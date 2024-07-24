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В Крыму определили качество собранного зерна
В Крыму определили качество собранного зерна - РИА Новости Крым, 24.07.2024
В Крыму определили качество собранного зерна
Свыше 70 процентов исследованного объема крымского зерна соответствует стандартам ГОСТ, об этом сообщили в пресс-службе Центра оценки качества зерна. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T11:33
2024-07-24T11:33
2024-07-24T11:33
зерно
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Свыше 70 процентов исследованного объема крымского зерна соответствует стандартам ГОСТ, об этом сообщили в пресс-службе Центра оценки качества зерна.Уточняется, что согласно проведенным исследованиям, 20% обследованного ячменя относится к 1 классу, четыре процента ко второму и 75 процентов – к третьему. Весь рапс, прошедший испытания, отнесен к 1 классу."Что касается пшеницы, то на сегодняшний день более 600 тыс. тонн исследовано на потребительские свойства, что составляет более 60% от собранного урожая культуры", - уточнили в пресс-службе.Также в ведомстве напомнили, что в этом году пшеницу исследуют в рамках государственного мониторинга зерна и для аграриев это бесплатно.Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, крымские аграрии собрали 1,5 млн тонн зерна, этого достаточно для обеспечения продовольственной безопасности региона.Одними из первых в Крыму жатву начали аграрии Джанкойского района.В мае врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали исследовать ячмень нового урожаяЭкстремальная жара в Крыму - "сгорит" ли урожайКак идет сбор урожая зерновых в Крыму
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зерно, урожай зерновых культур, сельское хозяйство, новости крыма, урожай в крыму, крым
В Крыму определили качество собранного зерна
Свыше 70 процентов исследованного объема крымского зерна соответствует стандартам ГОСТ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Свыше 70 процентов исследованного объема крымского зерна соответствует стандартам ГОСТ, об этом сообщили в пресс-службе Центра оценки качества зерна.
"В лаборатории ФГБУ "Центр оценки качества зерна" исследовано порядка 50 процентов от убранного урожая. Полученные результаты испытаний показали, что более 70 процентов исследованного объема крымского зерна соответствует стандартам ГОСТ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что согласно проведенным исследованиям, 20% обследованного ячменя относится к 1 классу, четыре процента ко второму и 75 процентов – к третьему. Весь рапс, прошедший испытания, отнесен к 1 классу.
"Что касается пшеницы, то на сегодняшний день более 600 тыс. тонн исследовано на потребительские свойства, что составляет более 60% от собранного урожая культуры", - уточнили в пресс-службе.
Также в ведомстве напомнили, что в этом году пшеницу исследуют в рамках государственного мониторинга зерна и для аграриев это бесплатно.
Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, крымские аграрии собрали
1,5 млн тонн зерна, этого достаточно для обеспечения продовольственной безопасности региона.
Одними из первых в Крыму жатву начали
аграрии Джанкойского района.
В мае врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка
в размере 148 миллионов рублей.
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