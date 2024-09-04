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В Крыму оценили качество ячменя - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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В Крыму оценили качество ячменя
В Крыму оценили качество ячменя - РИА Новости Крым, 04.09.2024
В Крыму оценили качество ячменя
В этом году крымские аграрии получили урожай ячменя высокого качества. Об этом сообщил директор Азово-Черноморского филиала Центра оценки качества зерна Андрей... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T21:30
2024-09-04T21:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В этом году крымские аграрии получили урожай ячменя высокого качества. Об этом сообщил директор Азово-Черноморского филиала Центра оценки качества зерна Андрей Рюмшин.Уточняется, что в этом году специалисты обследовали почти двести тысяч тонн ячменя.Получить ячмень, который соответствует высоким стандартам качества аграрии смогли и благодаря своему профессионализму, что о говорит о хорошем потенциале сельского хозяйства южных регионов страны, отметил Рюмшин.Высокое качество урожая открывает дополнительные возможности для аграриев по реализации зерна по более выгодным ценам, подчеркнули в Центре оценки качества зерна.Ранее и.о. министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым, что в регионе намолотили 1 528 тысяч тонн зерна, самый высокий урожай в этом году был зафиксирован в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском и Сакском районах Крыма.По данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, собранного объема зерна достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона. Сельское хозяйство Крыма развивается ускоренными темпами благодаря труду крымчан и государственной поддержке АПК. За 10 лет на эти цели направлено около 25 миллиардов рублей, напомнил глава республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проверяют качество зернаВсе быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФВ Крыму определили качество собранного зерна
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В Крыму оценили качество ячменя

Крымский ячмень имеет высокие показатели качества – Рюмшин

21:30 04.09.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка ячменя
Уборка ячменя - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В этом году крымские аграрии получили урожай ячменя высокого качества. Об этом сообщил директор Азово-Черноморского филиала Центра оценки качества зерна Андрей Рюмшин.
"Если в 2023 году 97,8 процентов обследованного ячменя было отнесено к 3 классу (всего было обследовано порядка 340 тыс. тонн), то в 2024 году ситуация существенно улучшилась. В этом году 18 процентов обследованного ячменя относится к 1 классу, а 3,4 процента - ко 2 классу", - приводит слова Рюмшина пресс-служба ведомства.
Уточняется, что в этом году специалисты обследовали почти двести тысяч тонн ячменя.
Получить ячмень, который соответствует высоким стандартам качества аграрии смогли и благодаря своему профессионализму, что о говорит о хорошем потенциале сельского хозяйства южных регионов страны, отметил Рюмшин.
Высокое качество урожая открывает дополнительные возможности для аграриев по реализации зерна по более выгодным ценам, подчеркнули в Центре оценки качества зерна.
Ранее и.о. министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым, что в регионе намолотили 1 528 тысяч тонн зерна, самый высокий урожай в этом году был зафиксирован в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском и Сакском районах Крыма.
По данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, собранного объема зерна достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона. Сельское хозяйство Крыма развивается ускоренными темпами благодаря труду крымчан и государственной поддержке АПК. За 10 лет на эти цели направлено около 25 миллиардов рублей, напомнил глава республики.
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