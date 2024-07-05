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В Севастополе ускорят предоставление мер социальной поддержки – Развожаев - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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В Севастополе ускорят предоставление мер социальной поддержки – Развожаев
В Севастополе ускорят предоставление мер социальной поддержки – Развожаев - РИА Новости Крым, 05.07.2024
В Севастополе ускорят предоставление мер социальной поддержки – Развожаев
В Севастополе ускорят предоставление мер социальной поддержки граждан благодаря подключению региона к государственной информационной системе "Единая... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T19:09
2024-07-05T19:10
севастополь
михаил развожаев
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общество
новости крыма
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе ускорят предоставление мер социальной поддержки граждан благодаря подключению региона к государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что сейчас специалисты переносят свои реестры в новую систему и тестируют ее."Поручил к этому вопросу подойти со всей тщательностью. Пробный период продлится до конца года", – отметил глава города.Также он сообщил, что департамент труда и социальной защиты начал выплачивать деньги пострадавшим от ракетного обстрела ВСУ 23 июня и три семьи погибших граждан уже выплатили материальную помощь.Директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина, выступая с докладом на аппаратном правительстве, сообщила, что из резервного фонда выделено 30 миллионов 800 тысяч рублей на выплаты членам семей погибших и пострадавших на пляже при атаке на город в воскресенье, 23 июня. И отметила, что с четырьмя семьями погибших вопрос выплат отрабатывается в индивидуальном порядке.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится электронный сертификат для мер соцподдержки Сколько маткапиталов выдано в Крыму Социальная поддержка в Крыму: какие выплаты положены чернобыльцам
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севастополь, михаил развожаев, крым, общество, новости крыма, пособия и выплаты
В Севастополе ускорят предоставление мер социальной поддержки – Развожаев

Получить социальную поддержку в Севастополе теперь можно будет быстрее

19:09 05.07.2024 (обновлено: 19:10 05.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе ускорят предоставление мер социальной поддержки граждан благодаря подключению региона к государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Эта платформа позволит упростить и ускорить предоставление мер социальной поддержки: данные будут находиться в единой базе, и ведомства смогут быстрее получать нужные документы", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас специалисты переносят свои реестры в новую систему и тестируют ее.
"Поручил к этому вопросу подойти со всей тщательностью. Пробный период продлится до конца года", – отметил глава города.
Также он сообщил, что департамент труда и социальной защиты начал выплачивать деньги пострадавшим от ракетного обстрела ВСУ 23 июня и три семьи погибших граждан уже выплатили материальную помощь.
Директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина, выступая с докладом на аппаратном правительстве, сообщила, что из резервного фонда выделено 30 миллионов 800 тысяч рублей на выплаты членам семей погибших и пострадавших на пляже при атаке на город в воскресенье, 23 июня. И отметила, что с четырьмя семьями погибших вопрос выплат отрабатывается в индивидуальном порядке.
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