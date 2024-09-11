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Почему подсолнечник черный: в Крыму стартовала уборка солнечного цветка

Почему подсолнечник черный: в Крыму стартовала уборка солнечного цветка - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Почему подсолнечник черный: в Крыму стартовала уборка солнечного цветка

В Крыму приступили к уборке подсолнечника. В этом году площади посевов этой культуры увеличились по сравнению с прошлым годом более чем на три тысячи гектаров,... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T12:02

2024-09-11T12:02

2024-09-11T12:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Крыму приступили к уборке подсолнечника. В этом году площади посевов этой культуры увеличились по сравнению с прошлым годом более чем на три тысячи гектаров, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Крыма.Самые крупные посевы подсолнечника в хозяйствах Красногвардейского (12,4 тыс. га), Раздольненского (5,8 тыс. га), Джанкойского (5,5 тыс. га).В этом году из-за сложных погодных условий урожайность подсолнечника даже на лучших площадях составит до 1 тонны с гектара. Для сравнения, в прошлом году она составляла 1,5 тонны, отметил замминистра. При этом Республика Крым будет полностью обеспечена необходимым количеством масла семян подсолнечника, подчеркнул Тютюник.ООО "Ильич-Агро Крым" в селе Табачное Джанкойского района – один из крупнейших производителей подсолнечника. На предприятии выращивают более 5,5 тыс. гектаров этой культуры. Урожайность в этом году на предприятии 1,2 тонны с гектара – лучше, чем ожидали, сказал главный агроном Юрий Кравчук.Несмотря на засуху, крымскому агропрому в этом году удалось существенно нарастить производство подсолнечного масла, а также фруктовых и овощных соков, молочной продукции и других пищевых продуктов. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России "Региональная экономика". Это произошло за счет наращивания производственных мощностей и внедрения новых технологий в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Запорожской области начали высаживать семена российской селекцииВ Крыму оценили качество ячменяЖара только на пользу: в Крыму собирают самый сладкий миндаль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, сельское хозяйство, николай тютюник, урожай в крыму, продовольственная безопасность крыма, красногвардейский район, раздольненский район крыма, джанкойский район, минсельхоз крыма, крым