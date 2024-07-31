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В минсельхозе Крыма объяснили причины снижения урожая зерновых - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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В минсельхозе Крыма объяснили причины снижения урожая зерновых
В минсельхозе Крыма объяснили причины снижения урожая зерновых - РИА Новости Крым, 31.07.2024
В минсельхозе Крыма объяснили причины снижения урожая зерновых
В Крыму намолотили 1 528 тысяч тонн зерна, самый высокий урожай в этом году был зафиксирован в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском и Сакском районах... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T07:42
2024-07-31T07:42
крым
урожай
урожай зерновых культур
алиме зарединова
минсельхоз крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Крыму намолотили 1 528 тысяч тонн зерна, самый высокий урожай в этом году был зафиксирован в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском и Сакском районах Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила и.о. министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.Такой урожай аграрии смогли получить в условиях отсутствия продуктивных осадков. Уже во время посевной из-за отсутствия влаги в метровом слое почвы производители были вынуждены корректировать планы сева, объяснила Алиме Зарединова."В дальнейшем обильные осадки в ноябре и заморозки в декабре повлияли на формирование урожая, констатировались факты разрыва корневой системы. И отсутствие осадков в зимне-весенний период, все это повлияло на формирование урожая", - сказала она.Почвенную засуху Росгидромет констатировал в таких районах, как Раздольненский район, Красноперекопский, Первомайский и часть Джанкойского района, уточнила Алиме Зарединова. Поэтому в этих регионах урожай был низким.По данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, собранного объема зерна достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона. Сельское хозяйство Крыма развивается ускоренными темпами благодаря труду крымчан и государственной поддержке АПК. За 10 лет на эти цели направлено около 25 миллиардов рублей, напомнил глава республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожайКак идет сбор урожая зерновых в КрымуВ Крыму начали исследовать ячмень нового урожая
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РИА Новости Крым
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крым, урожай, урожай зерновых культур, алиме зарединова, минсельхоз крыма, новости крыма
В минсельхозе Крыма объяснили причины снижения урожая зерновых

В минсельхозе Крыма назвали наиболее пострадавшие от засухи районы

07:42 31.07.2024
 
© РИА Новости . Александр КряжевРоссия - крупнейший в мире производитель зерна
Россия - крупнейший в мире производитель зерна - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Крыму намолотили 1 528 тысяч тонн зерна, самый высокий урожай в этом году был зафиксирован в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском и Сакском районах Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила и.о. министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

"Для погодных условий этого года это довольно-таки высокий урожай. Он дает нам возможность обеспечить себя полностью продовольственным зерном, семенами для сева озимых культур и фуражным зерном для обеспечения животноводства кормами", - сказала она.

Такой урожай аграрии смогли получить в условиях отсутствия продуктивных осадков. Уже во время посевной из-за отсутствия влаги в метровом слое почвы производители были вынуждены корректировать планы сева, объяснила Алиме Зарединова.
"В дальнейшем обильные осадки в ноябре и заморозки в декабре повлияли на формирование урожая, констатировались факты разрыва корневой системы. И отсутствие осадков в зимне-весенний период, все это повлияло на формирование урожая", - сказала она.
Почвенную засуху Росгидромет констатировал в таких районах, как Раздольненский район, Красноперекопский, Первомайский и часть Джанкойского района, уточнила Алиме Зарединова. Поэтому в этих регионах урожай был низким.
По данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, собранного объема зерна достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона. Сельское хозяйство Крыма развивается ускоренными темпами благодаря труду крымчан и государственной поддержке АПК. За 10 лет на эти цели направлено около 25 миллиардов рублей, напомнил глава республики.
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КрымУрожайУрожай зерновых культурАлиме ЗарединоваМинсельхоз КрымаНовости Крыма
 
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