https://crimea.ria.ru/20240904/v-krymu-otsenili-kachestvo-yachmenya-1140124949.html
В Крыму оценили качество ячменя
В Крыму оценили качество ячменя - РИА Новости Крым, 04.09.2024
В Крыму оценили качество ячменя
В этом году крымские аграрии получили урожай ячменя высокого качества. Об этом сообщил директор Азово-Черноморского филиала Центра оценки качества зерна Андрей... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T21:30
2024-09-04T21:30
2024-09-04T21:30
новости
минсельхоз крыма
крым
новости крыма
урожай
урожай зерновых культур
урожай в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/04/1140126480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af44200b9faa42eb271e45a0a82f3453.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В этом году крымские аграрии получили урожай ячменя высокого качества. Об этом сообщил директор Азово-Черноморского филиала Центра оценки качества зерна Андрей Рюмшин.Уточняется, что в этом году специалисты обследовали почти двести тысяч тонн ячменя.Получить ячмень, который соответствует высоким стандартам качества аграрии смогли и благодаря своему профессионализму, что о говорит о хорошем потенциале сельского хозяйства южных регионов страны, отметил Рюмшин.Высокое качество урожая открывает дополнительные возможности для аграриев по реализации зерна по более выгодным ценам, подчеркнули в Центре оценки качества зерна.Ранее и.о. министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым, что в регионе намолотили 1 528 тысяч тонн зерна, самый высокий урожай в этом году был зафиксирован в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском и Сакском районах Крыма.По данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, собранного объема зерна достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона. Сельское хозяйство Крыма развивается ускоренными темпами благодаря труду крымчан и государственной поддержке АПК. За 10 лет на эти цели направлено около 25 миллиардов рублей, напомнил глава республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проверяют качество зернаВсе быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФВ Крыму определили качество собранного зерна
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/04/1140126480_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_a0065faead6ea24b6eb5b7d904187c23.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, минсельхоз крыма, крым, новости крыма, урожай, урожай зерновых культур, урожай в крыму
В Крыму оценили качество ячменя
Крымский ячмень имеет высокие показатели качества – Рюмшин
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В этом году крымские аграрии получили урожай ячменя высокого качества. Об этом сообщил директор Азово-Черноморского филиала Центра оценки качества зерна Андрей Рюмшин.
"Если в 2023 году 97,8 процентов обследованного ячменя было отнесено к 3 классу (всего было обследовано порядка 340 тыс. тонн), то в 2024 году ситуация существенно улучшилась. В этом году 18 процентов обследованного ячменя относится к 1 классу, а 3,4 процента - ко 2 классу", - приводит слова Рюмшина пресс-служба ведомства.
Уточняется, что в этом году специалисты обследовали почти двести тысяч тонн ячменя.
Получить ячмень, который соответствует высоким стандартам качества аграрии смогли и благодаря своему профессионализму, что о говорит о хорошем потенциале сельского хозяйства южных регионов страны, отметил Рюмшин.
Высокое качество урожая открывает дополнительные возможности для аграриев по реализации зерна по более выгодным ценам, подчеркнули в Центре оценки качества зерна.
Ранее и.о. министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова сообщила
в пресс-центре РИА Новости Крым, что в регионе намолотили 1 528 тысяч тонн зерна, самый высокий урожай в этом году был зафиксирован в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском и Сакском районах Крыма.
По данным главы Республики Крым Сергея Аксенова
, собранного объема зерна достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона. Сельское хозяйство Крыма развивается ускоренными темпами благодаря труду крымчан и государственной поддержке АПК. За 10 лет на эти цели направлено около 25 миллиардов рублей, напомнил глава республики.
Читайте также на РИА Новости Крым: