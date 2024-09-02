https://crimea.ria.ru/20240902/agrarii-zaporozhskoy-oblasti-nachali-vysazhivat-semena-rossiyskoy-selektsii-1139947968.html

Аграрии Запорожской области начали высаживать семена российской селекции

Аграрии Запорожской области начали высаживать семена российской селекции - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Аграрии Запорожской области начали высаживать семена российской селекции

Аграрии Запорожской области активно ищут замену украинскому фонду семян зерновых и масличных культур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T09:43

2024-09-02T09:43

2024-09-02T09:43

запорожская область

новости

новые регионы россии

сельское хозяйство

агропромышленный комплекс (апк)

поддержка аграриев

урожай

продовольственная безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Аграрии Запорожской области активно ищут замену украинскому фонду семян зерновых и масличных культур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель директора крупного сельхозпредприятия в Запорожской области Борис Селютин.Ранее, отметил он, обозначая проблему, в регионе пользовались семенами селекции украинских агрономов. Теперь эти базы по понятным причинам недоступны.Еще один сорт также не подошел под почвенно-климатические показатели региона. При этом Селютин не видит большой проблемы с продовольственной безопасностью: "У нас есть что посеять, будем высевать", – заверил он.В настоящий момент предприятие, которым руководит Селютин, проводит посевные эксперименты и сотрудничает с различными семеноводческими научными организациями юга России.Читайте также на РИА Новости Крым:В минсельхозе Крыма объяснили причины снижения урожая зерновыхВ Крыму начали исследовать ячмень нового урожаяКрым, Запорожье, Херсон: обеспечение продовольственной безопасности

https://crimea.ria.ru/20240828/zhara-tolko-na-polzu-v-krymu-sobirayut-samyy-sladkiy-mindal-1139948847.html

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запорожская область, новости, новые регионы россии, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс (апк), поддержка аграриев , урожай, продовольственная безопасность