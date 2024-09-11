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Регионы Юга и Северного Кавказа соберут в этом году 1,7 млн тонн плодов

Регионы Юга и Северного Кавказа соберут в этом году 1,7 млн тонн плодов - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Регионы Юга и Северного Кавказа соберут в этом году 1,7 млн тонн плодов

Вопреки неблагоприятной в этом году погоде регионы Юга и Северного Кавказа соберут 1,7 млн тонн плодов и полностью обеспечат внутренний рынок. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T18:04

2024-09-11T18:04

2024-09-11T18:19

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Вопреки неблагоприятной в этом году погоде регионы Юга и Северного Кавказа соберут 1,7 млн тонн плодов и полностью обеспечат внутренний рынок. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в докладе президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства."Этот год складывается непросто для большинства регионов. И весной ряд из них столкнулись с возвратными заморозками, а при уборке с обильными осадками. Снизилась урожайность в регионах, пострадавших от морозов и засухи", – отметила министр.Однако, по ее словам, вопреки неблагоприятным погодным условиям, с учетом последних данных из регионов Юга и Северного Кавказа обновлен прогноз по урожаю плодов и ягод.Также министр сельского хозяйства обратила внимание на урожайность зерновых в стране."На данный момент в целом по стране зерновые культуры обмолочены с 33 миллионов гектаров – это порядка 70% площадей. Валовый сбор на сегодня составляет порядка 97 миллионов тонн, из них пшеницы 72 миллиона. При этом важно отметить, что качество нашего зерна гораздо лучше, чем в прошлом году", – заявила министр.Благодаря высокой технологичности аграриев сохраняется прогноз производства зерновых до конца года на уровне 132 миллионов тонн. В Минсельхозе РФ ожидают хороших результатов по масличным, сахарной свекле, овощам и картофелю.При этом замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник сообщил ранее, что урожай яблок в Крыму в текущем году может быть еще больше, чем в прошлом сезоне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил увеличить показатели производства сельхозпродукцииПочему подсолнечник черный: в Крыму стартовала уборка солнечного цветкаВ Крыму сеют рапс: Джанкойский район завершил посевную кампанию

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владимир путин (политик), урожай, новости, россия, оксана лут, сельское хозяйство, крым, северный кавказ