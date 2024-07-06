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Крымский мост закрыт для транспорта - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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Крымский мост закрыт для транспорта
Крымский мост закрыт для транспорта - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Крымский мост закрыт для транспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту ограничен. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T00:30
2024-07-06T00:30
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
транспорт
логистика
керчь
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краснодарский край
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту ограничен. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Тем, кто в данный момент оказался на мосту или в зоне досмотра, необходимо сохранять спокойствие и четко следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, керченский пролив, новости крыма
Крымский мост закрыт для транспорта

На Крымском мосту остановлено движение транспорта

00:30 06.07.2024
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту ограничен. Об этом предупредили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.

Тем, кто в данный момент оказался на мосту или в зоне досмотра, необходимо сохранять спокойствие и четко следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайКерченский проливНовости Крыма
 
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