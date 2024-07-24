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В Крыму определили качество собранного зерна

В Крыму определили качество собранного зерна - РИА Новости Крым, 24.07.2024

В Крыму определили качество собранного зерна

Свыше 70 процентов исследованного объема крымского зерна соответствует стандартам ГОСТ, об этом сообщили в пресс-службе Центра оценки качества зерна. РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T11:33

2024-07-24T11:33

2024-07-24T11:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Свыше 70 процентов исследованного объема крымского зерна соответствует стандартам ГОСТ, об этом сообщили в пресс-службе Центра оценки качества зерна.Уточняется, что согласно проведенным исследованиям, 20% обследованного ячменя относится к 1 классу, четыре процента ко второму и 75 процентов – к третьему. Весь рапс, прошедший испытания, отнесен к 1 классу."Что касается пшеницы, то на сегодняшний день более 600 тыс. тонн исследовано на потребительские свойства, что составляет более 60% от собранного урожая культуры", - уточнили в пресс-службе.Также в ведомстве напомнили, что в этом году пшеницу исследуют в рамках государственного мониторинга зерна и для аграриев это бесплатно.Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, крымские аграрии собрали 1,5 млн тонн зерна, этого достаточно для обеспечения продовольственной безопасности региона.Одними из первых в Крыму жатву начали аграрии Джанкойского района.В мае врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали исследовать ячмень нового урожаяЭкстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожайКак идет сбор урожая зерновых в Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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