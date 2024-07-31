https://crimea.ria.ru/20240731/v-minselkhoze-kryma-obyasnili-prichiny-snizheniya-urozhaya-zernovykh-1139243866.html

В минсельхозе Крыма объяснили причины снижения урожая зерновых

В минсельхозе Крыма объяснили причины снижения урожая зерновых - РИА Новости Крым, 31.07.2024

В минсельхозе Крыма объяснили причины снижения урожая зерновых

В Крыму намолотили 1 528 тысяч тонн зерна, самый высокий урожай в этом году был зафиксирован в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском и Сакском районах... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T07:42

2024-07-31T07:42

2024-07-31T07:42

крым

урожай

урожай зерновых культур

алиме зарединова

минсельхоз крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Крыму намолотили 1 528 тысяч тонн зерна, самый высокий урожай в этом году был зафиксирован в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском и Сакском районах Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила и.о. министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.Такой урожай аграрии смогли получить в условиях отсутствия продуктивных осадков. Уже во время посевной из-за отсутствия влаги в метровом слое почвы производители были вынуждены корректировать планы сева, объяснила Алиме Зарединова."В дальнейшем обильные осадки в ноябре и заморозки в декабре повлияли на формирование урожая, констатировались факты разрыва корневой системы. И отсутствие осадков в зимне-весенний период, все это повлияло на формирование урожая", - сказала она.Почвенную засуху Росгидромет констатировал в таких районах, как Раздольненский район, Красноперекопский, Первомайский и часть Джанкойского района, уточнила Алиме Зарединова. Поэтому в этих регионах урожай был низким.По данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, собранного объема зерна достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона. Сельское хозяйство Крыма развивается ускоренными темпами благодаря труду крымчан и государственной поддержке АПК. За 10 лет на эти цели направлено около 25 миллиардов рублей, напомнил глава республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожайКак идет сбор урожая зерновых в КрымуВ Крыму начали исследовать ячмень нового урожая

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, урожай, урожай зерновых культур, алиме зарединова, минсельхоз крыма, новости крыма