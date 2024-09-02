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Аграрии Запорожской области начали высаживать семена российской селекции - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Аграрии Запорожской области начали высаживать семена российской селекции
Аграрии Запорожской области начали высаживать семена российской селекции - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Аграрии Запорожской области начали высаживать семена российской селекции
Аграрии Запорожской области активно ищут замену украинскому фонду семян зерновых и масличных культур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T09:43
2024-09-02T09:43
запорожская область
новости
новые регионы россии
сельское хозяйство
агропромышленный комплекс (апк)
поддержка аграриев
урожай
продовольственная безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Аграрии Запорожской области активно ищут замену украинскому фонду семян зерновых и масличных культур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель директора крупного сельхозпредприятия в Запорожской области Борис Селютин.Ранее, отметил он, обозначая проблему, в регионе пользовались семенами селекции украинских агрономов. Теперь эти базы по понятным причинам недоступны.Еще один сорт также не подошел под почвенно-климатические показатели региона. При этом Селютин не видит большой проблемы с продовольственной безопасностью: "У нас есть что посеять, будем высевать", – заверил он.В настоящий момент предприятие, которым руководит Селютин, проводит посевные эксперименты и сотрудничает с различными семеноводческими научными организациями юга России.Читайте также на РИА Новости Крым:В минсельхозе Крыма объяснили причины снижения урожая зерновыхВ Крыму начали исследовать ячмень нового урожаяКрым, Запорожье, Херсон: обеспечение продовольственной безопасности
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запорожская область, новости, новые регионы россии, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс (апк), поддержка аграриев , урожай, продовольственная безопасность
Аграрии Запорожской области начали высаживать семена российской селекции

Аграрии Запорожской области экспериментируют с семенами российской селекции

09:43 02.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Аграрии Запорожской области активно ищут замену украинскому фонду семян зерновых и масличных культур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель директора крупного сельхозпредприятия в Запорожской области Борис Селютин.
Ранее, отметил он, обозначая проблему, в регионе пользовались семенами селекции украинских агрономов. Теперь эти базы по понятным причинам недоступны.

"На Запорожье все выращивали такой сорт пшеницы как "Шестопаловка". Это одесская селекция. Сейчас ее нет. И мы начали экспериментировать: в Ростовском институте взяли на пробу семена "Княгиня Ольга". У нас регион по климатическим условиям специфический. Особенно в этом году очень большая засуха была. Сорт "не пошел", – поделился Селютин.

Еще один сорт также не подошел под почвенно-климатические показатели региона. При этом Селютин не видит большой проблемы с продовольственной безопасностью: "У нас есть что посеять, будем высевать", – заверил он.
В настоящий момент предприятие, которым руководит Селютин, проводит посевные эксперименты и сотрудничает с различными семеноводческими научными организациями юга России.

"Уже поля стоят под парами, и в следующем году будем высевать образцы по 2-3 га и смотреть, какой как себя будет показывать. Сейчас тот момент, когда мы начинаем обновлять семенной фонд. Тот же подсолнечник, например. Раньше Украина работала с канадским сортом "Коломбо". Сейчас мы работаем с российским сортом "Маргарет". Он себя в принципе показал хорошо даже при нынешней засухе", – подытожил аграрий.

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