https://crimea.ria.ru/20240911/v-krymu-seyut-raps-dzhankoyskiy-rayon-zavershil-posevnuyu-kampaniyu-1140275991.html

В Крыму сеют рапс: Джанкойский район завершил посевную кампанию

В Крыму сеют рапс: Джанкойский район завершил посевную кампанию - РИА Новости Крым, 11.09.2024

В Крыму сеют рапс: Джанкойский район завершил посевную кампанию

В Крыму планируют увеличить площадь посева рапса под урожай 2025 года до 10 000 гектаров. Для сравнения, под урожай текущего года было посеяно всего около 2000... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T13:48

2024-09-11T13:48

2024-09-11T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму планируют увеличить площадь посева рапса под урожай 2025 года до 10 000 гектаров. Для сравнения, под урожай текущего года было посеяно всего около 2000 гектаров, поскольку перед началом сева было мало дождей. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.Посевная компания рапса при хорошей погоде продолжится до конца сентября. Это засухоустойчивая культура, но для всходов ей нужен запас влаги."Сейчас в северных районах республики выпали обильные осадки, по некоторым участкам и до 40 миллиметров, и 70 даже. Эта продуктивная влага как раз необходима для получения всходов рапса", – объяснил Николай Тютюник.В Джанкойском районе сев рапса уже завершается. Его будут выращивать шесть сельхозпредприятий, сказал начальник отдела сельского хозяйства района Дмитрий Карандасов.Всего в Джанкойском районе 65 000 гектаров озимых, из них рапса планируется посеять больше всего, сказал уточнил онРапс – популярная засухоустойчивая культура, из которой производят технические масла и корм для животных.Ранее сообщалось, что в Крыму намолотили 1 528 тысяч тонн зерна, самый высокий урожай в этом году был зафиксирован в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском и Сакском районах Крыма. Такой урожай аграрии смогли получить в условиях отсутствия продуктивных осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Запорожской области начали высаживать семена российской селекцииВ Крыму оценили качество ячменяЖара только на пользу: в Крыму собирают самый сладкий миндаль

https://crimea.ria.ru/20240911/pochemu-podsolnechnik-chernyy-v-krymu-startovala-uborka-solnechnogo-tsvetka-1140272463.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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