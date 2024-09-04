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В Крыму оценили качество ячменя

В Крыму оценили качество ячменя - РИА Новости Крым, 04.09.2024

В Крыму оценили качество ячменя

В этом году крымские аграрии получили урожай ячменя высокого качества. Об этом сообщил директор Азово-Черноморского филиала Центра оценки качества зерна Андрей... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T21:30

2024-09-04T21:30

2024-09-04T21:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В этом году крымские аграрии получили урожай ячменя высокого качества. Об этом сообщил директор Азово-Черноморского филиала Центра оценки качества зерна Андрей Рюмшин.Уточняется, что в этом году специалисты обследовали почти двести тысяч тонн ячменя.Получить ячмень, который соответствует высоким стандартам качества аграрии смогли и благодаря своему профессионализму, что о говорит о хорошем потенциале сельского хозяйства южных регионов страны, отметил Рюмшин.Высокое качество урожая открывает дополнительные возможности для аграриев по реализации зерна по более выгодным ценам, подчеркнули в Центре оценки качества зерна.Ранее и.о. министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым, что в регионе намолотили 1 528 тысяч тонн зерна, самый высокий урожай в этом году был зафиксирован в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском и Сакском районах Крыма.По данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, собранного объема зерна достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона. Сельское хозяйство Крыма развивается ускоренными темпами благодаря труду крымчан и государственной поддержке АПК. За 10 лет на эти цели направлено около 25 миллиардов рублей, напомнил глава республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проверяют качество зернаВсе быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФВ Крыму определили качество собранного зерна

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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