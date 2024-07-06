https://crimea.ria.ru/20240706/krymskiy-most-zakryt-dlya-transporta-1138620073.html

Крымский мост закрыт для транспорта

Крымский мост закрыт для транспорта - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Крымский мост закрыт для транспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту ограничен. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T00:30

2024-07-06T00:30

2024-07-06T00:30

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту ограничен. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Тем, кто в данный момент оказался на мосту или в зоне досмотра, необходимо сохранять спокойствие и четко следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

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тамань

краснодарский край

керченский пролив

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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