ягодной продукции."По прогнозам, валовый сбор составит порядка 188 тысяч тонн. В текущем году будет заложено более 1,6 тыс. га молодых садов и виноградников", - отметил председатель Совмина РК.Весной врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова рассказывала, что в Крыму за 2024 год заложат более 700 гектаров новых плодово-ягодных насаждений.Субсидии на закладку новых садовых насаждений крымским аграриям выделяют ежегодно. Так, в 2023 году на поддержку садоводов было выделено 500 миллионов рублей. Они были потрачены на посадку новых деревьев, установку шпалер, капельное орошение и другие агротехнологические мероприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Регионы Юга и Северного Кавказа соберут в этом году 1,7 млн тонн плодовАроматные и румяные: в Крыму начали сбор яблокКак ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, сельское хозяйство, новости крыма, крым, экономика крыма, производство в крыму