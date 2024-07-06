https://crimea.ria.ru/20240706/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1138421902.html

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. В западных, центральных, восточных, южных районах... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T00:01

2024-07-06T00:01

2024-07-06T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В субботу погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. В западных, центральных, восточных, южных районах полуострова и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +22...+24 градуса, днем +30...+32 градуса.

https://crimea.ria.ru/20240705/anomalnaya-zhara-idet-v-krym-1138621912.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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