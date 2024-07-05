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Подростки пострадали из-за падения провода ЛЭП в реку на Ставрополье - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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Подростки пострадали из-за падения провода ЛЭП в реку на Ставрополье
Подростки пострадали из-за падения провода ЛЭП в реку на Ставрополье - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Подростки пострадали из-за падения провода ЛЭП в реку на Ставрополье
Двое подростков получили травмы в результате обрыва провода линии электропередачи в реку Кубань в Кочубеевском округе Ставропольского края, сообщает... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T21:51
2024-07-05T21:51
происшествия
ставропольский край
кубань
лэп
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Двое подростков получили травмы в результате обрыва провода линии электропередачи в реку Кубань в Кочубеевском округе Ставропольского края, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону."Днем 5 июля трое подростков купались в запрещенном для этого месте реки Кубань недалеко от станицы Барсуковской Кочубеевского округа. В это время в водоем упал оборвавшийся от столба высоковольтной линии электропередач провод. В результате двое детей 13 и 16 лет получили травмы", – говорится в сообщении.По данным СК шестнадцатилетний мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице. Местонахождение 15-летнего подростка устанавливается.Отмечается, что в Кочубеевском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело. Кроме того, по факту происшествия с несовершеннолетними подростками прокуратурой Ставрополья организована проверка."По поручению прокурора края в целях координации работы правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Кочубеевского района Станислав Король. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале краевой прокуратуры.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, ставропольский край, кубань, лэп, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Подростки пострадали из-за падения провода ЛЭП в реку на Ставрополье

Двое подростков пострадали из-за падения провода ЛЭП в реку на Ставрополье

21:51 05.07.2024
 
© УкрэнергоЛЭП
ЛЭП
© Укрэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Двое подростков получили травмы в результате обрыва провода линии электропередачи в реку Кубань в Кочубеевском округе Ставропольского края, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Днем 5 июля трое подростков купались в запрещенном для этого месте реки Кубань недалеко от станицы Барсуковской Кочубеевского округа. В это время в водоем упал оборвавшийся от столба высоковольтной линии электропередач провод. В результате двое детей 13 и 16 лет получили травмы", – говорится в сообщении.
По данным СК шестнадцатилетний мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице. Местонахождение 15-летнего подростка устанавливается.
Отмечается, что в Кочубеевском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело. Кроме того, по факту происшествия с несовершеннолетними подростками прокуратурой Ставрополья организована проверка.
"По поручению прокурора края в целях координации работы правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Кочубеевского района Станислав Король. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале краевой прокуратуры.
 
ПроисшествияСтавропольский крайКубаньЛЭПНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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Заголовок открываемого материала
22:48Главное за день: 5 июля
22:17Главные новости Крыма: 5 июля
21:51Подростки пострадали из-за падения провода ЛЭП в реку на Ставрополье
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