https://crimea.ria.ru/20240706/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1138421902.html
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. В западных, центральных, восточных, южных районах... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T00:01
2024-07-06T00:01
2024-07-06T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В субботу погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. В западных, центральных, восточных, южных районах полуострова и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +22...+24 градуса, днем +30...+32 градуса.
https://crimea.ria.ru/20240705/anomalnaya-zhara-idet-v-krym-1138621912.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Погода в Крыму в субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В субботу погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. В западных, центральных, восточных, южных районах полуострова и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха +19…+24 градуса, в горах +15…+18, днем +28…+33, в горах +22…+27 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +22...+24 градуса, днем +30...+32 градуса.