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Крымский мост закрыт для транспорта
Крымский мост закрыт для транспорта - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Крымский мост закрыт для транспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту ограничен. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T00:30
2024-07-06T00:30
2024-07-06T00:30
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту ограничен. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Тем, кто в данный момент оказался на мосту или в зоне досмотра, необходимо сохранять спокойствие и четко следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Крымский мост закрыт для транспорта
На Крымском мосту остановлено движение транспорта