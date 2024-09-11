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Почему подсолнечник черный: в Крыму стартовала уборка солнечного цветка - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Почему подсолнечник черный: в Крыму стартовала уборка солнечного цветка
Почему подсолнечник черный: в Крыму стартовала уборка солнечного цветка - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Почему подсолнечник черный: в Крыму стартовала уборка солнечного цветка
В Крыму приступили к уборке подсолнечника. В этом году площади посевов этой культуры увеличились по сравнению с прошлым годом более чем на три тысячи гектаров,... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T12:02
2024-09-11T12:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Крыму приступили к уборке подсолнечника. В этом году площади посевов этой культуры увеличились по сравнению с прошлым годом более чем на три тысячи гектаров, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Крыма.Самые крупные посевы подсолнечника в хозяйствах Красногвардейского (12,4 тыс. га), Раздольненского (5,8 тыс. га), Джанкойского (5,5 тыс. га).В этом году из-за сложных погодных условий урожайность подсолнечника даже на лучших площадях составит до 1 тонны с гектара. Для сравнения, в прошлом году она составляла 1,5 тонны, отметил замминистра. При этом Республика Крым будет полностью обеспечена необходимым количеством масла семян подсолнечника, подчеркнул Тютюник.ООО "Ильич-Агро Крым" в селе Табачное Джанкойского района – один из крупнейших производителей подсолнечника. На предприятии выращивают более 5,5 тыс. гектаров этой культуры. Урожайность в этом году на предприятии 1,2 тонны с гектара – лучше, чем ожидали, сказал главный агроном Юрий Кравчук.Несмотря на засуху, крымскому агропрому в этом году удалось существенно нарастить производство подсолнечного масла, а также фруктовых и овощных соков, молочной продукции и других пищевых продуктов. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России "Региональная экономика". Это произошло за счет наращивания производственных мощностей и внедрения новых технологий в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Запорожской области начали высаживать семена российской селекцииВ Крыму оценили качество ячменяЖара только на пользу: в Крыму собирают самый сладкий миндаль
https://crimea.ria.ru/20240830/dergaem-zelenku-kak-vyraschivayut-yaltinskiy-luk-v-krymskom-predgore-1140003906.html
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новости крыма, сельское хозяйство, николай тютюник, урожай в крыму, продовольственная безопасность крыма, красногвардейский район, раздольненский район крыма, джанкойский район, минсельхоз крыма, крым
Почему подсолнечник черный: в Крыму стартовала уборка солнечного цветка

В Крыму приступили к уборке подсолнечника

12:02 11.09.2024 (обновлено: 12:03 11.09.2024)
 
© РИА Новости КрымВ Крыму приступили к уборке подсолнечника
В Крыму приступили к уборке подсолнечника - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Крыму приступили к уборке подсолнечника. В этом году площади посевов этой культуры увеличились по сравнению с прошлым годом более чем на три тысячи гектаров, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Крыма.

"В этом году крымским аграриям предстоит убрать урожай подсолнечника более, чем с 57 тысяч гектаров. Для сравнения, в 2023 году было убрано 53,8 тысячи гектаров", – заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства республики Николай Тютюник.

Самые крупные посевы подсолнечника в хозяйствах Красногвардейского (12,4 тыс. га), Раздольненского (5,8 тыс. га), Джанкойского (5,5 тыс. га).
В этом году из-за сложных погодных условий урожайность подсолнечника даже на лучших площадях составит до 1 тонны с гектара. Для сравнения, в прошлом году она составляла 1,5 тонны, отметил замминистра. При этом Республика Крым будет полностью обеспечена необходимым количеством масла семян подсолнечника, подчеркнул Тютюник.
© РИА Новости КрымВ Крыму приступили к уборке подсолнечника
В Крыму приступили к уборке подсолнечника
1 из 2
В Крыму приступили к уборке подсолнечника
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму приступили к уборке подсолнечника
В Крыму приступили к уборке подсолнечника
2 из 2
В Крыму приступили к уборке подсолнечника
© РИА Новости Крым
1 из 2
В Крыму приступили к уборке подсолнечника
© РИА Новости Крым
2 из 2
В Крыму приступили к уборке подсолнечника
© РИА Новости Крым
ООО "Ильич-Агро Крым" в селе Табачное Джанкойского района – один из крупнейших производителей подсолнечника. На предприятии выращивают более 5,5 тыс. гектаров этой культуры. Урожайность в этом году на предприятии 1,2 тонны с гектара – лучше, чем ожидали, сказал главный агроном Юрий Кравчук.
Несмотря на засуху, крымскому агропрому в этом году удалось существенно нарастить производство подсолнечного масла, а также фруктовых и овощных соков, молочной продукции и других пищевых продуктов. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России "Региональная экономика". Это произошло за счет наращивания производственных мощностей и внедрения новых технологий в регионе.
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