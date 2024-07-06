Рейтинг@Mail.ru
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240706/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1138421902.html
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. В западных, центральных, восточных, южных районах... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T00:01
2024-07-06T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124276705_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1abc75c33f772e46766bc240f4c41eb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В субботу погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. В западных, центральных, восточных, южных районах полуострова и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +22...+24 градуса, днем +30...+32 градуса.
https://crimea.ria.ru/20240705/anomalnaya-zhara-idet-v-krym-1138621912.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124276705_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_442ce6f04dd795e21d9433ddc085cbd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу

00:01 06.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В субботу погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. В западных, центральных, восточных, южных районах полуострова и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха +19…+24 градуса, в горах +15…+18, днем +28…+33, в горах +22…+27 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +30…+32 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +22...+24 градуса, днем +30...+32 градуса.
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Вчера, 12:23
Аномальная жара идет в Крым
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:45Крымский мост открыт для проезда
00:30Крымский мост закрыт для транспорта
00:14Пугающе красиво: крупный метеорит сгорел в небе над Стамбулом - видео
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 июля
23:32Курс на конфликт с РФ: о чем договорились Байден и новый премьер Британии
22:48Главное за день: 5 июля
22:17Главные новости Крыма: 5 июля
21:51Подростки пострадали из-за падения провода ЛЭП в реку на Ставрополье
21:33Риши Сунак уходит: как изменятся отношения России и Великобритании
21:26Мужчина подорвался на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО в Горловке
20:45Как выбрать и установить кондиционер – советы эксперта
20:21Мировое открытие: в Херсонесе нашли эталон длины периода Античности
19:44Замминистра туризма Крыма назвал объем дефицита курортных кадров
19:09В Севастополе ускорят предоставление мер социальной поддержки – Развожаев
18:57В селе Песчаное в Крыму наполовину благоустроили набережную
18:36Жара и освежающий ветер: погода в Крыму на выходные
17:53Сколько маткапиталов выдано в Крыму
17:26Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине
17:06В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Людмилой Хариной
Лента новостейМолния