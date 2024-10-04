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Какими продуктами себя обеспечивает Крым - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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Какими продуктами себя обеспечивает Крым
Какими продуктами себя обеспечивает Крым - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Какими продуктами себя обеспечивает Крым
Республика Крым вышла на самообеспеченность по производству пшеницы, свинины, фруктов и ряда овощей, в том числе помидоров, огурцов, моркови и лука благодаря... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T10:41
2024-10-04T10:41
юрий гоцанюк
сельское хозяйство
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крым
экономика крыма
производство в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Республика Крым вышла на самообеспеченность по производству пшеницы, свинины, фруктов и ряда овощей, в том числе помидоров, огурцов, моркови и лука благодаря господдержке. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Юрий Гоцанюк уточнил, что производство зерновых к 2030 году должно вырасти на 42,5%, масличных культур – на 54,5%, плодов и ягод – на 110 тысяч тонн или 67%.Кроме того, по его словам, в Крыму поэтапно вводят в оборот 125 тысяч га неиспользуемых сельхозугодий, что позитивно сказывается на увеличении посевных площадей и развития отрасли. А за счет повышения продуктивности поголовья планируется нарастить объемы продукции животноводства.На данный момент в республике продолжается уборка плодово-ягодной продукции."По прогнозам, валовый сбор составит порядка 188 тысяч тонн. В текущем году будет заложено более 1,6 тыс. га молодых садов и виноградников", - отметил председатель Совмина РК.Весной врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова рассказывала, что в Крыму за 2024 год заложат более 700 гектаров новых плодово-ягодных насаждений.Субсидии на закладку новых садовых насаждений крымским аграриям выделяют ежегодно. Так, в 2023 году на поддержку садоводов было выделено 500 миллионов рублей. Они были потрачены на посадку новых деревьев, установку шпалер, капельное орошение и другие агротехнологические мероприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Регионы Юга и Северного Кавказа соберут в этом году 1,7 млн тонн плодовАроматные и румяные: в Крыму начали сбор яблокКак ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма
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юрий гоцанюк, сельское хозяйство, новости крыма, крым, экономика крыма, производство в крыму
Какими продуктами себя обеспечивает Крым

Объем производства сельхозпродукции в Крыму увеличится на 25% к 2030 году

10:41 04.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыращивание садовой земляники в селе Мало-садовое Бахчисарайского района
Выращивание садовой земляники в селе Мало-садовое Бахчисарайского района - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Республика Крым вышла на самообеспеченность по производству пшеницы, свинины, фруктов и ряда овощей, в том числе помидоров, огурцов, моркови и лука благодаря господдержке. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
"Объем господдержки крымского агропрома в этом году составит 2,7 млрд рублей. В рамках национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика" к 2030 году объем производства сельхозпродукции увеличится на 25% по сравнению с 2021 годом", - написал он в своем Telegram-канале.
Юрий Гоцанюк уточнил, что производство зерновых к 2030 году должно вырасти на 42,5%, масличных культур – на 54,5%, плодов и ягод – на 110 тысяч тонн или 67%.
Кроме того, по его словам, в Крыму поэтапно вводят в оборот 125 тысяч га неиспользуемых сельхозугодий, что позитивно сказывается на увеличении посевных площадей и развития отрасли. А за счет повышения продуктивности поголовья планируется нарастить объемы продукции животноводства.
На данный момент в республике продолжается уборка плодово-ягодной продукции.
"По прогнозам, валовый сбор составит порядка 188 тысяч тонн. В текущем году будет заложено более 1,6 тыс. га молодых садов и виноградников", - отметил председатель Совмина РК.
Весной врио министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова рассказывала, что в Крыму за 2024 год заложат более 700 гектаров новых плодово-ягодных насаждений.
Субсидии на закладку новых садовых насаждений крымским аграриям выделяют ежегодно. Так, в 2023 году на поддержку садоводов было выделено 500 миллионов рублей. Они были потрачены на посадку новых деревьев, установку шпалер, капельное орошение и другие агротехнологические мероприятия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Юрий ГоцанюкСельское хозяйствоНовости КрымаКрымЭкономика КрымаПроизводство в Крыму
 
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