Аграрии Запорожской области начали высаживать семена российской селекции
Аграрии Запорожской области экспериментируют с семенами российской селекции
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Аграрии Запорожской области активно ищут замену украинскому фонду семян зерновых и масличных культур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель директора крупного сельхозпредприятия в Запорожской области Борис Селютин.
Ранее, отметил он, обозначая проблему, в регионе пользовались семенами селекции украинских агрономов. Теперь эти базы по понятным причинам недоступны.
"На Запорожье все выращивали такой сорт пшеницы как "Шестопаловка". Это одесская селекция. Сейчас ее нет. И мы начали экспериментировать: в Ростовском институте взяли на пробу семена "Княгиня Ольга". У нас регион по климатическим условиям специфический. Особенно в этом году очень большая засуха была. Сорт "не пошел", – поделился Селютин.
Еще один сорт также не подошел под почвенно-климатические показатели региона. При этом Селютин не видит большой проблемы с продовольственной безопасностью: "У нас есть что посеять, будем высевать", – заверил он.
В настоящий момент предприятие, которым руководит Селютин, проводит посевные эксперименты и сотрудничает с различными семеноводческими научными организациями юга России.
"Уже поля стоят под парами, и в следующем году будем высевать образцы по 2-3 га и смотреть, какой как себя будет показывать. Сейчас тот момент, когда мы начинаем обновлять семенной фонд. Тот же подсолнечник, например. Раньше Украина работала с канадским сортом "Коломбо". Сейчас мы работаем с российским сортом "Маргарет". Он себя в принципе показал хорошо даже при нынешней засухе", – подытожил аграрий.
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